Toppmøte med britisk jazz på menyen

TRIO: Espen Eriksen trio inntar scenen for Arendal jazzklubb torsdag kveld. Pressefoto

Torsdag kveld presenterer Arendal jazzklubb et musikalsk toppmøte mellom norsk og britiske jazz i Lille Torungen.

Jazzklubben lover en kveld som vil stå i den melodiske og lyriske jazzens tegn når Espen Eriksen trio og den engelske saksofonisten Andy Sheppard møtes til musikalsk samspill.

Jazzhimmelen

Andy Sheppard er en av Englands og Europas mest feirede og anerkjente saksofonister.

– Han har funklet på den internasjonale jazzhimmelen i mer enn fire tiår. Han har blant annet samarbeidet med storheter som Carla Bley og Steve Swallow, og ikke minst Gil Evans, storbandlederen som hadde et langt og viktig samarbeid med Miles Davis. I de senere år har Andy Sheppard gitt ut innspillinger med egen kvartett på det anerkjente selskapet ECM, forteller Pål Koren Pedersen fra jazzklubben i en pressemelding.

Melodisk

Espen Eriksen trio er for mange kjent som en av landets fineste pianotrioer. Trioen består av Eriksen selv på piano, Lars Tormod Jenset på kontrabass og Andreas Bye på trommer. Sammen beveger de seg i det moderne norske pianolandskapet, hvor sterke melodiske og ofte lyriske komposisjoner står i sentrum.

– Merkelig nok har ikke denne trioen fått så stor oppmerksomhet her hjemme, men de har høstet strålende kritikker i utenlandsk presse for sine tre plateutgivelser, sier Koren Pedersen.

Full klaff

Da Espen Eriksen trio var på turné i Storbritannia i fjor var Andy Sheppard med som gjest på to konserter i London.

– Det var full klaff fra første tone, har Espen Eriksen selv sagt. Samspillet satt umiddelbart og det var som om Eriksens melodier skulle vært skrevet for nettopp Sheppard. Dette ble starten på et nytt samarbeid som nå resulterer i turneer i Norge og Sør-Korea med påfølgende plateinnspilling, melder jazzklubben.

På torsdagens konsert får publikum høre låter fra alle Espen Eriksen trios utgivelser i kvartettformat, og ifølge Koren Pedersen blir det også premiere på noen helt nye låter skrevet spesielt til dette samarbeidet.