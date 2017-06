Her danser Frost-Elsa for luksusturistene i «Arendelle»

Annonse:

Tidlig mandag morgen fikk turistene på luksuscruisebåten Silver Cloud, som ligger til havn i Arendal, oppleve dans fra den populære filmen Frost, med Arendals egen Frost-Elsa i spissen.

Hun har blitt stoppet på gata både i USA og i Arendal. I mai la Linda Thommesen ut en status på Facebook om at hun ble gjenkjent av turister og tatt bilder av, fordi hun ligner på snødronningen Elsa fra filmen Frost.

Turistattraksjon

Lite ante hun da at hun skulle bli en del av Arendals attraksjon for turister. Etter at Arendals Tidende skrev om saken, som fikk stor oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt, særlig fordi hun kommer fra Arendal som «Arendelle» er oppkalt etter, ble hun kontaktet av cruiseansvarlig i Arendal Havn Gordon Fuglestad. Han ønsket å bruke Linda som en del av markedsføringen av Arendal, eller «Arendelle» som byen i Frost heter, i forbindelse med cruiseskipavtalene.

Frost-byen

Linda driver til daglig Bølgen dansestudio, og etter avtale med Fuglestad, stilte hun og noen av danseelevene opp mandag morgen klokka åtte for å ønske turistene på luksuscruiseskipet velkommen til Frost-byen. Fuglestad sto på sidelinja og smilte fornøyd under den korte forestillingen der det ble danset etter musikk fra filmen.

– Dette er første gang vi tester dette ut, og vi håper at vi kan få til dette for alle cruiseskipene som legger til kai i Arendal i sommer. Det er jo veldig morsomt at vi kan markedsføre byen vår som Frost-byen. Vi vet jo at navnet «Arendelle» er hentet fra Arendal, og det er ekstra morsomt at vi har Linda, som er veldig lik på Frost-Elsa, som en del av byens attraksjon, fortalte Fuglestad fornøyd.

Disneycruise

Tilsammen fire cruiseskip legger til kai i Arendal i sommer. Et skip har allerede vært her, og Silver Cloud er det andre skipet som besøker Frost-byen Arendelle. Han håper at Linda og danserne fra Bølgen også kan stille opp på de to neste skipene som kommer.

– Jeg er mektig imponert over barna som møtte fra klokka halv åtte i dag tidlig. Planen er at vi fremover skal kunne lage en langsiktig avtale med Linda og dansestudioet. Dette er god reklame, sa han.

I forbindelse med et Disney-cruise i Norge skal Fuglestad og Linda Thommesen møte en representant fra Disney førstkommende lørdag.

– Disneycruiset skal ikke innom Arendal dessverre, men det kommer en representant hit for å se hva byen har å tilby. Da skal Linda Thommesen og Bølgen dansestudio opptre for Disney i Frost-byen «Arendelle», noe vi håper kan lokke dem til å se på Arendal som en fremtidig cruisehavn og samarbeidspartner, fortalte Fuglestad.

Slående likhet

Iført en blå kjole, lik den Elsa bruker i filmen, og den karakteristiske Elsa-fletta strålte Linda Thommesen om kapp med morgensola da hun og danseelevene opptrådte foran Silver Cloud. At Linda ligner på Elsa er det ingen tvil om, likheten er slående i alt fra bevegelser, dans og hår, som forsterkes i måten hun opptrer på. Cruisegjestene kom ut i morgenkåper med kaffekoppen i hånda og så ut til å nyte den morgenfriske opptredenen.

– Dette er kjempemorsomt, vi stiller gjerne opp og gjør dette fremover. Dette var en test, og det fungerte kjempefint. Vi gjør det for gøy nå, men på sikt kan det jo bli en gunstig avtale både for oss og for Arendal Havn, sa den blide Frost-Elsa, Linda Thommesen, etter danseforestillingen.

Luksusskip

Skipet Silver Cloud har plass til 296 passasjer, og har et mannskap på 220 personer. Ifølge Fuglestad er dette et ordentlig luksusskip der det ikke spares på noe. Han jobber kontinuerlig for å markedsføre Arendal slik at flere cruiseskip ønsker å ta turen innom byen, og da er Linda Thommesen som Frost-Elsa et godt virkemiddel. Da avisa snakket med Fuglestad i mai fortalte han om drømmen om å bygge en Frost-by i Arendal.

– Vi er jo allerede «Arendelle» og vi har vår egen Elsa som bor her. Tenk hvis vi kunne bygge en Frost-by med slott og det hele. Vi kunne gjort hele Sjømannskolen om til et slott og lage en Disney-by som hadde fått barnefamilier til å velge Arendal som reisemål. Vi har både våte og sprø drømmer om dette, og om vi hadde fått Disney til å bite på tanken og bli med å utvikle en slik attraksjon kunne vi gjort alvor av det, uttalte han til avisa.