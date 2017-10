Annonse:

INNLEVELSE: Herborg Kråkevik lever seg helt inn i sine karakterer. Foto: Mona Hauglid

Anmeldelse: Tusenkunstneren Kråkevik

Parodiens dronning

Herborg Kråkevik har god fartstid innen norsk underholdning, kanskje spesielt innen sang. Når det gjelder humorsjangeren har hun kanskje aldri greid å klatre helt opp i toppen blant komikerne, de som får mest spalteplass og mediedekning. Og det er veldig merkelig. For dama er både utrolig morsom, dønn ærlig (som vi nå har lært at alle fra Jondal er!), tidsriktig og veldig, veldig dyktig. Hun balanserer humor og alvor perfekt, der hun vitser om Luksusfellen, håret sitt og døden. Hennes parodier er uten sidestykke, og hennes evne til å kunne ta en hvilken som helst dialekt og snakke totalt overbevisende er en begavelse. I showet får du hilse på blant andre Ole Paus, Siv Jensen, Erna Solberg, Kari Bremnes og Sylvi Listhaug. Hvis du lukker øynene kan du ikke være 100% sikker på at det ikke er originalen som står på scenen. Spøk og alvor

Herborg Kråkevik er direkte, folkelig, nær og ekte. Hennes verktøy er humor, men hennes melding til slutt er både alvorlig og enkel: Er vi flinke til å leve? Er vi flinke til å få det meste ut av livet? La oss spille våre virkelige liv, og glem applausen. Men komikeren er ikke langt unna når hun skrenser inn helt på tampen og legger til: Vi lever så kort og skal være daue så lenge! Se flere bilder fra showet her:









