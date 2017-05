Krever eiendomsskatten satt ned

Annonse:

Fremskrittspartiet og Høyre vil bruke kommuneoverskuddet til å kutte i eiendomsskatten neste år.

De to opposisjonspartiene i bystyret ønsker å kutte eiendomsskatten med 15 millioner kroner i budsjettet for neste år. Forslaget ble lagt frem i formannskapet torsdag da politikerne så seg tilbake og behandlet årsregnskapet for 2016. Det viser at det står igjen kloss på 70 millioner kroner som kan fordeles på ulike formål. Blant annet foreslår rådmannen å bruke 30 millioner kroner av summen på å betale ekstra ned på kommunens lånegjeld, noen fempartiflertallet synes er en god idé, sammen med å sette av 19,7 millioner kroner til de kommunale enhetenes disposisjonsfond og 20 millioner kroner til disposisjonsfond for renter.

Uforutsette kostnader

Høyre og Fremskrittspartiet mener summen bør brukes helt annerledes. Anders Kylland og Geir Fredrik Sissener fra henholdsvis Frp og Høyre la frem et foreløpig forslag om at kommunens enheter får ti millioner kroner til disposisjonsfond og at rådmannen legger frem en sak om temaet hvordan bruke pengene, mens potten til disposisjonsfond renter økes til 34,7 millioner kroner. Begrunnelsen for dette er at det er høy sannsynlighet for at kommunen kan komme i en situasjon med uforutsette utgifter, slik eksempelvis Bjønnes-oppgraderingen har resultert i.

–Vår diskusjon var å sette av mer til disposisjonsfond enn det vi gjorde. Jeg tror det kan komme ubehagelige overraskelser, sa Sissener.

Opposisjonspartienes gruppeledere mener også nedbetaling av lån ekstraordinært bør være på maksimalt ti millioner kroner fordi det ikke er noen vits i å betale inn masse penger når en kanskje går på en smell på kostnadene med bygging av Roligheden skole og må låne det samme beløpet opp igjen.

Kutt i eiendomsskatt

De to la også frem et forslag om at eiendomsskatten må reduseres i neste års budsjett med 15 millioner kroner, tilsvarende en nedgang på én promille, fra dagens sju til seks. Sissener og Kylland er imidlertid ikke helt urokkelige og kan være med på en nedgang til 6,4 promille, slik det var før fempartiene skrudde opp satsen for budsjettet i år. Da var argumentet at eiendomsskatten må opp for å få budsjettet i balanse. Det gjorde også Kylland og Sissener et poeng ut av.

–Det er ikke mer enn rett og rimelig at når en får budsjettet i balanse så bør disse pengene settes i et fond øremerket en senking av eiendomsskatt. Da viser en at en holder det man har sagt, sa Kylland.

–Jeg forstod det ikke i budsjettet som at eiendomsskatten skulle være evigvarende. Den økonomiske situasjonen var begrunnelse for å øke den. At vi ikke har råd til å gå fra sju til seks promille synes jeg er vanskelig å forstå. Vi vil se det som et indirekte løftebrudd hvis dere ikke gjør det, sa Sissener.

Både han og Kylland reagerte på at enkelte politikere i fempartiene møtte forslaget med brede glis og hoderisting.

–Å trekke på smilebåndet når vi kommer med forslag er uhørt, sa Kylland.

Begge partiene har gått inn for en gradvis nedtrapping og fjerning av eiendomsskatt i Arendal kommune.

La det swinge

Vararepresentant Atle Svendal var en av dem som kritiserte opposisjonsforslaget om lavere eiendomsskatt.

– Når jeg hører på Anders kommer jeg på en sang som heter «La det swinge, la det rock and roll». Vi er ennå ikke i mål når det gjelder våre handlingsregler. Vi har som mål å ha 100 millioner på disposisjonsfond. Å ta høyde for sprekk på Roligheden nå er helt uansvarlig, sa Svendal.

Han la til at det er fornuftig at enhetene får nær 20 millioner kroner til disposisjonsfond og at de som gikk i minus ikke straffes med trekk i budsjettet. Svendal argumenterte også med at å betale inn 30 millioner kroner ekstra på lån gir ekstra investeringsmuligheter senere.

Bystyret avgjør

Når bystyret trer sammen 18. mai er det opp til de folkevalgte å endelig avgjøre hvordan de ubrukte pengene skal prioriteres. Forslaget fra Høyre og Frp om endringer og kutt i eiendomsskatten for innbyggerne fra 1. januar neste år falt mot fempartienes flertall på fem stemmer i formannskapet.