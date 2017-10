Satser på billig begravelseskjede

Annonse:

VIL VOKSE: Knut Bygland håper å skape en kjede av begravelsesbyrå over hele landet, her med første franchisetaker May Wenche Himle. Foto: Grete Helgebø

Med første franchise etablert håper Byglands begravelsesbyrå å vokse langt utenfor fylkesgrensene.

– Da vi begynte i 1990 var det ikke snakk om at vi skulle starte en kjede av begravelsesbryåer, da var det bare for å skape noe nytt i Arendal, forteller Knut R. Bygland.

De siste årene har han drevet Arendal, Froland og Fevik begravelsesbyråer. Nå skal han fortsette å drive i Arendal og Froland, mens 37 år gamle May Wenche Himle starter opp Himle begravelsesbyrå på Fevik. Det blir den første franchisen i det Bygland håper skal bli en landsdekkende kjede med rimelige og verdige begravelser.

Kostbart

En begravelse er dyrebar. På to vis. For mennesker som har mistet noen som sto dem nær er det viktig å kunne gi den personen en verdig avslutning og ta farvel. Samtidig løper kostnadene nærmest løpsk. Kiste, ilegging i kiste, stelling, kjøring, dokumenthåndtering, dødsannonse, minnestund og blomster. Til sammen kan kostnaden for en begravelse raskt komme opp i 40.000 kroner.

Alle begravelsesbyrå oppgir priseksempler til kundene sine, men for mennesker i krise kan det være for krevende å sette seg inn i og sammenligne kostnader. Derfor vil begravelsesbyrået markere seg og vokse gjennom å holde en fast lav pris på tjenestene de leverer.

– De siste årene har det blitt veldig mye snakk om priser, sier Bygand.

Nøkternt

Han mener også at kostnaden har blitt større enn den trenger å være og peker på at han har hjemmekontor og deler bil mellom byråene for å holde prisene nede. De er begge enige om at det er feil dersom økonomi skal hindre mennesker i å ta et verdig farvel.

– Det er blitt så dyrt. Du kan søke om støtte, men da skal du ha nesten ingenting i inntekt. Og da må du ut med det du har selv før du får noe dekket. Det er utrolig trist hvis folk ikke skal ha råd til å gi den begravelsen de vil, sier han.

Ifølge de to tar enkelte begravelsesbyrå ekstra betalt for syning, altså at familien får se den døde før begravelsen. Etter det Arendals Tidende erfarer gjelder dette ingen av de lokale byråene. Himle understreker at det skal være gratis i kjeden, enten familien trenger en eller flere syninger.

– Det er helt feil at økonomi skal hindre folk i å gå videre i sorgprosessen, sier hun.

Omsorg

Den 37 år gamle sykepleieren har tidligere jobbet på begravelsesbyrå og var ikke i tvil da muligheten for å starte for seg selv åpnet seg. Hun håper å bruke kompetansen sin som sykepleier til å gi omsorg og støtte til mennesker som står i en av sine livs vanskeligste situasjoner. Foreløpig skal hun jobbe 50 prosent som sykepleier om natta i Arendal ved siden av å starte for seg selv, men hun håper å vokse såpass at hun kan jobbe med selskapet på fulltid og ansette en person til.

– Så vidt meg bekjent er det ikke mange damer som driver med dette. Av unge damer vet jeg kun om ei i Oslo, men jeg tror kvinner kan gjøre en veldig god jobb, sier Himle.

­– Hvorfor er det så få kvinner som driver som begravelsesagenter?

– Det er vanskelig å si. En del tunge løft er det jo. Så tror jeg også byråene har blitt familiebedrifter som er arvet ned, og det begynte jo gjerne med kirketjenere eller kistesnekkere, svarer Bygland.

Han håper nå kjeden skal utvikle seg fra Arendal og Aust-Agder og sikter i første omgang mot Kristiansands-regionen og Grenland.