Anmeldelse: Konger og dronninger av Big Band

DID IT AGAIN: Arendal Big Band leverte varene nok en gang. Foto: Mona Hauglid

Sjeldent har vel en konsert blitt så enormt hauset opp i forkant, som Arendal Big Bands Elvis-hyllest lørdag kveld.

Riktignok mye takket være musikalsk leder Audun Dertz og hans pressemelding forrige uke. Der gikk han hardt ut og skrøt vilt og uhemmet om et band som skulle være i knallform, og ifølge Dertz hadde tolkningene fra vokalist Solveig Andersen ingen over og ingen ved siden. For å sitere Dertz; ”Hun er så bra at alle andre bare kan gå og legge seg!” Om ikke annet, så kan vi vel være enige om at herr Dertz kan det å skape forventninger!



Dramatisk åpning

Og rammen rundt konserten ser ut til å bygge opp under Dertz sine uttalelser. Det storslåtte, dyprøde og dekadente sceneteppet i tykk velur er for anledningen trukket for, og et spent og forventningsfullt publikum summer og prater lett i en nærmest fullsatt sal. Når lysene slukkes senker stillheten seg også, og vi hører rolig og forførerisk musikk fra andre siden av teppet. Den dramatiske oppbyggingen til Also Sprach Zarathustra får publikum med seg, og selv før teppet går til siden, fylles salen med applaus. Mindre applaus blir det ikke når scenen omsider åpenbarer seg, med hele Arendal Big Band tilstede, og teksten i Long Tall Sally indikerer hva håpet deres er for kvelden; Let´s have some fun tonight. Koristene er tidsriktig antrukket i 50-talls kjoler, hodepynt og dongeriskjorter, mens bilder av The King of Rock, Elvis Presley ruller på storlerret over scenen.



Litt nerver

De forhåndsanmeldte hoftevrikkene slår til fra første strofe, og spillegleden som Arendal Big Band er kjent for, er til å ta og føle på. Kan hende kjente koristene litt nervøst på forventningene som leder Dertz hadde skrytt så av, for tekstene gikk litt i stå til å begynne med. Som de rutinerte aktørene de er, fikk de hentet seg fint inn igjen, og dette la på ingen måte en demper på opplevelsen.

Elvis reinkarnert

Ja, for en opplevelse ble det. Hva kan man si om Arendal Big Band som ikke har blitt sagt før? De er utrolig dyktige, samspilte og lekne. Når de gjør kjente låter til sine egne, ja da eier de det så inni hampen. Når blåserne setter i gang, da blir det sånt trøkk at man får frysninger nedover ryggen, og det blir bare helt rått. Når de i tillegg har en håndfull sterke, karakteristiske og eminente sangere – ja, da kan det ikke bli annet enn gull. Og her fikk nok Audun Dertz rett; Solveig Andersen er en stjerne som ikke så mange kan måle seg med, og hennes versjon av ”Are you lonesome tonight” overbeviste alle om at Elvis har reinkarnert.



Sjenerøst

Med hele 37 låter på spillelisten ble det en herlig og underholdende kveld i Store Torungen. Tradisjonen tro ble det også i kveld et ekstranummer, og American Trilogy ble en sterk og rå avslutning på konserten, og publikum var ikke sene med å gi sin tilbakemelding – en velfortjent stående applaus.

Arendal Big Band has now left the building.

Se flere bilder fra konserten her: