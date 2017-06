Svindelbeskyldningene henlegges

Annonse:

Anina Lauritsen ble beskyldt for å ta til seg penger som ikke var hennes i forbindelse med antimobbefestivalen hun tok initiativ til i fjor. Nesten ett år etter festivalen er marerittet over.

Allerede et par uker etter festivalen begynte problemene for Lauritsen. Hovedattraksjonen: Bandet Plumbo hadde ikke fått betalt. Det hadde heller ikke Kongsberg lyd og lys som arbeidet med scenen.

Lauritsen tok alene initiativ til antimobbefestivalen, hun etablerte imidlertid et samarbeid med lederen av foreningen Stopp Mobbingen, Tore Sveum, fordi hun ønsket å gi noe tilbake etter å ha fått god hjelp fra ham over lengre tid. Avtalen var at hvis det ble overskudd fra festivalen, skulle dette tilfalle foreningen. Hun fikk også låne domenet til Stopp Mobbingen med deres foretaksnummer for å registrere arrangementet på Ticetmaster.

– Jeg sto oppført som arrangør, og det er jeg som har gjort alle avtaler både når det gjelder Hove drift, band, billetter og utstyr. Det er også jeg som har stått, og fortsatt står ansvarlig for å betale alle de involverte aktørene, forteller hun.

Hun har hatt et tett og nært samarbeid til Stopp Mobbingen gjennom flere år. Hun har selv kjent mobbing på kroppen som barn, og da hennes egne barn også ble utsatt for dette på skolen, kontaktet hun lederen av foreningen for å få hjelp.

– Han har gjort mye godt, det skal jeg ikke legge skjul på. Jeg stolte på ham, og jeg og min familie har selv fått god hjelp. Derfor oppleves det ekstra tungt når jeg får beskyldninger om underslag, jeg føler meg mobbet, sa hun til Arendals tidende da saken stormet i vinter.

Sveum mener Lauritsen mangler å gjøre rede for 196.000 kroner i forbindelse med arrangementet. Han anmeldte saken først til politiet, og da den ble henlagt klagde han saken videre til statsadvokaten. Det var NRK som først omtalte at statsadvokaten støtter politiets henleggelse av saken, og til NRK sier Lauritsen at hun er fryktelig glad for at det er over.

– Jeg reagerte med et gledeshyl. Jeg har blitt uthengt som svindler og har vært utsatt for skikkelig netthets i forbindelse med denne saken, sier Anina Lauritsen sier hun.