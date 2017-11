Anmeldelse: En historieforteller

Annonse:

Livet. Døden. Vennskap. Svik. Gode dager, mørke dager, leie dager og glade dager. Kari Bremnes bruker ofte hverdagsopplevelser som utgangspunkt for sine låter, og den nyeste plata er ikke noe unntak.

På scenen en mild novemberdag står Kari på nytt på scenen i Arendal kulturhus. Det er ikke lenge siden hun gjestet byen sist, men arendalittene får tydeligvis ikke nok av henne. En nesten fullsatt sal tar imot nordlendingen som med sin spesielle stil og stemme trollbinder, forfører og berører. Åpenhet og melankoli er hennes varemerke, og den sjarmerende dialekten og den lune humoren fanger publikum fra første stund.

Livserfaringer

Og i publikum finner vi tilhengere i alle aldre. Både godt voksne, og flere fra den yngre garde. Noe som bekrefter Kari Bremnes sin suveren spennvidde. På scenen er hun rå, ekte og svært folkelig. Denne dama på 60 år er kledd i sort dressjakke, kule skinnbukser og sko med så høye hæler at man ikke kan annet enn å bli imponert. Innimellom låtene forteller hun om betraktninger hun har gjort seg som nordlending, som musiker, ja – som menneske. Hun føler at livet svinger mellom krisepsykiatri og glede, at det skifter fort, og vi herdes. Noen blir lett glad på kort varsel, mens andre ikke ønsker å oppleve noe annet enn det de forventer. Man kan skjønne at Kari Bremnes sine oppleveler er en stor kilde til hennes tekster, enten de er feel good eller av den mer mørke arten, men dette blir det så definitivt god musikk av. Og opplevelsene Kari Bremnes synger om, er noe publikum kjenner seg igjen i. For de er universelle. Og det er gjerne derfor denne nordnorske, melankolske og åpne sangfuglen er så populær i både innland og utland. Og utifra stående applaus og ekstranummer er det ikke tvil om at Kari Bremnes er populær, også i Arendal.