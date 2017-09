Med mobilen skal håndballhjerter kapres

Annonse:

Banebrytende, ledende og størst på sosiale medier i håndball-Norge. Det er ØIF Arendals mål for å nå frem til nettopp deg.

Viborg, Danmark, 4. august: En trenings­kamp borte mot den danske Bjerringbro strømmes til klubbens følgere på Facebook. På pressetribunen ­kommenterer klubbens Kenny Ekman kampen.

Arendal 4. august: Hyggelig plassert hjemme på Palmekysten hviler undertegnede seg slik en ferierende skal: «Du ser ikke på håndball på mobilen? Om du ikke har fått det med deg, skriker sønnen din. Av oppmerksomhet.»

Så 2017

En klassisk situasjon i kongeriket i 2017. Mor eller far er i den digitale sfæren, mens det analoge livet lever sin gang, et kvart øye på barna og resten på skjermen. Noen snakker om to planeter, andre jubler og ser muligheter. De kritiske beklager utviklingen. Noen er redde. Forskere advarer og setter ord på mobilavhengig­heten som løper løpsk. Endringer i hjernens kjemiske sammen­setning er for lengst blitt vitenskap. Folkets minnekapasitet går i revers.

– Sosiale medier gir oss muligheter som klubb vi er nødt til å ta for oss, smiler daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.

Det er i dette markedet og tidsåndens fellesminne ØIF Arendal vil inn, befeste sin posisjon og erobre kongerikets håndballfrelste venner. De vil helt enkelt bli best på sosiale medier av samtlige håndballklubber i Norge. Spørsmålet er om ikke klubben allerede innehar den digitale ledertrøya. I fremtiden er ikke det godt nok. Til det går det digitale livet videre, halvtime for halvtime. Gårsdagens bragder holder ikke i morgen.

– Vi vil ikke bare ha vår bit av oppmerksomhetskaka, men også gi supporterne våre en mer privat bit av klubbens indre liv, smiler Kenny Ekman, satsingens prosjektleder og spilleren som supporterklubben Svermen «kjøpte» før fjorårets sesong.

24/7

Svensken med de karakteristiske tatoveringen er med andre ord en populær herremann – med en imponerende antall taklinger på skrytelista. Hans levebrød er å lage livet surt for gjestene på banen. For tribunefolket er det stikk motsatt. Populariteten han har skal styrkes. Det samme skal resten av troppens. Profiler skal utvikles. 31-åringen står sentralt med mobilen og mobilkameraet når folkets hjerter og nysgjerrighet skal vinnes 24/7. I sommer har ØIF-familien blant annet fått innblikk i ØIF-spillere på krabbefiske. På Snapchat, Instagram og Facebook renner det ut episoder og små øyeblikk, signert Ekman og resten av troppen.

– Samtidig går det en klar grense på hva folk vil ha og hvor mye vi skal pushe ut i våre sosiale kanaler. Snapchaten blir nok den mest private. Vår garderobe skal være vidåpen, smiler han igjen.

– Altså, følgerne våre får ikke sett alt, men det blir ikke langt unna, humrer han mens sveisen får ekstra oppmerksomhet før bildetaking i garderobe nummer 6.

At klubben i dag har over 7000 facebookfølgere er bare starten, skal vi tro Bruun Hansen og hans digitale våpendragere. Foruten Ekman skal den danske strekspilleren Jesper Munk og en 18-åring som aldri har kastet en håndball i hele sitt liv, Pål-Erik Aune Gundersen fra Saltrød, brøyte vei i nye markeder. Trioen skal produsere digitalt innhold mellom folkefestene på Myra. Ulykkesfuglen, den skadde svensken Martin Lindell er også med i teamet.

Et mål

– Å se og høre hvordan det er å leve som håndballspiller er det mange som synes er interessant. Dette er fremtiden og mulighetene er store, mener Munk.

Det er ikke bare salgsspråk og floskler dansken omgir seg med. Snapchat-kontoen teller i skrivende stund nær 800 følgere. Rundt 1000 entusiaster følger ØIF Arendal fra innsiden på Instagram. Målt mot toppbloggere er tallene foreløpige nusselige. I herrehåndballsammenheng er de banebrytende. Tallene skal etter planen se annerledes ut fremover. 30 nye følgere kommer til hver uke.

– Jeg er overbevist om at publikum «kjenner oss» spillere som spillere på banen. Nå gjør vi alt for at de også skal kjenne oss bedre på privaten. Vi er jo en eneste stor familie og det er litt av poenget også. I en familie følger vi hverandre, smiler Ekman.

Tydelig effekt

Utover vårsesongen måtte innehavere av smarttelefoner og facebookkontoer nærmest være digitale analfabeter for å unngå å få med seg klubbens digitale løft.Utover våren økte publikumstallene på hjemmekampene. De sportslige prestasjonene spilte selvsagt inn på tallene, men kan neppe ta æren for økningen alene.

– I min verden var det en tydelig sammenheng mellom synligheten i SoMe (red.anm: forkortelse for sosiale medier) og økt publikumsmasse på vårparten. Vi testet ut en rekke konsepter i oppbyggingen til hjemmekampene. Det er det som gjør sosiale medier så vanvittig ­fascinerende. Vi brukte seks ulike spillere i den digitale annonseringen inn mot kampene. Svenske Kenny ble systematisk brukt inn mot svensker bosatt i distriktet og andre tilsvarende koblinger ble brukt for å teste ut effekter. Kanskje ikke banebrytende, men i håndballsammenheng er det nok det. Noen effekter overrasket oss uten av at vi forstår hvorfor, forteller Bruun Hansen.

Vi kommer til å tryne litt, lære litt og humpe av sted

Hvem løper hvor?

For de som kjenner Bruun Hansen vet at han snakker og ånder håndball til alle døgnets tider. Det er neppe overraskende om man tar vestfoldingen på fersken i å stille brødskivene opp i kjente angrepssystemer ved frokostbordet. Mye har skjedd siden vestfoldingen – med en fortid i norgeshistoriens mest suverene håndballklubb, Larvik HK, ankom en av landets ledende herreklubber som en julegave. Klubben transformeres i rekordfart. På sørlandsk kalles det «å gire opp noe inni sava».

– Akkurat nå føler jeg at overkroppen løper raskere enn resten. Vi kommer til å tryne litt, lære litt og humpe av sted, men det som var ekstra morsomt med den treningskampen i Danmark var at danskene vil lære av oss. Vi snakker om en ledende dansk klubb – og herrehåndball er stort der nede, sier Bruun Hansen.

Målet med den digitale satsingen handler ikke alene om å skape faste søndags­marsjer mot praktanlegget på Myra. Supportene skal ikke bare fores med ØIF-trivialiteter gjennom døgnets faser, men kanskje det viktigste av alt er muligheten til å skape et tungt bein å stå; pengebeinet. Mens den yngre garde tar seg av innholdet ment for supporterne, tar sjefen sjøl seg av businessmulighetene den voksende ØIF-familien gir fremover. For det er kroner og øre satsingen i bunn og grunn handler om. Klubbens økonomiske situasjon er neppe salgbart stoff i egen kommunikasjonsstrategi. Innen 1. januar 2019 må 1,5 millioner kroner holdes igjen fra driften. Hvis ikke havner både eliteserielisensen og klubbens SoMe-satsing på den digitale kirkegården.

– Egentlig handler dette om å bygge videre og skape sterkere relasjoner internt i ØIF Arendal-familien. Å tjene blir sentralt. Vi skal koble næringslivets behov med vår familie, forklarer Jesper Munk.

For det er reklame og annonsørinnhold klubbøkonomien drømmer om. Flere penger inn gir bedre spillere, bedre resultater og flere publikummere.

Vevens haier

Historien om norske medier, som sliter med å erstatte tapte, analoge annonseinntekter og abonnement med digitale inntekter, er mange. En solskinnshistorie er neppe en passende beskrivelse. Aktører som nettopp Facebook og plattformene klubben benytter seg håver inn inntekter. Det er med andre ord et tøft marked – med nok av haier – ØIF skal kjempe med. Det sørlandske næringsliv skal pleies inn i ØIF-familien for å få frem budskap.

– Snakker vi om et kommende analogt flashback for draktreklame som sentral faktor i merkevarebygging?

– Jeg tror ikke vi snakker veldig mange årene frem i tid når jeg sier at digitale inntekter i stor grad vil erstatte drakt­reklame hos oss. Verden går videre i rekordfart og vi skal være ledende i Norge på dette feltet, fastslår Bruun Hansen.

Ute i den absolutte toppidrettsverden råder merkevareracet tungt. Det digitale markedet spiser kraftig av reklamebudsjettene. Samtidig følger milliarder av mennesker sine favorittklubber tett. Sosiale medier er blitt limet mellom supportere og gigantklubbenes nye inntekter. Storklubbene i fotball har for lengst lagt sin elsk på ungdommen i Asia. Der står flere hundre millioner helfrelste og digitalt vante supportere klare til å finne sine favoritter i idrettsverdenen. Supportere er trofaste og villige til å bruke penger på klubb­effekter. Annonsekronene banker på døra for å bli med på festen. Imens går overgangssummer og fotballønninger utover sine breddegrader.

At Marinko snart skal stå på sidelinjen med Snapchat-briller?

Til sammenligning er det få håndballklubber på verdensbasis som har særlig appell utover egne landegrenser, særlig når man snakker om systematisk sammenkobling av klubbens supportere og næringslivets markedsføringsbehov. Håndball er en miniidrett i den store sammenhengen.

Fremst og best

– Hvor langt kan dere dra dette?

– Tja, si det. Vi skal i alle fall være best i dette landet og vi skal teste ut nye konsepter på løpende bånd, smiler Bruun Hansen.

– Du har fortalt ham hva vi pønsker på, Kenny? spør ØIF-lederen og kikker på sin ferske prosjektleder med ryggproblemer kun en ØIF-hater kan elske.

– Nei, hva tenker du på?

– At Marinko (red.anm: Kurtovic, hoved­trener i ØIF) snart skal stå på sidelinjen med Snapchat-briller? Det er vanvittig kult, skjønner du! løper ordene ut av den engasjerte kroppen på ØIF-kontoret.

For de uinnvidde er Snapchat-briller like i utformingen som alle andre briller. Forskjellen er at brukeren selv enkelt kan trykke på en knapp som utløser enten bilder eller videosnutter som skal deles hemningsløst i takt med kampens hete.

– Det blir skitkult. Det mest morsomme er at Pål Erik kan fjernstyre brillene hans fra mobilen. Ordentlig fett, utbryter Ekman.

Appellen til den heldigitale ungdommen er tydelig. Her skal kamper og situasjoner oppleves fra alle vinkler og snitt. Historien stopper neppe opp med trenerens Snapchat-briller. I løpet av sesongen håper klubbens digitale hærførere at en nyvinning som skal gjøre det mulig å oppleve folkefesten fra 10 kameraer på en gang – i et bilde. For de som allerede har falt av lasset, er det bare å gå i ring, eller se rundt seg rundt når det blåser opp til storm i området rundt klubbens temperamentsfulle trener på sidelinjen. Når første seriekamp blåses i gang kan klubbens digitale familie selv velge å dreie et 360 graders kamera fra mobilen. Kameraet skal festes på sekretariatsbordet. Hva Norges Håndballforbund sier til kameraer i garderoben og 360 graders kameraer i sekretariatet vites ikke.

– Det blir ØIF hele døgnet, smiler Ekman.

– Er det rart jeg synes dette er moro? Vi skal utfordre alt og alle, og vi skal være #LittBedreHverGangViMøtes, avslutter klubbens daglige leder Bjørn Gunnar Bruun Hansen.

Så gjenstår det å se om inntektene følger optimismen som klubbsjefen ser for seg. Det som er helt sikkert er at klubben allerede har sikret seg en nasjonal aktør som skal få frem sitt budskap på klubbens plattformer i den digitale sfære.

PS: Ifølge ØIF Arendals egne tall var over 40 000 mennesker innom direktestrømmingen av treningskampen mot Bjerringbro eller hadde direktesendingen synlig i newsfeeden på facebook på et eller flere tids­punkt. Få dager etter dukket 400 tilskuere opp (!) da 1.divisjons­klubben Nærbø gjestet ØIF Arendal til treningskamp.