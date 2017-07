Paraderte gatene i årets festivalåpning

Annonse:

Onsdag ble årets Canal Street-festival åpnet med musikk fra barn og voksne gjennom gatene i Arendal sentrum.

Som vanlig var det aller første som gikk av stabelen under festivalen paraden for barna. Deretter ledet paradegeneral Dag Jonssen på trombone flere hundre musikanter og tilhørere gjennom gatene til tonene av låter som “When youre smiling”, “When the saints go marching in” og “We will walk trough the streets of the city”.

Bla deg gjennom bildene fra festivalen under: