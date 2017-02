– Overraskende, spennende og eksotisk

Gaupespor i egen hage vekket ingen Senterparti-gnist hos Høyre-gruppelederen.

For et par uker siden oppdaget politikeren spor etter gaupe i hagen, i likhet med flere andre innbyggere på Hisøy. Bildene av Sisseners knyttneve der han sammenligner potavtrykkets størrelse behørig delt i sosiale medier. Gaupe på øya er ikke daglig kost.

– Det var veldig overraskende, men også spennende og eksotisk. Det var jo ikke bare jeg som hadde besøk, men vi la tidlig merke til sporene i hagen. Det viser at viltet i Norge kan finne de underligste veier å gå. Det var jo ulv på Tromøy i fjor og nå er det gaupe på Hisøy, så det er spennende, synes han.

Ifølge Sissener skal gaupa etter å ha vært på Hisøy ha blitt observert også på Tromøy og den har vært innom Øyestad.

–Det er mye som tyder på at den har tatt seg over til Tromøy og har vært i hvertfall i Alvekilen. At den har stor aksjonsradius og er kapabel til å tilbakelegge store strekninger over kort tid er det overhodet ingen tvil om, sier han.

Ingen Sp-spire

Gaupa er et rovdyr, men Sissener mener den ikke er farlig for mennesker og at det ikke er stor fare at dyret søker inn i boligområder. Han understreker at han ikke er noen ekspert på området.

–Vi har nå hørt at den har tatt rådyr i Nedenes-området. Den er helt klart et rovdyr, men vi må nok se på dette som et enkeltstående tilfelle. At den gaupa kommer til å gå tilbake til indre bygder, det føler jeg meg veldig trygg på, sier han.

Han smiler godt på spørsmålet om Senterparti-politikerspiren i ham våknet da han fikk se sporene etter kattedyret i hagen.

–Nei, tvert imot. Det har ingen ting med det å gjøre. Jeg synes vi har en god rovdyrforvaltning i Norge, så den må vi bare følge.

Gunvor og Charles

Det har skjedd viktigere ting enn gaupebesøk i Arendal i måneden som har gått. Hele Norge ble oppmerksomme på historien om det over 90 år gamle ekteparet Gunvor og Charles som kjempet for felles rom på sykehjemmet, der hun har fått plass og han ikke fikk være der sammen med henne fordi han var for frisk. De to gamle menneskene fikk til slutt fempartistyrte Arendal med Arbeiderpartiet i spissen til å snu og tilby plass også til Charles, mens Høyre og opposisjonen gikk i bresjen og brukte saken for at Arendal innfører samboergaranti for eldre. En garanti Arbeiderpartiet nasjonalt vil ha innført i hele landet, som følge av kjærlighetshistorien fra Arendal.

– Det har endelig blitt en god løsning. Vi tok opp denne saken i formannskapet før jul og spurte ordfører og rådmann om status og hva de hadde tenkt å gjøre. Siden det har Arbeiderpartiet kommet med en rekke forslag som ikke har vært tilfredsstillende. Jeg anser de var drevet litt fra skanse til skanse her, sier han.

Sissener trekker frem at kommunens ledelse mente den slett ikke ville la seg diktere av avisredaksjonene. Det mener han på sett og vis har skjedd.

–Det er klart at når mediepresset ble stort fant de det hensiktsmessig å finne en løsning. Den burde ha kommet på bordet for lenge siden, og vi hadde forberedt dette i formannskapet veldig godt, sier han.

Høyres gruppeleder trekker frem Miljøpartiet De Grønnes innsats i prosessen. Partiet får æren for å ha funnet frem til dette med samboergaranti, som Oslo kommune innførte i 2011.

– Det synes vi var veldig klokt. En hel samlet opposisjon la frem det helt samlet gjennom Høyre og Frp i formannskapet og det ble enstemmig vedtatt. Det er helt åpenbart at mange synes det er en god idé, sier han.

I Oslo skal det bare være fem ganger samboergarantien er tatt i bruk i forbindelse med opphold i institusjon. Sissener mener mennesker må settes foran systemer.

– Når ordføreren går ut og sier at det er et hull i systemet mener jeg det er et veldig merkelig utsagn. Vi må se på helheten og de menneskene som har et behov. Det må være vårt utgangspunkt, sier han.

Småfrekt av Ap

Høyre-politikeren synes det er litt småfrekt av Arbeiderpartiet sentralt å si at dette nå skal lages for hele landet og at det fremstår som partiets idé.

– Det er det ikke. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet er enig, men etter at Høyre har vært på banen med helseministeren, Arendal Frp, Mdg og Pensjonistpartiet her lokalt og sagt at dette vi vil ha, kan jo noen hver få inntrykk av at dette er Arbeiderpartiets forslag. Det er det overhodet ikke, så jeg synes de kan være litt rause om hvor dette kommer fra. Det glemmer Ap både lokalt og sentralt ved mange anledninger. Det synes jeg er uheldig for det politiske miljøet og debatten. Så rause synes jeg vi skal være, sier han.

Sissener håper nå løsningen er en som både familien og de to gamle i begivenhetenes sentrum synes er bra for dem. Politikeren er imidlertid klar på at de stedene som får mer å gjøre også får mer ressurser.

– Det er fort gjort å glemme og det må vi sørge for. Enten det gjelder midlertidig overbelegg, eller situasjoner som dette, vil det kreve mer av det enkelte omsorgssenter, sier han.

Når Sissener selv en gang blir gammel er han slett ikke sikker på om han vil ha kona med seg på pleiehjem om han skulle trenge det. Det mener han ikke er lett å forutsi hvordan det vil bli.

–Vi har flere eldre som er på hvert sitt sykehjem i Arendal i dag fordi det er hensiktsmessig, rett og slett. Hvis begge er demente er det ikke sikker det er noe poeng, ikke sant. Hvis begge er ganske åndsfriske, men ellers syke, vil jeg gjerne ha Elin med meg, det er helt klart, sier han og peker tilbake på at det er den enkeltes situasjon man må se på.

–Høyres utgangspunkt er den enkeltes sak, den vil variere og derfor må vi ikke se oss blinde på systemet, men hvilke muligheter for menneskelige hensyn som kan tas. Der synes jeg Arbeiderpartiet gikk seg litt vill. Det har blitt påpekt fra både oss og media, sier han.

Steinerskolen

En annen sak Sissener mener flertallet i bystyret gikk seg vill, var å si nei til en kommunal lånegaranti til Steinerskolen på åtte millioner kroner. Sissener mener det er overraskende at Arbeiderpartiet og de andre i fempartiene gikk imot.

– Det er ikke snakk om å bruke pengene. Det er ikke snakk om å låne pengene. Det her blir en fotnote i et meget stort kommunalt regnskap. Jeg tror sannsynligheten for at vi må inn med den kommunale garantien er veldig, veldig lav, sier han.

Sissener mener skolen gjennom mange år har bevist god økonomihåndtering og at det bare skulle mangle at ikke fellesskapet skal bistå med å få bygget gode og hensiktsmessige lokaler.

–Det høres ut som om disse elevene ikke går i arendalsskolen. Det er de jo. At de skal ha like gode muligheter som alle de andre skolene, både private og offentlige, det må kunne være mulig å legge tilrette for. Det er det vi tar opp, og vi støtter Steinerskolen helhjertet, sier han.

Sissener sier at saken ikke er avsluttet og at Høyre vil hjelpe skolen på en eller annen måte. Det kan være i kontakt med bankforbindelsen, kanskje gjennom lavere krav til lånegaranti.

–Vi kommer til å stå sammen med Steinerskolen for å få til en løsning som gjør at denne skolen kan gå en enda bedre fremtid i møte, sier han.

Sissener forespeiler at en ny politisk sak kan legges frem i forbindelse med behandlingen av første tertialrapport i år, men helst så fort som overhodet mulig.

–Det foregår prosesser som vi er interesserte i å få vite mer om i så måte. Vi synes den politiske behandlingen er beklagelig. Dette er noe vi kunne gått for. Jeg tror vel ikke helt på Arbeiderpartiet når de sier det ikke handler om ideologi. Når jeg leser alle de kommentarene på Facebook og i andre sammenhenger lukter det ideologi først og fremst og ikke økonomi. Da tror jeg de hadde opptrådt litt annerledes i bystyret også, tror han.

Statlige arbeidsplasser

Forleden la regjeringen og kommunalminister Jan Tore Sanner (H) frem en stortingsmelding om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo og ut i Norge. Arendal er ikke nevnt og ingen løfter er gitt. Sissener er en av de lokale politikerne som har stått på og ytret ønske om å få både blant annet kulturrådet og Statens Helsetilsyn til kommunen.

– For det første er det utrolig flott at vi flytter statlige arbeidsplasser ut i Norge. Det var vi som gjorde det sist, da Lillesand fikk Nkom tildelt og det har vært en suksess. Jeg må jo bare si at vi har vært i en prosess der vi har beskrevet vår kompetanse, våre behov og ønsker i Arendal. Det skal vi være glade for, sier han.

Sissener legger til at prosessen er i gang med mange statlige arbeidsplasser som skal ut av hovedstaden og at Arendal er med.

–Det er ingen spesielle byer som er nevnt på nåværende tidspunkt. Jeg både håper, tror og forventer at Arendal kan få sin andel i den fordelingen som vil skje fremover og vi vil være aktive i så måte, sier han.

Han trekker frem Statens Helsetilsyn var absolutt høyest på ønskelisten over statlige arbeidsplasser som Arendal burde ha fått kloa i.

–Det har vi ikke fått positiv respons på. Det er kanskje litt dumt å gå inn på å si at vi skal ha det eller det, men det er mange spennende arbeidsplasser som nå sees på. Enhver statlig arbeidsplass er hjertelig velkommen til Arendal og den flotte byen vi er, sier han.

Sissener skjeler til avtalen mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommune om sammenslåing og at den regionale staten skal legges til Arendal fra 2020. Han mener det er viktig å få etablert en statlig klynge.

–Vi har sett eksempler på det tidligere at når først staten samles, så kan det komme både en, to og tre i tillegg, så dette er veldig spennende, sier han.

Den sukrede pillen for å dra mer statlige virksomhet til kommunen heter, ifølge Sissener, kompetanse, samferdselsutviklingen, samling av fylkesmannsembetet, samt lokalisering av Nav i Agder og Statens Vegvesen.

– Det er med på å bygge opp det vi ønsker, at dette skal være et statlig, regionalt arbeidssted, sier han.