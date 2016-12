Bussen skal igjen kjøre helt til ferjekaia

Tromøy-politiker Kristoffer A. Lyngvi-Østerhus er svært fornøyd med vedtaket om å gjenoppta bussforbindelse til ferjekaia på Skilsø.

I fylkestinget i Aust-Agders siste møte i 2016 ble det vedtatt å innføre en prøveordning med felles billett for buss og ferje i Arendal. Inn i vedtaket fikk Høyre-politikeren enstemmig støtte for et forslag om at bussen på Tromøy skal korrespondere med ferje så ofte som hensiktsmessig. Det er han svært glad for ettersom det er flere år siden det var mulig å ta buss eller ferje til Skilsø og komme seg videre med korresponderende kollektivtransport.

Endelig

Lyngvi-Østerhus fremmet forslaget i fylkestinget fordi han mener det var underlig at fylkesrådmannen ikke hadde tatt høyde for at samarbeidet mellom Agder Kollektivtrafikk (AKT) og ferjene medførte at bussen skulle kjøre ned til ferjekaia.

–Det er mange år siden enn kunne ta ferge og korresponderende buss. Nå skal endelig dette komme tilbake og jeg tror mange vil sette pris på dette, sier han.

Vedtaket medfører at fylkesrådmannen nå kan starte prosessen med å inngå avtaler med de to ferjeselskapene som trafikkerer Arendal.

Billettsamarbeid

Fylkestinget vedtok å innføre en toårig prøveordning om billettsamarbeid mellom buss og ferjene i Arendal indre havn for barn, ungdom og unge voksne inntil 29 år. For at disse gruppene reisende skal kunne bruke kombinasjonen buss og ferje uten å måtte betale ekstra må de ha gyldig periodekort med kvittering å vise frem. Målet er å innføre et felles billettsystem for kollektivtransport i Arendal. I vedtaket heter det at arbeidet med å få på plass fellesbillett for både barn og voksne, samt få innført et felles billettsystem skal fortsette i prøveperioden.

Forsetter arbeidet

Høyre-politikeren mener det som nå mangler er en felles billett for buss, ferje og tog.

– Dette arbeidet må ikke stoppe og derfor fikk vi vedtatt at vi trenger et effektivt og tilgjengelig kollektivtransport nett i Arendal, sier Lyngvi-Østerhus.

Han er glad for at en liten avtale endelig er på plass og sier at fylkespolitikerne er opptatt av at arbeidet ikke er ferdig med dette.

– Hele fylkestinget har enstemmig vedtatt at vi ønsker å satse videre på samarbeidet mellom fergene og buss, det setter jeg utrolig stor pris på, sier han.