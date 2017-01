– Det var et sjokk og et veldig stort tap

To dødsfall har gjort starten av 2017 tøffere enn vanlig for rådmann Harald Danielsen i Arendal kommune.

Det nye året var bare en uke gammelt da nyheten om dødsfallet til Stein Gauslaa, tidligere sjefredaktør i Agderposten og en viktig drivkraft for Arendalsuka, nådde rådmannen i Arendal. Da arbeidsdagen startet på mandagen bare ei uke senere kom nyheten om at en sentral medarbeider i kommunens politiske sekretæriat svært uventet hadde gått bort, og ifølge rådmannen var kommunens administrasjon i sorg over dette. De siste årene har Gauslaa og Danielsen sittet i programkomitéen for det de liker å markedsføre som et politisk dansegulv for hele Norge.

Et stort tap

–Det var at sjokk og et veldig stort tap. Det føles som et stort personlig tap, det føles som et tap for Arendal og det er et stort tap for landet, sier Danielsen.

Han omtaler Gauslaa som en unik person, som han mener det var umulig for hvem det måtte være å bli glad i, imponert over og begeistret over alle hans kunnskaper og evner som formidler.

–Det tapet vi alle har lidd der lar seg ikke erstatte, så det var den verst mulige inngangen til et nytt år, både for Arendalsuka, oss alle og rent personlig, sier han.

Arbeidet med årets utgave av Arendalsuka midt i august kommer til å bli preget av at Gauslaa ikke lenger er med, mener rådmannen.

–Det vil ligge som en skygge over arbeidet og det vil gjøre at det sannsynligvis både ha et kvalitetstap og i alle fall et tap av glede knyttet til arbeidet. Vi vil ikke kunne fri oss fra at Stein mangler, sier han.

Hør hele intervjuet her:



Forsvarlig og greit

I desember i fjor ble budsjettet for 2017 vedtatt, et budsjett som har fått kritikk for å danse etter rådmannens pipe, men som fempartiene som er i flertall i bystyret ettertrykkelig mener det har satt sitt preg på til tross for få endringer. Rådmannen mener han aldri kan si noe annet enn at budsjettvedtaket er noe han er fornøyd med.

–Jeg synes bystyret har fattet et forsvarlig og greit budsjettvedtak, som samtidig har en del forventninger til hva vi skal gjøre som tilsier at vi får mye å gjøre. Det er en nokså stor bestilling vi skal prøve å levere i år, sier han.

Under budsjettpresentasjonen i november gikk den ene kommunalsjefen etter den andre på talerstolen og var begeistret over å legge frem at budsjett uten kutt noe sted. At kommunens budsjett for drift var på et minimum etter to års særdeles stram styring for å hente inn underskudd fra 2014 var en medvirkende årsak til gleden, mener rådmannen.

–Bakgrunnen for at vi da ikke trengte å gå inn med en kuttilnærming var jo da at vi allerede hadde nivellert ned så mye at når vi nå har dekket inn underskuddet fra 2014 er det et ørlite grann handlingsrom, sier han.

Kan komme kutt

Men om den gode trenden med positive budsjetter kan ikke rådmannen slå fast at vil fortsette. Når bystyret skal vedta 2018-budsjettet utelukker ikke Danielsen at kuttene igjen kan komme.

–Jeg tror nok vi må være forberedt på at det blir stramt videre også. Det budsjettet vi har vedtatt er ikke romslig og vi skal jobbe godt for å holde oss på det nivået. Jeg har ikke forventning om at det vil bli noe lettere fremover, for med oljekrisen og alt virker det mer sannsynlig at kommunen må være forberedt på innstramning mer enn påplussing, sier han.

En årsak til budsjettbegeistringen for inneværende år er en økning på nærmere 50 årsverk til blant annet helse- og omsorgssektoren og barnevern. Rådmannen kan imidlertid ikke utelukke at det kan kuttes igjen.

–Det er alltid en fare for at vi må redusere, men oppgraderingen som ble gjort er først og fremst på de tjenestene hvor behovene vokser sterkt. Vi har en sterk økning i behovet for helse- og omsorgstjenester både blant den eldste delen av befolkningen, men også for andre aldersgrupper og derfor er personelløkningen først og fremst på de feltene, sier han.

Få stridstemaer

Rådmannen kan ikke umiddelbart se for seg saker som kan bli kontroversielle og føre til store diskusjoner lokalt i år.

–Jeg ser vel ikke noen sånn umiddelbare store stridstemaer, men det vil være løpende diskusjoner om hvordan vi kan gjøre mer for de som trenger det mest og kanskje mest for de yngste aldersgruppene. Vi må finne gode måter å jobbe på som gjør at flere greier å fullføre videregående utdanning, for eksempel. Det vil være på dagsorden hele tiden og der er det ikke så lett å vite hvor mye vekt en skal legge på den ene typen tiltak og hvor mye på andre, sier han.

Rådmannen har heller ikke tenkt noe på hva som vil være det artigste å jobbe med i 2017.

–Jeg synes det er spennende hver dag med mangfoldet i kommunens virksomhet og for meg er det artigste å jobbe med organisasjonen, observere og stimulere til godt arbeid i alle deler av virksomheten. Jeg gleder meg til samværet med folk både i det politiske og administrative miljøet dag for dag, sier han.

Bedre tone enn før

Forleden var hele bystyret samlet på Kragerø Resort for runde nummer to i folkevalgtopplæring. Rådmannen har inntrykk av at politikerne har det bra og at de jobber bra.

–Mitt inntrykk er at samholdet i bystyret og grunntonen i dialogen er bedre enn noen gang, så jeg opplever at de har en veldig god tone, sier han.

Likevel, i enkelte partier et det uro om dagen, slik som i Fremskrittspartiet, der det er stor misnøye med at bystyre- og fylkestingsmedlem Åshild Bruun-Gundersen skal være fylkepartiets toppkandidat til stortingsvalget etter at hun stemte for sammenslåing av Aust- og Vest-Agder. På avreisedagen til Kragerø kom nyheten om at bystyrerepresentant Liv Heidi Arnesen meldte seg ut av Fremskrittspartiet og blir uavhengig bystyrerepresentant. Utmeldingen ble ikke kommunisert til offentligheten gjennom en pressemelding fra kommunen, men det sørget representanten for selv. Rådmannen har ikke tenkt over hvor ikke kommunen sørger for denne typen kommunikasjon.

–Dette er vel partisak, i alle fall er det sånn jeg har tenkt på det, men jeg har ikke tenkt noe på det, sier han.

Han er usikker på om det ville være en oppgave for kommunens politiske sekretæriat å formidle.

–Jeg tenker at dette er så knyttet opp mot partiene at det kan fort bli feil hvis kommunen begynner å agere selvstendig på det der, så jeg tenker ikke at det er vår oppgave, sier han.

I flere valgperioder har folkevalgte i Arendal valgt å melde seg ut fra partiet de er valgt inn for. Noen går til nye partier, mens andre velger å stå utenfor partipolitikk og bare være folkevalgt.

–Jeg tenker at det er noe rådmannen bare skal ta til etterretning, sier Danielsen.

Sykkelpenger

For tiden pågår det et arbeid for å få innført kilometergodtgjøring for å sykle på jobb. Ikke til jobb, men i jobbsammenheng. Det mener rådmannen er en symbolhandling mer enn noe som kommer til å bli kostbart for kommunekassen.

–Vi prøver jo å stimulere til bruk av sykkel i stedet for bil i alle sammenhenger hvor det er mulig og innenfor avstander som gjør det rimelig i forhold til tidsbruk. Bakgrunnen er at folk skal ha en liten gulrot der og hvis de sykler skal de kunne få godtgjørelse uten at de nødvendigvis behøver å kjøre bil for å få det, sier han.

Danielsen er ikke bekymret for at ansatte som tidligere kanskje spaserte mellom oppgavene i stedet for tar pedalene fatt for å få godtgjøring. Han ser det som nokså urealistisk at renholdspersonell kommer til å sykle rundt med vaskebøtta og hjemmesykepleierne kommer til å trø for harde livet for å gjøre jobben.

–Jeg tror det vil ligge i sakens natur at det er så korte strekk at det blir ikke noe penger av det. Det er mer en symbolhandling enn en stor økonomisk gulrot, sier han.

Bilfritt er lett

To saker politikerne er opptatte av og som kan få sitt klimaks i år er bilfritt sentrum og utredning av kanal i Arendal. Rådmannen mener et bilfritt sentrum er en enkel sak å få til.

–Det er lett. Det er lite som skal til i alle fall hvis du er litt fleksibel på definisjonen. Hundre prosent bilfritt vil det ikke kunne bli, sier han.

Han peker på at vareleveranser og folk med bevegelseshemning vil ha behov for transport også i et bilfritt sentrum.

–Det er også et spørsmål hvor vidt du definerer sentrum. Det er noen gater, som eksempelvis Vesterveien og Vestre Gate, som er en forbindelse vi er avhengig av å ha og til så lenge må vi ha en forbindelse ut til Tyholmen, men med en litt romslig definisjon er bilfritt sentrum lett å få til, sier han.

Kanal, derimot. Det er en litt større greie å få gjennomført, skal vi tro Danielsen.

–Det trengs en grundig utredning på for å kunne slå fast om det i det hele tatt er praktisk og økonomisk mulig, og så er det jo om det er politisk ønskelig, sier han.

Advarer mot grøft

Rådmannen mener at politikerne har levert en bestilling for at kanal skal utredes. Når det gjelder rådmannens konklusjon om å anbefale kanal eller ikke vil han ikke svare på før en utredning er gjort for å se hvordan det kan bli. Danielsen har imidlertid tanker om at en kanal må være nokså bred for å bli et positivt innslag i bybildet.

–Det er jeg helt sikker på. Du må kunne se vannspeilet uten å måtte stå på kanten og se ned og det må ikke fremstå som ei grøft, da er det ikke noen vits, mener Danielsen og løfter frem spørsmål om det er nok plass og om det er mulig å få byen til å leve uten det arealet som brukes.

–Det er selvfølgelig også en finansieringsutfordring som vil ligge der. Foreløpig ser jeg ikke noe initiativ til å legge inn penger i det og tanker om alt skal finansieres over kommunebudsjettet tror jeg ikke det er særlig mange som har. Skal det bli kanal må det være et godt konsept for byen og noen må være villige til å betale for det, sier han.