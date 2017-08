Fasaden tålte ikke tidens tann

Annonse:

Fem år etter bygget sto ferdig må fasaden renoveres.

Arbeider pågår på Havnegården i Arendal etter at overflatebehandlingen har blitt tæret av fem års vær og vind. Nå blir alt treverket plukket ned for å bli pusset opp.

– Det har ikke vært fint. Det er ikke noe annet enn det, sier Kjell Walter Sørensen til Arendals Tidende.

Over tid har lakken begynt å flasse av og fasaden har begynt å se sliten ut.

Feil lakk

Ifølge Sørensen ble det brukt en gal type lakk på treverket da fasaden ble satt opp under oppføringen, som medførte at det ikke ble noe bra.

– Alt skal ned og behandles og så opp igjen, sier han.

Havnegården ble, ifølge Agderposten, kjøpt av eiendomsselskapet KW Sørensen Eiendom AS for 206 millioner kroner i 2015. Bygget ble ferdigstilt i oktober 2012.