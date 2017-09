Lokal industribedrift inngår tett samarbeid med Kruse Smith

Annonse:

Sammen vil Teknobad og Kruse Smith finne ut hvordan byggeprosjekter kan bli sikrere og mer effektive.

– Vi har vokst fra en til elleve ansatte siden mai 2015. Nå gjør en ny samarbeidsavtale med Kruse Smith at vi kan ta store investeringer og sikre arbeidsplassene, sier Ellen Knudsen.

Hun er gründer og daglig leder for selskapet Teknobad som siden 2015 har produsert moduler til flislagte baderom med toalett, vask og servant, dusj, skap og all elektro- og rørleggerjobb ferdig. Med andre ord ferdige bad med alt teknisk levert i en sjakt, hvor sjakten også kan fungere som teknisk rom for en hel leilighet.

Kruse Smith

Da Knudsens tidligere arbeidsgiver Contech flyttet sin produksjon til utlandet mistet hun jobben hvor hun på et tidspunkt var sjef for så mange som 80 ansatte. Etter pådriv fra Kruse Smith som ønsket en lokal aktør med produksjon som kunne levere baderomsmoduler, satset Knudsen sammen med sin far og Ragnar Olsen som i dag er produksjonssjef på oppstart av bedriften som nå er inne i sitt tredje driftsår.

– Ordrene er doblet siden i fjor, og vi regner med å doble dem igjen i år. Det gjør at vi kan ta store investeringer som skinner for å produsere modulene på og maskiner for løfting. Det betyr mindre slitasje på de ansatte, forteller hun ivrig.

Kruse Smith har stått på kundelista helt siden starten. Nylig inngikk de to bedriftene også en femårig samarbeidsavtale.

– Vi samarbeider om hvordan man kan effektivisere og rasjonalisere driften og utvikle et nytt produkt i fellesskap. Teknobad har fått en større plass i hele verdikjeden til Kruse Smith. Det skal også skrives en masteroppgave nå på hvor mange kroner og øre som faktisk spares på denne formen for produksjon, det skjer i samarbeid mellom oss og Kruse Smith, forteller Knudsen.

Hun mener de totale kostnadene med produksjon av bad til leilighetsbygg eller fleretasjeshus kan kuttes med 25 prosent med å standardisere prosessene, men gleder seg til å få mer konkrete tall å styre etter.

Første leveranse til Kruse Smith skal skje allerede i januar, og da ønsker vi også å ha de nye utstyrsinvesteringene på plass.

Godt marked

Ellen Knudsen er daglig leder i selskapet. Hun driver sammen med sin far Tom Knudsen som har ansvar for salg og teknisk, mens Ragnar Olsen er sjef for produksjonen. Som for de fleste bedrifter i oppstartsfasen har regnskapene endt opp i minus de første årene. Driftsinntektene steg imidlertid fra 3 102 000 kroner i det første halvåret med drift i 2015 til 10 396 000 i 2015. Minusen begrenset seg til 865.000 kroner i fjor.

Hun er ikke i tvil om at det er et marked for Teknobad, og peker på at byggebransjen sto for 16 prosent av brutto nasjonalprodukt i Norge i fjor. Altså 16 prosent av den totale verdiskapningen. Samtidig skapte oljeprisfallet en enorm skepsis i landet.

– Vi importerer moduler over en lav sko, men jeg mener vi kan lage mer selv og bidra til arbeidsplasser i Norge, sier Knudsen.

Vil ikke sammenligne

Hun vil ikke sammenligne bedriftens produkt med modulleiligheter fra østeuropa, men sier at de selger seg inn på nærhet og kvalitet.

– Vi ønsker ikke å regne på det en gang, vi kommer aldri til å være rimeligst, sier hun og fortsetter:

– Vi skal aldri flagge ut, men vi vil vise at det kan lønne seg å drive industrialiserte byggeprosesser i Norge. Bunnene våre er fra Telemark, møblene kommer fra Strai i Kristiansand og himlingen kommer fra Ålen i Trøndelag. Vi bruker norsk transport og vi er nøye på at alle våre ansatte skal kunne snakke norsk når de kommer ut på byggeplasser.

Hun mener at Teknobad ikke ville tjent på å flytte produksjonen til utlandet med de kravene de har til nærhet til prosessene og kommunikasjon med kundene.

– Jeg tror det kan lønne seg å tenke helhet og makroøkonomi i lengden. Du må handle i lokale butikker for at de skal fortsette å være der, vil du benytte deg av norsk kompetanse må du være med å utvikle det, og man må bruke norsk industri om man vil fortsette å ha det.

Langsiktig

I tillegg til å snakke om byggebransjens ansvar for å bruke norske leverandører, vil bedriften selv ta sin del av ansvaret for å utvikle ny arbeidskraft. I staben har selskapet rørleggere, elektrikere, flisleggere og snekkere. Heller enn å drive billigst mulig ønsker eierne av bedriften at Teknobad skal være en god arbeidsplass hvor de ansatte blir værende i mange år. Nå vil de også utdanne egen arbeidskraft ved å ta inn lærlinger.

– Det kan bli ensformig å stå å legge fliser på samme vegg dag ut og dag inn. Eller å koble de samme rørene. Derfor har vi det sånn at alle skal kunne gjøre alles oppgaver, og få mulighet til å utvikle seg. Det blir kompetanseheving i alle ledd. Vi har mulighet til å gjøre det på den måten fordi de ansatte ikke må ha fagbrev, vi har et sertifikat fra Sintef som de produserer etter. Det gjør det litt vanskelig å få inn lærlinger, men vi er i dialog med Sam Eyde videregående skole om hvordan vi kan få det til, avslutter Knudsen.

Teknobad leverer også i forskjellig grad til Blinkhus, Trysilbygg og Lindahl entreprenør.