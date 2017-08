Skogteater på Gjennestad

Krigerske brøl, røvere, familiedrama og blodig oppgjør. Det var noen av ingrediensene da Agder sommerteater satt opp forestillingen «Røverne» langt inni skogen, på Gjennestadkjenna sist lørdag.

Glad fuglekvitring akkompagnerer de 15 ungdommene i alderen 19 til 26 år idet de jobber med å klargjøre lørdagens forestilling.

Teatercamp

Både huset, området rundt og tjernet skal brukes som scene i fremføringen av kveldens oppsetning av det 235 år gamle tyske teaterstykket skrevet av forfatteren Friedrich Schiller. Magnus Sparsaas fra Asdal er en av teaterstudentene som i 14 dager har campet på Kjenna. Han er også en av initiativtakerne til prosjektet, der studenter fra Norge, Sverige og Danmark bruker ferien på å lage teater som en del av utdanningsprosessen.

Opprør

Magnus er ikke som alle andre studenter. Istedet for å nyte sommerferie med late dager på Sørlandet, har han fått med seg fjorten medstudenter hjem til Arendal for å lage teater i skogen. Agder sommerteater ble startet i fjor, og hadde en myk start med små stuntvisninger av en mindre vandreteaterforestilling i sentrum av sørlandsbyene.

– Planen er at dette skal bli en årlig tradisjon fremover og at vi sakte og forsiktig skal vokse i størrelse fra år til år. I år har vi vokst litt, både i antall utøvere, tid til prøver og ambisjons­nivå, forteller Magnus.

Selv om det kun er få timer igjen til forestillingen fremstår han som rolig og behersket uten de store nervene. Engasjementet skinner derimot tydelig gjennom, og øynene gnistrer om kapp med sola som denne lørdagen endelig har valgt å skinne over området.

Han forteller ivrig om stykket og prosessen for å komme i havn, og nå gleder han seg til å endelig fremføre det for publikum.

– Friedrich Schiller som skrev stykket «Røverne» i 1781 var svært opptatt av moral, helst den gode. Han skrev et stykke om to brødre som på svært ulike måter prøvde å skape seg gode liv og en bedre verden og som begge frivillig avsluttet sine liv. Den ene døde som røver og den andre som greve. Vi har tatt utgangspunkt i handlingen, men har satt store deler av forestillingen inn i dagens politiske utfordringer og problematikk, ­forklarer han.

Han beskriver handlingen i stykket som et slags opprør mot foreldre, men understreker samtidig at opprøret nok ikke kan sammenlignes med dagens ungdomsopprør. Dramaet skildrer rivaliseringen mellom to brødre der den ene broren, Karl, er intelligent og elsket av sin far, mens den andre broren, Franz, blir stilt i skyggen. Det oppstår et større sjalusidrama, der det sentrale motivet er konflikten mellom fornuft og følelser.

– Opprørstematikken appellerte til oss, vi synes det var et godt utgangspunkt å dikte den samme tematikken og de samme handlingene inn i vår tid. Og gjennom det stille oss spørsmålet om hva vi har behov for å forandre eller protestere mot i vår tid, forklarer Magnus

Intenst

De har brukt hver time av dagen på å øve inn teaterstykket. De har byttet på å sove inne i huset og i telt på utsiden. Magnus har stått for regien sammen med Olof Runsten fra Sverige, men han bidrar også som skuespiller. Han forteller om to svært hektiske uker for å få forestillingen i havn.

– Det har vært veldig intenst. Selv om vi har ulike roller som regissører, produsenter og kostymeansvarlige, deltar alle også i stykket som skuespillere.Vi har holdt på fra klokka ti om morgenen til klokka ti om kvelden, ofte i regn og vind. Vi er nyutdannede scenekunstnere fra ulike teater- og danseutdanninger i Norge, Sverige og Danmark som bruker ferien våres på dette for å profesjonalisere oss, forklarer han.

På hjemmebane

Magnus studerer i Oslo, og satser alt på en fremtid innen regi, teater og skuespill. Han har et nært forhold til Kjenna på Gjennestad gjennom flere skoleturer til det lille huset, eller hytta som de kaller det. Begge foreldrene er dessuten knyttet til stedet gjennom menigheten som eier hytta, ved å selge vafler og kaffe til turgåere.

– Det er jo ekstra hyggelig å være her og jobbe med teater i mitt eget lokalmiljø. Vi får utfoldet oss på alle nivåer og alt er vårt eget initiativ. Nå gjenstår det bare å se om det kommer noen publikummere til forestillingen, sier han med et smil før han går tilbake til hytta for å legge siste hånd på forberedelsene før forstillingen.

Idet klokka nærmer seg seks fylles området rundt hytta seg med nysgjerrige turgåere. Spenningen stiger idet to hvitkledde skikkelser beveger seg ned i skogholtet med mekaniske surrealistiske bevegelser, samtidig som en person med en diger hodemaske beveger seg ute blant publikum og gir tegn om at de må trekke inn i hytta. Ved inngangen blir alle ønsket velkommen med en kopp. Alle må oppgi navnet sitt, som blir skrevet på koppen.

Undringen stiger idet folk går inn i hytta, som er fylt med forskjellig aktivitet som potetmaling, lysdrypping, håndarbeid og malesaker. Alle får servert vafler og kaffe, og det er lite som minner om en teaterforestilling.

Etterhvert utspiller handlingen seg midt blant publikum der blant annet far Maximiliam forteller at i dag kommer sønnen Karl hjem, etter ti år. Franz leser et brev som forteller at broren Karl skal ha underslått en stor sum penger for å kjøpe en hytte i Grimstad. De fremmøtte blir til enhver tid involvert i stykket og snakker med rollemodellene som en naturlig del av forestillingen. Etterhvert utspiller dramaet seg inne i hytta. Publikum blir dratt inn i historien der sjalusi og vold er fremtredende med flere overraskende og til dels blodige scener underveis. Handlingen inne i hytta ender med at Maximiliam dør, og publikum legger blomster på den døde kroppen før skuespillerne tar med seg følget ut på utsiden der handlingen fortsetter i skogholtet.

Røverhistorie

De hvite skikkelsene beveger seg fortsatt i en transelignende mekanisk tilstand mens de drikker en blå drikk av vinglass. Vi møter Karl, som blir kåret til røverkaptein, og det utspilles et nytt drama foran et noe undrende publikum. Mens den første delen av forestillingen var satt til dagens norm er de nå tilbake til 1780-tallet. Den siste delen av den tre timer lange forestillingen beskriver livet til røverne, og ender opp ned ved tjernet der store deler av handlingen foregår ute i vannet. Etter avslutningsscenen ved tjernet høster aktørene applaus fra publikum som i tillegg til forestillingen også har vært med på en vandring gjennom skogholtet og ned til tjernet. De 15 skuespillerne kan endelig puste ut. Fjorten dager med intens øving har resultert i en tre timers lang forestilling. Nå er tiden kommet for å rydde området og ta en velfortjent pause før de skal i gang med studiene igjen.

Magnus lover imidlertid at de kommer tilbake til neste år.

– Da skal vi lage en barneforestilling, og det gleder vi oss veldig til, sier han.

Disse medvirket i årets sommerteater:

Regi: Magnus Sparsaas og Olof Runsten

Sceneografi: Ingrid Frang, Christa Barlinn Korvald, Madeleine Barosen Herholdt

Skuespillere: Julie Kristine Woie, Johanna Malm, Carl Martin Eggesbø, Stine Revheim Svellingen, Sebastian Biong, Oda Bjørholm, Li Molnar Kronlid, Anna Ladegaard, Madeleine Barosen Herholdt

Dramaturgi: Karla Møller Neimann, Sunniva Fliflet

Se alle bildene her: