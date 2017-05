VIDEO: Spek(k)takulær opplevelse i nasjonalparken

Annonse:

Fakta: SPEKKHOGGERE Tilhører tannhvalene

En voksen hann-spekkhogger kan bli opptil 9,5-10 meter lang og veie opp mot 8 tonn (6 tonn er normalt)

Hunn-spekkhoggeren blir opptil 8,5 meter lang og veier gjerne ca. 5 tonn.

Spekkhoggeren er den største av alle delfiner

Spekkhoggeren er flokkdyr og flokken kan bestå av 4-40 dyr Kilde: Wikipedia

Optimist-treningen ble til spektakulær safari i Skagerrak.

Tirsdag kveld tok seiletreningen for barn i Arendals Seilforening en uventet vending.

Ved Torungen fyr åpenbarte spekkhoggere seg og holdt en minneverdig oppvisning. Det eksotiske besøket fant sted litt syd for Store Torungen i Raet Nasjonalpark sju-åttetiden på kvelden.

– Minst ti

– Det var optimist trening i går. Så alle barna ble heller med ut å så på hvaler, forteller Kristoffer Lyngvi-Østerhus til Arendals Tidende.

Ifølge tromøymannen var det flere av dem som var ute som mener de observerte minst ti spekkhoggere ved fyret. Seilerpappa Kim Jarno-Kristiansen mener antallet ikke er usannsynlig.

–Jeg tror faktisk det. Vi følte at det krydde, sier han.

Utrolig skue

Han forteller at da nyheten om observasjonen av spekkhoggerne nådde seilerhytta inne i Galtesund ble seiletreningen avbrutt.

–Da tok vi tak i ungene og kjørte ut for å se etter de. Det var helt utrolig, jeg har aldri sett noe lignende, sier Kristiansen.

Under kan du se videopptaket han gjorde av opplevelsen ved fyret.

Se video (Foto: Kim Jarno-Kristiansen)