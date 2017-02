Venter E18-virkninger i milliardklassen

Prosjektleder Erik Frogner i AF-Gruppen mener veiutbyggingen vil gi store ringvirkninger lokalt i Arendal og Tvedestrand.

I forrige uke var E18-prosjektlederen og utbyggingssjef for E18 Arendal – Tvedestrand, Tordis Vandeskog fra det statlige veiselskapet Nye Veier as, innom politikerne i kommuneplanutvalget i Arendal for å drive brannslokning etter ny uro lokalt om E18-prosjektet. I møte med politikerne snakket både entreprenøren og veiselskapet om flere av de positive sidene ved at motorveien mange i distriktet har ventet i minst 40 år på nå blir realisert.

– Dette er all time det største veiprosjektet AF-Gruppen har bygget og vi gleder oss veldig til å komme i gang, sa Frogner.

Vandeskog presenterte ideen veiselskapet er tuftet på fra regjeringens side om bygging av gode veier på en rask og smart måte.

– Vi skal ikke bygge fort og dårlig, men vi gjør ting noe annerledes enn det Statens vegvesen har gjort, sa hun.

Det betyr blant annet at AF-Gruppen i desember i fjor kunne signere kontrakt for både prosjektering av E18 Arendal-Tvedestrand som totalentreprenør for hele prosjektet verdsatt til rett under 3,1 milliarder kroner.

Arbeidsplasser

Prosjektlederen fortalte at mange mennesker knyttet til E18-utbyggingen allerede er lokalisert i distriktet og at enda flere vil komme.

– Vi kommer til å ha mange folk i sving. Jeg tror vi fyller all hotellkapasitet i Arendal og Tvedestrand om dagen, sa han.

Allerede på innkvartering starter også de omtalte ringvirkningene. Det betyr arbeidsplasser i et så stort omfang at Frogner spår stor omsetning i prosjektårene frem til veien skal stå ferdig i oktober 2019.

– E18 kommer til å bli en virksomhet som omsetter for over én milliard i året, anslo han.

Til stillingsutlysninger i forbindelse med AF-Gruppens veiprosjekt skal det ha kommet inn over 700 søknader. Ifølge Frogner skal over 600 personer være tilknyttet prosjektet, en vei som skal bygges svært raskt og vil kreve stor innsats.

–Det kommer til å bli mye synlige spor etter oss i traséen, sa han.

Mens AF-Gruppen oppbemanner kraftig til prosjektet vil ikke veiselskapets kontor på Longum i Arendal vokse noe særlig, ifølge Vandeskog.

–Det er entreprenøren som skal ha inn folk. Vi utvider ikke, men er en liten og slank organisasjon, sier hun til Arendals Tidende.

Tid for ufaglærte

Nav-leder i Arendal, Geir Svendsen, sier at E18-utbyggingen er et viktig tilskudd for å bidra til arbeidsledighetsproblematikken. Ifølge Nav er eksempelvis ungdomsledigheten på sju prosent av arbeidsstokken i aldersgruppene, noe som omtales som høyt. Bygg- og anleggsbransjen går godt i distriktet for tiden og Svendsen sier det er gode muligheter også for dem uten fagbrev.

– Det er en ganske sterk og økende etterspørsel etter folk uten fagutdanning, sier han.

Svendsen mener E18-prosjektet er en gullmulighet for unge mennesker som er på jakt etter jobb. Også lokale entreprenører og underleverandører til den 23 kilometer lange gigantjobben vil sannsynligvis oppleve økt etterspørsel.

– Det er alltid bruk for hender. Det er mange som kan gå inn som hjelpearbeidere, eksempelvis som ufaglærte grunnarbeidere. Det kan være en fin inngang til markedet, og da spesielt for de unge, mener han.