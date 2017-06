Dette kan være løsningen for Mekkeklubben

Annonse:

Mekkeklubben Stuenesgarasjen kan få nytt fast tilholdssted på Eydehavn etter lang tids usikkerhet.

Nå er brannstasjonen på Eydehavn igjen aktuell som fast base for mekkeklubben. I januar for to år startet usikkerheten om fremtiden for ungdomstiltaket, som da holdt til i lokaler på Stuenes skole. Klubben måtte ut fordi eiendomsforetaket i kommunen trengte lokalene til lagring av diverse utstyr for kommunens vaktmestertjeneste. Flere alternativer ble vurdert og brannstasjonen forble brannstasjon.

Havnet på Nitriden

Brannstasjonen på Eydehavn ble den gang løftet frem som en mulig plassering. I mars 2015 ble det klart at administrasjonsbygget på Nitriden skulle være kommunens tilbud for midlertidig tilhold for klubben. I forrige uke kunne Arendals Tidende fortelle at klubben igjen må flytte – denne gang fordi bygningen på Nitriden skal rives. Frykten var da stor for at det populære og sosiale ungdomstiltaket måtte legges ned og politikerne ble invitert på besøk til klubblokalene.

Brann til havna

Torsdag kunne rådmann Harald Danielsen orientere bystyret i Arendal om at det kan være plass til Mekkeklubben i brannstasjonen Østre Agder Brannvesen disponerer.

– Brannvesenet har fått tilbud om å flytte til lokaler på havna. Da blir den nåværende brannstasjonen frigjort, opplyste Danielsen.

Han la til at han ikke ville gå lenger enn å antyde at det jobbes med å finne en ordning med budsjettmidler for neste år.

– Jeg tror det er en ordning på det, sa rådmannen.