BOLIGMARKEDET: – Det bygges for mye nytt

Eiendomsmegler Tore Espeland er kritisk til at det bygges og planlegges nye boliger over en lav sko i Arendal.

I 13 år har Espeland drevet som uavhengig megler gjennom Solgt Eiendom i Arendal. På kontoret løper han bort til datamaskinen og gjør et søk i eiendombasen på nettstedet Finn for å finne frem tall som han bruker til å underbygge at boligmarkedet i Arendal slett ikke er brennhett, slik man kan få inntrykk av at det er landet over gjennom landsdekkende medier.

–I dag er det 570 boliger til salgs i Arendal. Det er 1645 i Oslo. Det er tre ganger mer enn i Arendal og der bor det femten ganger flere mennesker. Her er det motsatt. Aust-Agder og Arendal har det tregeste boligmarkedet i hele landet. Her er det et overutbud, mens det i Oslo er mangel på boliger, sier han.

Espeland sier at gode eiendommer fortsatt selger godt i distriktet. Samtidig tror han ikke det blir færre bruktboliger til salgs lokalt om ett år, men han håper på en nedgang.

Billigsalg

Han mener myndighetenes stadig strengere krav til bankene som igjen må legge inn strengere krav til lånekundene er feil medisin. Ifølge megleren er det riktige for hovedstadens del å legge til rette for mer utbygging, der presset for å få nye boliger er størst. I Arendal er det langt fra det samme presset på boligene og det ligger langt flere boliger for salg enn det markedet har lyst på, noe som igjen gir lavere priser. Det er naturligvis bra for kjøperen som kan velge og vrake, mens det slett ikke er god butikk for selgeren.

–Det er markedskreftene som rår. Det blir bygd for mye i Arendal. Det bygges over en lav sko, mener han.

Omsetningstakten i Arendal sammenlignet med det brennhete markedet i Oslo mener han heller ikke er sammenlignbart. I Arendal mener han det er enkelt å få kjøpt en bolig til grei pris. Mens meglernes oppgave tidligere handlet om å få oppdragene handler det etter hans mening nå å få solgt det som kommer inn.

Alt for mange

I et ideelt boligmarked i Arendal mener Espeland at tallet på boliger burde ligger på rundt halvparten av det som er mulig å få kjøpt i dag.

–Det skulle egentlig vært 200 til 250 boliger til salgs i Arendal. Jeg mener utbyggerne må vurdere markedet nøyere når de vurderer nye prosjekter, sier Espeland.

Megleren mener utbyggingstakten i kommunen vil være en hemsko for boligmarkedet i mange år fremover rett og slett fordi det bygges for mye nytt, mens brukte boliger blir liggende. Et grep han ser for seg som kunne få korken til å sprette hadde vært om kommunen markedsførte seg som en pensjonistkommune og fikk eldre mennesker fra andre steder i landet til å flytte hit.

–Hvis flere hadde oppdaget Arendal kunne det kanskje ha hjulpet. Mange pensjonister burde jo tenke på å flytte hit, for det er jo så flott her, sier han og legger til at det er kort vei til flyplasser i vest og øst om sydentilværelsen om vinteren skulle lokke.

En balansegang

Cecilie Kaastrup Thorbjørnsen, leder i Huseiernes Landsforbund i Aust-Agder, synes det har vært en fornuftig og riktig boligutbygging i kommunen. Hun peker på at Arendal kommune har netto befolkningsvekst, og at politikerne ønsker å styre den fremtidige veksten ved å fortette eksisterende boligområder langs det som er definert som kollektivknutepunkter, der transportetappene mellom arbeid, skole og barnehage blir korte. – Kommunen vil trenge flere boliger på lang sikt, og etablering av nye boligområder vil være nødvendig. Det er mange spennende prosjekter på gang både på Hisøy og Tromøy, men det er klart at det er et metningspunkt i markedet, og at bygging av nye boliger kan gå utover bruktboligsalget, sier hun.