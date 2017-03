Tverrpolitisk engasjement mot sjøsøppel

Politikere og organisasjoner fra alle kanter samler seg mot søppel i sjøen.

Kommende torsdag skal krefter som ønsker å bidra til å rydde Arendals strender samles på Prana Kafe i sentrum, neste torsdag må ordfører Robert Cornels Nordli svare på to interpellasjoner fra høyre- og venstresiden i politikken om hvordan Arendal kommune arbeider mot sjøsøppel.

Frivillighet

Elleve lokale aktører og organisasjoner har gått sammen om å søke om midler til lokal strandrydding. Torsdag 9. mars skal alle interesserte samles for å lufte ideer om hvordan søppel best mulig kan ryddes i Arendal. Prosjektet har fått navnet «Våre strender» og er underordnet Kystlotteriet som deler ut premier i bytte mot innlevert søppel fra sjøen.

– Vi har en drøm om å skape en holdningsendring blant folk i ulike lokalsamfunn, i forhold til hva vi gjør med plastprodukter som ender opp i strandsonen. Målsettinger og overordnet tilnærming:Det første målet med Våre strender er å bidra til å rydde marint avfall i utvalgte områder i Aust Agders ytre skjærgård med havmøtende bukter og strender, inkludert Raet Nasjonalpark. Det andre målet er, i samarbeid med skolesektoren, sivilsamfunnet og næringslivet, å sette fokus på hvordan vi som enkeltpersoner kan bidra med å holde vann- og vindbåren søppel på et absolutt minimum, skriver Lisbeth Iversen i Med hjerte for Arendal, som er en av samarbeidsaktørene, i en pressemelding.

Disse samarbeider om prosektet «Våre strender»:

Lisbeth Iversen, Leder i Med Hjerte For Arendal, og leder av samarbeidsrådet i Våre Strender.

Vanessa Samuelsen, styreleder Framtiden i våre hender Arendal.

Eugene Guribye, Forskningsleder Innovasjon i offentlig sektor, Agderforskning.

Kåre Andersen, Næringssjef Arendal Kommune

Ellen Dale, Daglig leder Tromøy Frivilligsentral

Roger Ehnebom, Prosjektleder «Våre Strender»

Ragnhild Hammer, Klima- og miljørådgiver Arendal Kommune

Geir Henning Waagsnes, Daglig Leder Friluftsrådet Sør

Joan Fabres, Project Manager GRID-Arendal

Ragnhild Hammer, Klima og miljørådgiver I Arendal Kommune

Eirik Oland, for Plastretur, og Head of External Affairs Grønt Punkt Norge/Green Dot Norway

Høyre og Venstre

Anniken Solfjeld Pedersen fra Arbeiderpartiet og Kristoffer Lyngvi og Kai Olav Fredriksen fra Høyre har gått sammen om en interpellasjon hvor de spør ordførerern hvordan alle engasjerte partnere kan jobbe best mulig sammen, og hvordan Arendal kan samarbeide med Kystlotteriet. Det har også de idrettsinteresserte politikerne Morten Kraft fra Arbeiderpartiet og Geir Fredrik Sissener fra Høyre gjort. Sissener er daglig leder i selskapet idrettsfinans, og kraft har tidligere vært daglig leder for Arendal fotball. De to stiller spørsmålstegn ved om Arendal kommune kan kutte ut de små svarte gummikulene på kunstgressbaner.

– Hvilke tanker gjør Ordføreren seg for å få på plass mer miljømessige innfyllsløsninger på både dagens og fremtidige kunstgressbaner i Arendal, på både kort og lang sikt, og da i særdeleshet knyttet til kommunalt driftede anlegg. Særlig aktuelt er nå Bjønnes stadion som skal rehabiliteres før sommeren 2017, skriver de i interpellasjonen som ordføreren skal svare på i kommende bystyremøte.