Trekker seg fra politikken – partiledelsen vurderer eksklusjon

Gjermund Orrego Bjørndahl søker permisjon etter at han sammenlignet innvandrings- og integreringsministeren med nazi-minister fra 2. verdenskrig.

Arbeiderpartipolitikeren har tidligere nektet å holde 17. mai-talen i Arendal sentrum fordi det er for mye rasisme i Norge til å hylle landet. Han har gått ut med knallhard kritikk mot sin egen partileder Jonas Gahr Støre fordi han mener partiet stiller seg for langt til høyre i innvandringspolitikken. Han har vært nødt til å beklage mobbing mot andre bystyrerepresentanter i Arendal. Og i juni kalte han innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ei “jævla rassistkjerring” i et facebookinnlegg. Nå er han igjen på banen og sammenligner Listhaug med nazi-ministeren Joseph Goebbels.

– Nynazister som heiagjeng

“Statsråd Listhaug er tilbake etter mammapermisjon. Dermed er rasismens fyrtårn tilbake i regjering og avisspalter. Statsråden som har nynazister som heiagjeng er tilbake. Statsråden som snakker dritt om alle jeg jobber for, enten de er flyktninger asylsøkere, homser eller har andre utfordringer er denne ministerens fiender. Norges svar på Goebbels får fortsette sitt virke med velsignelse av Erna Solberg. Noe er galt.” skrev Bjørndahl på Facbook onsdag kveld.

Bjørndah slettet raskt innlegget, men ikke før Listhaug hadde plukket opp kommentaren og delt den på sin Facebookside.

– Ap-politiker og lærer som tidligere kalte meg “jævla rasistkjerring” er igang igjen. Er det dette lavmålet vi kan forvente fremover av Arbeiderpartiet i valgkampen? skriver Listhaug samtidig som hun deler Bjørndahls innlegg.

I skrivende stund har Listaugs kommentar over 2.100 likes, 1.255 kommentarer og er delt 344 ganger.

Måtte beklage

Sist gang Bjørndahl kritiserte Listhaug fra Facebooksiden sin fikk han hard medfart i lokale og nasjonale medier. Han nektet først å beklage uttalelsen. Til slutt beklagde han likevel ordbruken. Siden utspillet i juni, og etter det nyeste utspillet mot ministeren har Bjørndahl fått personlige hatmeldinger og drapstrusler. Dette er ikke nytt for ham.

– Jeg får masse hatmeldinger, drapstrusler også videre. Det er som det pleier å være. Jeg melder det ikke til politiet, men det påvirker meg selvfølgelig, det er veldig tungt, sier han til Arendals Tidende.

Trekker seg tilbake

På Facebook skriver han nå at han velger å søke om permisjon fra alle politiske verv i ett år. Det er bystyret som får i oppgave å innvilge søknaden, men slike søknader blir sjelden avslått. Lærerjobben og andre verv vil han fortsette i. Han mener han ikke er blitt presset av eget parti til å trekke seg.

– Dette er mitt initiativ. Jeg nok kontakt med Vanja (red. amn. Grut, leder av Arbeiderpartiet i Arendal) etter at Sylvi isthaug skrev det hun skrev og mediastormen i dag. Jeg tenkte at nå gidder jeg ikke mer. Jeg luftet ideen med Vanja og hun synes det var en god løsning for meg og partiet. Jeg kan ikke åpne kjeften uten at det blir blåst opp i alle medier og alt jeg sier blir koblet til partiet, sier han til Arendals Tidende.

– Du har tidligere engasjert deg for en mer liberal innvandringspolitikk i Arbeiderpartiet og kritisert partiledelsen for å stå for langt til høyre. Gir du opp å endre Arbeiderpartiets politikk nå?

– Nei. Jeg har mitt politiske engasjement og det vil jeg fortsette å ha, men akkurat nå trenger jeg en god pause. Jeg har såpass mange jern i ilden at døgnet går ikke rundt. Akkurat nå er det viktigste for meg å hjelpe disse enslige mindreårige.

Vurderer eksklusjon

Ifølge ABC-nyheter vurder ledelsen i Arbeiderpartiet nå å ekskludere Bjørndahl fra medlemskap i partiet.

– Vi tar avstand fra hans uttalelser. Det er ikke forenlig med det vi som parti mener. Vi har gitt ham skriftlig advarsel for lignende uttalelser tidligere. Vi tar til etterretning at han søker permisjon fra politiske verv. I samråd med fylkespartiet har vi satt i gang en prosess hvor vi vurderer ytterligere tiltak – herunder eksklusjon, skriver partisekretær Kjersti Stenseng i en epost til nettstedet.