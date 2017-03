Tok entreprenøransvaret i egne hender

Camilla og Geir Henning falt ikke for noen ferdighus da de skulle bygge sin drøm, men under et år senere sto huset de fikk tegnet og selv hadde entreprenøransvar for ferdig.

I en avstikker fra Frolandsveien, forbi Daletjenn, Slottetjenn og Bergtjenn, på Blokken, har Camilla Blokken og Geir Henning Salvesen bygget sitt drømmehus. På bestilling fra paret har arkitekten tegnet og håndverkerne satt ut i livet det paret selv beskriver som: «Et moderne hus som ikke er funkis, men har litt funkiselementer og masse lys». Når regnskapet er gjort opp viser sluttsummen på kassalappen 3,1 millioner kroner for et hus på 200 kvadrat fordelt på to plan.

Griller i hodene

– Vi grilla med familien da de foreslo vi skulle bygge her, men først slo vi det bare fra oss, sier Camilla idet hun begynner å fortelle om hvordan ideen om huset ble til.

Hun er selv vokst opp på en av nabotomtene hvor hennes far bor. Og onkelen bor i nabohuset.

– Så gikk det egentlig bare en ukes tid. En dag hadde vi gått og tenkt på det begge to og nevnte det for hverandre, og derfra gikk det veldig slag i slag, sier hun.

6. februar var de første teningene til huset ferdige, 6. april ble anleggsarbeidet på tomta satt i gang, i august gikk snekkerne på oppgaven. 16. desember var huset nøkkelklart og den lille familien rakk akkurat å flytte inn før jul.

– Det gikk utrolig fort, i starten kjørte vi mange prosesser på en gang fordi vi regnet med at alt skulle gå bra og det hjalp nok, smiler Geir Henning.

Lys og skog

De to viser vei opp en trapp med lys i hvert trappetrinn, og inn i en åpen andreetasje, mens to døtre løper om beina på dem og konkurrerer om oppmerksomheten. Eline og Tomine har fått hvert sitt eget rom, og rommene er selvfølgelig akkurat like store. Jentene benytter anledningen til å få seg noen dyrebare minutter foran TV-en mens det er besøk på plass, og slår seg ned i stua.

Overetasjen har åpen himling som er delt opp, gjennom et såkalt forskjøvet møne. Det gir stua en åpen og luftig følelse, mens taket er et lite nivå lavere, og kjøkkenet og spisestua blir hakket lunere. Geir Henning går i gang med å trakte en kopp kaffe på det splitter nye kjøkkenet med noe så uvanlig som svart innredning.

– Jeg var veldig bestemt på at jeg ville ha svart kjøkken. Det og mørkeblått soverom, smiler Camilla.

På både stue og kjøkken er det store vinduer som slipper inn lys og gir utsikt til den fredelige skogen som omgir huset. Foruten å ha vært bestemt på kjøkkenfarge og soveromsmaling, la Camilla sin elsk på et stort spisebord i heltre eik.

– Det lå hun omtrent i sovepose utenfor butikken før Black-Friday for å sikre seg, sier Geir Henning med et blikk mot forloveden.

Krevende



De to er storfornøyde med boligen de nå har bodd i et par måneder, men forteller at det var mye arbeid å jobbe frem. Geir Henning har fått god hjelp av sin far, Gunnar Kåre Salvesen, som driver eget arkitektfirma, men sier han likevel fikk svart belte i å skulke jobben når det sto på som verst og håndverkere av alle slag jobbet for å få bygget ferdig i tide.

– Da var det maurtue her. Malere, elektrikere, snekkere og rørleggere gikk oppå hverandre, ler han.

Like etter at de to hadde bestemt seg for å bygge på Blokken, ble Geir Hennings far satt i gang med å tegne drømmehuset deres. Instruksen var et «Et moderne hus som ikke er funkis, men har litt funkiselementer og masse lys».

– Vi visste at han var flink på funkishus, men de kan også være ganske dyre å bygge. Han gav oss mange ideer om hvordan vi kunne velge litt billigere konstruksjoner, også hadde vi selv sett et hus med forskjøvet møne og funnet ut at vi likte det, sier Camilla.

Deretter skulle tilbud fra alle aktørene hentes inn, Geir Hennings erfaring er at det lønnet seg å hente inn egne priser på alle deler av prosjektet.

– Det har vært kostnadsbesparende å splitte opp prosjektetet i mindre deler og innhente priser fra mange aktører. Men det krever at en har nok tid og innsikt i hva arbeidet går ut på, og å kunne koordinere dette underveis, sier han.

Søknadsprosessen

Huset de nå har bygget ligger i et landskapsvernområde, eller såkalt LNF-område. Foruten de vanlige prosessene man må gjennom for å få et byggeprosjekt godkjent, ga LNF-statusen ekstra utfordringer. I tillegg ligger huset et stykke unna offentlig vann- og kloakknett. Dette har de lagt inn selv.

– Tomta fikk vi av min onkel og min far, men det måtte sprenges, bores etter vann, vi måtte ha et minirenseanlegg til kloakk, legge inn strøm og internett. Vi har privat brønn og renseanlegg, det er kun på strøm og nett vi har koblet oss på det offentlige anlegget, sier Camilla.

Etter råd fra faren ba Geir Henning om en forhåndskonferanse med Arendal kommune. Her fikk de orientering om hva som ble vektlagt i den typen søknader de skulle sende og hvordan lignende saker har blitt behandlet tidligere. Til tross for at de har etablert et privat renseanlegg hvor kloakken nærmest blir omgjort til drikkevann, måtte de søke om utslippstillatelse i LNF-området og om generell byggetillatelse. Godkjenningen av disse prosessene kostet til sammen 67.000 kroner.

– Søknadsprosessen var heftig. Vi fikk god hjelp av pappa, men hvis vi hadde prøvd å fylle ut de søknadene selv hadde de sikkert kommet i retur mange ganger, sier Geir Henning.

Når søknaden var tilpasser de kravene kommunen stiller ble den raskt godkjent, og arbeidet med tomta kunne starte.

– Arendal kommune får mye tyn for lang behandlingstid, men jeg synes ikke det var riktig når det gjaldt oss. Vi fikk det gjennom i rekordfart, legger han til.

Knall og smell

Geir Henning jobber til daglig som IT-ansvarlig på Sam Eyde videregående skole. Dermed benyttet han seg av en mulighet alle har, men ikke alle vet om. Han allierte seg med bygg- og anleggslinja på skolen og ba om hjelp til å sprenge ut tomta. På denne måten får elevene den praksisen de trenger, og Camilla og Geir Henning fikk prosjektet gjennomført for en hyggelig pris.

– Når man gjør det er man avhengig av at det passer inn i planene til skolen, men vi var så heldige at det klaffa veldig godt, sier han.

Bygg – reis deg!

Fire måneder før familien planla å flytte inn begynte selve byggeprosessen, og Geir Henning og far Gunnar Kåre sitt byggelederarbeid startet for alvor. Av tilbudene de hentet inn fra tømrerfirma fikk de vite at rundt ti prosent av totalsummen kunne spares inn på å ta selve koordinerings-ansvaret selv og det ble dermed et lett valg. I ettertid så han at jobben ble mer omfattende enn han først hadde trodd.

– Det virker ikke som det, men det er sinnsykt mye jobb. Faren min har den byggetekniske kompetansen og jeg hadde detaljene på hvordan vi ville ha det, men det tok mye tid, forteller Geir Henning.

Byggelederen som er IT-ansvarlig til daglig benyttet naturligvis sin digitale kompetanse inn i samarbeidet med håndverkerne. Han brukte en skytjeneste til å opprette en detaljert fremdriftsplan på nett. Her var oversikt over når alle håndverkerne skulle inn, og når de skulle være ferdig. Dersom håndverkerne ble forsinket måtte de gi beskjed, sånn at resten av arbeidet som skulle gjøres kunne tilpasses. Før arbeidet med huset gikk i gang inviterte de også alle involverte parter, unntatt malerne, til et fellesmøte på tomta. Her fikk alle utvekslet telefonnumre med hverandre, sånn at de kunne holde kontakten utenom Geir Henning dersom det kun gjaldt enkle avgjørelser.

– Jeg anbefaler alle å lage fremdriftsplan. Hver gang jeg gjorde oppdateringer på den sendte jeg ut beskjed så alle håndverkere hadde full oversikt. De viktigste aktørene brukte den flittig, sier han.

I tillegg til at de brukte mye energi på å koordinere mener de gode håndverkere er å takke for at de ble ferdig på tida. Underveis hadde de planer om å gjøre store deler av arbeidet selv, men gang på gang valgte de heller håndverkernes tjenester.

– Vi hadde noen opsjoner på ting vi kunne gjøre selv underveis. Til å begynne med hadde vi tenkt å gjøre mer selv, men underveis så vi at kvaliteten på det håndverkerne gjorde ble så utrolig mye bedre. De har erfaring og riktig utstyr, og materialer går ikke i svinn fordi de ikke får det til, sier Camilla før Geir Henning legger til:

– Men samtidig var vi her nesten hver dag og ryddet. Pappa bygde carport og garasje. Vi har lagt gulvet selv. Teila la vi selv. Og til sommeren skal vi bygge veranda.

Siste finish

Den siste og mest synlige biten var maling og innredning. De to forteller at de brukte Pinterest og Instagram på nett for å finne inspirasjon.

– Veldig mange valg skulle tas, men jeg er ikke så kreativ, ler Camilla og fortsetter:

– Vi har sett en del på nett, men jo mer man ser jo villere blir ideene. Jeg har tenkt litt sånn at vi ikke kan være helt crazy med valg av farger og mønstre, men det er jo helt nytt så hvor ille kan det bli?

I siste del av prosessen så også paret at de kom til å bli ferdig vel innenfor budsjett. Det gav rom for noen finesser de hadde trodd de måtte utelate.

– Vi ble anbefalt å holde omtrent ti prosent i slingringsmonn på budsjettet. Etter hvert gikk jeg ned til fem prosent, fordi jeg så at vi holdt oss godt innenfor. Til slutt unnet vi oss noen ekstrating som vi kanskje ellers måtte spart inn på, fordi vi hadde rom i budsjettet, forteller Geir Henning.

Jeg og elektrikerne fant hverandre kan du si

Finesser

Blant annet fikk de vannbåren varme på plass, og huset er også blitt et såkalt Smart-hus. Det finnes få lysbrytere i det nybygde hjemmet, men i begge etasjer henger et nettbrett på veggen, samtidig som alt kan styres fra telefonene.

– Jeg og elektrikerne fant hverandre kan du si, sier Geir Henning med et glis.

Han er godt fornøyd med smart-systemet som er på plass og demonstrerer gladelig med nettbrettet foran seg. Når kosemodus skrus på blir alle lysene dempet til et romantisk nivå. Deretter demonstrerer han hvor lett det er å forberede seg til å ta kvelden. Han trykker på nettbrettet og alle lys skrus av.

– Da slipper du å ta hele runden før du legger deg, gliser han fornøyd.

I budsjettet er også offentøig-støtte regnet inn. Varmepumpe og smart-hus gir nemlig kroner tilbake ved neste skatteoppgjør, dersom man søker Enova om det.

Når hele prosessen er tilbakelagt er Camilla og Geir Henning godt fornøyde med resultatet. De priser seg imidlertid lykkelige for at de ikke skal gripe fatt på et nytt prosjekt i denne størrelsesordenen og konkluderer med at de har bygget seg et hjem for livet.

