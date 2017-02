Oppfordrer arendalittene til å skape nye jobber

Gjennom tre tiår har tradisjonelt sikre arbeidsplasser i landsdelen forsvunnet litt etter litt. Både Nav Aust-Agder og Nav Arendal skisserer et arbeidsmarked i kraftig endring.

I januar var ledigheten i Norge på 3,2 prosent, mens den for Aust-Agders del lå på 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Ifølge avdelingsdirektør Øivind Svensen i Nav Aust-Agder er arbeidsledigheten i landet som helhet er på vei mot nivået den har ligget på i vårt fylke gjennom de sju siste årene, siden finanskrisen skyllet plastbåtindustrien på land.

– Ledigheten landet har nå, har Aust-Agder hatt siden 2009. Vi følger alltid konjunktursvingningene og følger industrien, men i vårt fylke slår det hardere ut, sier han.

10-årige sykluser

Svensen henter frem kunnskap om arbeidsmarkedet fra over tre tiår tilbake i tid når han forklarer hvorfor arbeidssøkere i Aust-Agder og Arendal opplever vanskelige tider. Ledigheten i fylket mener han alltid har hatt en sammenheng med globalisering. Også effektivisering og automatisering hører med i bildet. Fordi fylket tradisjonelt har hatt mange virksomheter i eksportindustrien, til dels også sjøfart og teknologi, har regionen raskt blitt rammet i nedgangstider. Svensen trekker frem at effekten først de ti siste årene har gjort seg synlig ved at arbeidsplasser som er blitt borte ikke er blitt erstattet når markedet har snudd igjen. Årene 1983, 1993 og 2003 trekkes frem som bunnår. Nedgangstider ble likevel raskt avløst av oppgang, men ved hver lavkonjunktur ble det skrelt bort noen arbeidsplasser på veien

– På 1980-tallet fikk Aust-Agder høy arbeidsledighet for første gang siden andre verdenskrig. Det rammet særlig industri og til dels også sjøfart. Da gikk den globale etterspørselen ned og endel industri la ned, forklarer han.

På 80-tallet kunne sjøfolk med etterutdanning begynne i oljebransjen, på 90-tallet startet oppturen i IKT-bransjen og jobber ble skapt, men utover 2000-tallet ble mye av det som var bygget opp revet ned igjen. IKT-bobla sprakk tidlig på 2000-tallet og finanskrisen slo til for fullt mot slutten av tiåret. Blant lokale virksomheter som ble hardt rammet i starten var teknologibedrifter som Ericsson, mot slutten ble bunnproppen dratt ut av plastbåtindustrien.

Færre nye jobber

–Før ledigheten begynte å øke har den alltid vært utrolig lav. Mellom hver lavkonjunktur har det alltid vært lav arbeidsledighet fordi nedgangstidene har blitt relativt raskt avløst av oppgang, sier han.

I våre dager er det annerledes. Fra 2014 har pilene for oljenæringen pekt bare en vei, nedover. Færre investeringer og kraftig nedgang i oljeprisen har gitt dobbel negativ effekt, mener Svensen. Det har ført til at mange bedrifter har måttet senke kostnadene og i større grad automatisere og effektivisere. Samtidig har det offentlige kompensert med flere arbeidsplasser de siste åtte årene i fylket. Ifølge Svensen har det vært oppgang for helse- og omsorg og undervisning. Skolene har fått flere lærere og helse- og omsorgssektoren har fått økning i antall helsearbeidere.

– Vi har ikke greid å skape vekst i industrien. Til en viss grad har fylket klart det i varehandel, kommunikasjon, reiseliv og bygg og anlegg, sier Svensen.

Han trekker frem blant annet industribedriften Nymo som et stort unntak. Virksomheten har sikret seg kontrakter og gir ringvirkninger for minst et par hundre andre arbeidsplasser.

Kompetansearbeidsplasser

Mens politikere i Arendal roper til Oslo for å få staten til å flytte akademiske kompetansearbeidsplasser til kommunen, mener Svensen at fagarbeidere er kompetanse. Det er folk med fagbrev som vil bli etterspurt i fremtiden, både i helsevesenet og i bygg- og anleggsbransjen. Han trekker igjen frem Nymo som en kompetansebedrift som er avhengig av både dyktige ingeniører og fagkompetanse.

– En kompetansearbeidsplass kan også være fagarbeidere. Bygg og anlegg trenger også ingeniørtjenester og ny teknologi kan bli til den typen kompetansearbeidplasser over tid, sier han.

Svensen peker på blå sektor, utvikling av arbeidsplasser i den såkalte blå sektoren, vind, sjø og hav der mange av jobbene oppstår på grunn av endringer i eksisterende bransjer og folk med fagbakgrunn som starter opp. Vridningen fra olje- og gassvirksomhet til grønn virksomhet og utvikling av ny teknologi har også behov for fagarbeidere.

– Mitt inntrykk er at folk som kommer fra oljebransjen har mye god vilje til omstilling og til å tenke nytt. Å skape nye jobber er det vi trenger akkurat nå, sier han.

Mange gründere

Ved Nav Arendal opplever Nav-leder Geir Svendsen stor pågang fra folk uten arbeid som starter egne gründerprosjekter. Støttet av blant annet dagpenger og arbeidsavklaringspenger kan personer som har en god idé få mulighet til å skape egne arbeidsplasser. Spesielt ettertraktet for både Nav og kommunens etablerersenter er idéer som på sikt kan gi arbeid til flere. Ifølge Svendsen er det rundt 50 pågående gründerprosjekter i Arendal. Nav-lederen har tro på at flere vil bli noe av.

– Når det er et høyt volum blir noen av de realisert. Det er viktig for oss at det vil gi arbeidsplasser. Det at vi har så mange prosjekter inne gir oss i Nav håp om at vi har en endringsvillig befolkning, sier han.

Begge de to Nav-lederne er enige om medisinen som må til for å bedre arbeidsmarkedet i regionen. Den ene resepten er at det må skapes nye arbeidsplasser, jobber som ikke finnes fra før og den andre er at folk starter på og fullfører fagutdanninger.

– Den lange trenden er at det er underskudd av faglærte i alle kategorier. Nav og fylkeskommunen samarbeider for at flere skal fullføre videregående skole. Det er et viktig oppdrag for begge etater, og særdeles viktig for samfunnet. Før ble det sagt at fagbrev vil være avgjørende for å få jobb, nå sier vi at fagbrev er avgjørende for om du får beholde jobben, sier han.

Mer optimisme

Nav-lederen i Arendal var i fjor veldig bekymret for utviklingen i arbeidsmarkedet. Nå er de dystre utsiktene snudd til optimisme hos han ettersom det ser lysere ut for flere bransjer.

–Bygg og anleggsbransjen går bra og det er en moderat økning i varehandelen. Gründerprosjektene er også lovende. Jeg var langt mer bekymret i starten av oljekrisen, men nå føler jeg det er mange elementer som peker i riktig retning, sier Geir Svendsen.

Han trekker også frem at mottrekkene fra regjeringen med å tilføre penger som skal øremerkes kommunale rehabiliteringsprosjekter virker bra. Dette skaper økt aktivitet og demmer noe opp for arbeidsledigheten.