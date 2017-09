Dette er stortingsrepresentantene fra Aust-Agder

Annonse:

Kristelig Folkeparti plasserer seg over sperregrensa og Kjell Ingolf Ropstad kan dermed være trygg på at Stortingsplass frem til 2021.

Helt fra de første målingene kom mandag kveld var det store usikkerhetsmomentet om Venstre og Kristelig Folkeparti kom over sperregrensa på fire prosent. Dersom et parti plasserer seg under denne grensa får det ingen av utgjevningsmandatene, og det er dette mandatet Kjell Ingolf Ropstad kommer inn på Stortinget gjennom.

Ifølge valgdirektoratets egen oversikt er 99,8 prosent av stemmene nå talt opp på landsbasis, og ingenting tyder på at KrF skal plassere seg under sperregrensa. Partiet har nå et resultat på 4,2 prosent, en nedgang på 1,4 prosentpoeng siden forrige stortingsvalg.

I tillegg til Ropstad får Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Høyre stortingsplasser fra Aust-Agder.

Åshild Bruun-Gundersen fra Fremskrittspartiet får stortingsplass etter at partiet hennes har fått 17,4 prosent av stemmene.

Tellef Inge Mørland i Arbeiderpartiet får stortingsplass og Ap får 25,5 prosent av stemmene i Aust-Agder.

Svein Harberg er sittende stortingsrepresentant for Høyre og blir sittende, partiet hans får 25,7 prosent av stemmene i fylket. Kristelig Folkeparti fikk 9,8 prosent av stemmene i Aust-Agder.

