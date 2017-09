Slik er stemningen hos partiene som kan sikre seg mandat

Annonse:

SKUFFA: Tellef Inge Mørland er langt fra fornøyd med de foreløpige tallene til tross for at han selv får stortingsplass. Foto: Helene Walle.

Når 93 prosent av stemmene fra Aust-Agder er talt opp ser det ut til at Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti får Stortingsmandatene fra Aust-Agder.

Kristelig folkepartis mandat avhenger imidlertid av at partiet får over fire prosent av stemmene på landsbasis og dermed kommer over sperregrensa.

Hadde troa hele veien

Åshild Bruun-Gundersen fra Fremskrittspartiet er klar for Stortinget og våger også å håpe på å få en ministerpost dersom de borgerlige beholder flertallet. På tross av konflikten som har vært mellom henne og nåværende stortingsrepresentant for Frp Ingebjørg Amanda Godskesen, har Bruun-Gundersen vært trygg på at FrP vil beholde sitt stortingsmandat.

– Den perioden som har vært nå med konflikt har vi sett på som en teambuilding. Det har styrket partiet innad, og vi har rekruttert mange nye medlemmer det siste året, sa hun etter at de første prognosene fra Valgdirektoratets nettside Valg.no viste at partiet hennes fikk omkring 17 prosent i Aust-Agder.

Skuffa

Arbeiderpartiets Tellef Inge Mørland får Stortingsplass med nåværende resultater. Han er likevel langt fra fornøyd. Arbeiderpartiet har jobbet hardt for å få

inn også andrekandidat Cecilie Knibe Hanssen, men de foreløpige tallene gir lite rom for håp om at det skal skje.

– Resultatene viser at dette kan vi ikke være fornøyd med. Vi bør klare oss over 30 prosent og dette holder ikke. Det ser dårlig ut og vi må nok ha en evaluering og se hva som har gått galt etter valget. Vi har ikke vært tydelige nok på Arbeiderpartiets politikk, vi burde vært tydeligere på skattepolitikken, sier Mørland.

Han poengterer at han selv er for en maksgrense for tannhelseutgifter, og mener at dersom resten av partiet hadde blitt med på en satsning på det kunne valgresultatene blitt bedre.

Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet Cathrine Krogstad Hansen er også skuffet med tanke på at andrekandidat Cecilie Knibe Hanssen.

– Cecilie har vært kampsaken hele tida. Jeg har mista litt troa nå, men håper fortsatt vi skal få to på tinget og at vi skal få ei dame inn.

Lover tangabading

Høyres førstekandidat er Svein Harberg.

– Det er veldig gode resultat nå, men ingenting er avklart enda, sier han.

Haagen Poppe i partiet, har lovt å bade naken i Pollen i natt dersom Høyre får to representanter fra Aust-Agder.

– Jeg har gått over til å bade i tanga, og hvis Høyre blir største parti lover jeg å bade. Jeg tror ikke vi blir størst, vi er større enn vi noen gang har vært, men det skal mye til, sier han.

Balanserer rundt fire prosent

Varaorfører i Arendal og valgkampleder i fylket Terje Eikin fra Kristelig Folkeparti er spent på om partiet kommer seg over sperregrensa. Valgresultatet i Aust-Agder legger opp til at Kjell Ingolf Ropstad skal få et utjevningsmandat, men dersom partiet kommer under sperregrensa på fire prosent på landsbasis glipper det. Valg.no viste klokka 22.10 at Kristelig Folkeparti får ti prosent av stemmene i Aust-Agder.

– Vi hadde håpet på et bedre resultat nasjonalt, det viktigste nå er at vi kommer over sperregrensa. Veldig mange har gjort en flott innsats i valgkampen, så vi feirer uansett med kake i dag, sier han.

På telefon til Arendals Tidende sier Kjell Ingolf Ropstad at han fortsatt håper å komme over sperregrensa.

– Vi hadde en forventning om at det ikke skulle gå så bra, men jeg håper vi kan ta mandatet i Aust-Agder, sier han.