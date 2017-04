Eksklusiv jubileumskonsert med store navn

Pianist Tord Gustavsen og vokalist Solveig Slettahjell opptrådte i Barbu kirke første gang sammen for ti år siden. Torsdag kveld feirer de to artistene jubileet med ny konsert i kirken.

Gustavsen og Slettahjell er hver for seg store navn langt utover Norges grenser. De siste åra har de gitt ut to album og holdt utallige konserter sammen. Nå vender de tilbake til der det hele startet med eksklusiv konsert i Barbu kirke.

– En drøm

Organist og konsertarrangør Leif Rino Müller legger ikke skjul på at han er svært fornøyd med at de to vender tilbake til kirken der de skal fremføre stoff fra albumet «Arven» i tillegg til helt nytt materiale.

– For meg er dette en drøm som går i oppfyllelse. Tord Gustavsen er en av mine absolutte favoritt-pianister, og sammen med Solveig Slettahjells varme og meditative stemme er jeg sikker på at dette blir en konsertopplevelse helt utenom det vanlige, sier den engasjerte organisten.

Konserten kom i stand ved at Einar Bore, som er medlem i menighetsrådet, tok kontakt med Tord som han kjenner fra før og inviterte han nedover. Ifølge Müller var det også han som i sin tid tok initiativet til den første konserten, der det hele altså startet.

– Før det hadde de aldri opptrådt sammen, og man kan vel trygt si at dette var starten på noe stort, understreker Müller.

Stor pågang

Barbu kirke har de siste åra hatt en stadig voksende konsertvirksomhet, blant annet gjennom konsertserien «En times tid med…» i regi av organisten, som også regner med stor tilstrømning til torsdagens konsert.

– For å sikre alle som ønsker det plass, har vi denne gangen lagt ut forhåndssalg av billetter, så dersom du vil være helt sikker på å få med deg konserten kan det være lurt å kjøpe billett på forhånd på Musikkhjørnet i Arendal, sier Müller.