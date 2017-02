Steinerskolen satte fyr på politikerne

Spørsmålet om kommunal lånegaranti til Steinerskolen ble en syretest på samarbeidet mellom fempartiene i bystyret.

Bystyreflertallet sa til slutt nei til søknaden fra Steinerskolen i Arendal om en lånegaranti på åtte millioner kroner. Skolen ønsker å bygge et nytt bygg for å bedre forholdene for både elever og ansatte ved skolen. Sparebanken Sør har gitt klarsignal til at skolen kan låne 30 millioner kroner til nybygg, under forutsetning av at kommunen stiller lånegaranti på åtte av dem. Debatten om garanti eller ei ble til en av de mer sjeldne oppfyrte debattene i bystyresalen.

Lav risiko

Høyres gruppeleder Geir Fredrik Sissener sa kommunen bør være stolte av Steinerskolen og tilbudet den representerer og at Arendal bør være med på å tilrette for et godt undervisningstilbud ved denne skolen. Han sa partiet oppfatter byggeprosjektet som lavrisiko.

–Det er 30 steinerskoler i Norge. Det er kun en som er avviklet. Det var fordi eieren ville bruke lokalene til noe annet, sa Sissener.

Han sa hele saken handler om Arbeiderpartiets og Sosialistisk Venstrepartis ideologi og at samarbeidspartiene deres stemmer imot noe de egentlig er for.

–Dette beklager Høyre på det sterkeste. Det er så lav risiko. Dere, dette kan vi ikke tulle til! sa han.

Økonomi først

Arbeiderpartiets gruppeleder Atle Svendal begrunnet nei-innstillingen med at å ta risiko ved å stille lånegaranti vil bryte med bystyrevedtaket om økonomiske handlingsregler. Svendal mente også at å si ja til lånegaranti, vil skape presedens og at bystyret i neste runde er tvunget til å si ja til andre skoler. At skolen driver i brakker mener han heller ikke er et godt argument, fordi det også i den offentlige skolen finnes brakkerigger og at kommunen har en jobb å gjøre med det og.

–Jeg kan berolige med at det ikke ligger ideologi bak. Posisjonen stemmer samlet i denne saken, det handler om økonomi og presedens, sa Svendal.

–Utrolig skuffet

Høyres Benedikte Nilsen gikk på talerstolen og stilte spørsmål ved om ikke Arbeiderpartiet opplever Steinerskolen i Arendal også som deres skole og minnet om at kommunen er representert i styret i den private skolen. Nilsen har selv barn i steinerskolen.

–Er ikke mine barn like viktige? Jeg er utrolig skuffet! sa hun.

Hun trakk frem at både Ap-leder Jonas Gahr Støre og tidligere statsminister Jens Stoltenberg har gått på steinerskole og ba representantene tenke på de ville ha sagt.

Hennes partifelle Kristoffer Lyngvi-Østerhus stilte Arbeiderpartiet spørsmål om flertallet virkelig tenker at det kan ende med at kommunen må punge ut med åtte millioner kroner og i realiteten er et økonomisk tilskudd.

–Vi oppfatter det ikke som et tilskudd. Grunnen til at banken går til oss er knyttet til risiko, svarte Svendal.

Gruppelederen fra Ap viste også til at skolens økonomiske resultater publisert på nettbasert finansopplysningstjeneste ligger til grunn for beslutningen.

–Vi har vært inne på på proff og sett på økonomien. De er sårbare og etter en samlet vurdering ønsker vi ikke å gå inn i den risikoen, sa han.

Den uavhengige representanten Liv Heidi Arnesen stilte spørsmål ved at bystyreflertallet i desember i fjor hadde 11 millioner kroner i tilskudd til oppgradering av fotballanlegget på Bjønnes, men nå ikke har åtte millioner som et garantibeløp. Miljøpartiets Kai Olav Fredriksen sa at skolen ønsker en kvalitetsøkning og at det ikke utfordrer elevtallet i kommunal skole. Han sa også at banken kommer til kommunen på grunn av kravene om egenkapital, ikke på grunn av risiko.

Ikke en døgnflue

At Svendal hadde vært på nettet og sjekket økonomien på en åpen finanstjeneste fikk Østerhus-Lyngvi til å reagere. Han sa at det er helt unaturlig å gå på proff å sjekke, fordi skoler ikke har lov til å opparbeide egenkapital.

–Det er ikke døgnflue vi snakker om! Venstre og Krf, dere kan ikke være med på dette! Stem for hva dere står for og ikke la pisken styre, sa han.

Fremskrittspartiets Anders Kylland pekte på at spørsmålet om lånegaranti ikke er en budsjettsak, men at flertallspartiene tydeligvis er bundet til å stemme likt.

–Elever og elevenes foreldre har skapt en flott arbeidsplass gjennom 30 år. Det koster ikke kommunen ei krone, men vi får tilbake et mangfold vi er tjent med, sa han.

Pinlig politikk

Høyres Sissener sa at opposisjonen ikke skjønner noe av at fempartiene mener garantisaken er en budsjettsak. Han ristet også på hodet av Svendals finanssjekk på nett. Han viste frem grønne markører på dataskjermen, som gir signal om grei økonomi i skolen.

–Hvordan dere leser disse tallene vet ikke jeg. Kristelig Folkeparti var med å tilrettelegge for Steinerskolen. Dette må være pinlig for noen og enhver, sa Sissener.

Til partipiskkommentaren viste Svendal til den økonomiske samarbeidsavtalen Ap, Krf, Sv,Sp og Venstre inngikk etter sist valg og at det er økonomi som ligger til grunn for å si samlet nei. Han la også til at finanstallene til tross for plusstall har små marginer. Han viste til dugnadsånden på skolen og hevder de ansatte ikke har tarifflønn.

–Hvis det er liten risiko, hvorfor går ikke banken inn da? Banken er ute etter en partner for å ta risikoen. Det er oss, sa han og la til at det er både viktig og fint å ha en alternativ skolepedagogikk i kommunen også.

Tause Birgitte

Lyngvi-Østerhus gikk mot slutten av debatten, før et gruppemøte, på talerstolen og konfronterte deler av andre rad i bystyresalen. Der satt Venstre og Krfs representanter og bivånet ordskiftet. Høyre-politikeren undret seg på hvorfor de ikke deltok.

–Hvis tause Birgitte på andre rad kan signalisere hva de mener. Dere sitter der og er stille i den debatt der alle snakker om dere! Det er underlig, tordnet han.

Pensjonistpartiets Knut Tveiten gikk så langt som å mene at å binde hele fempartiflertallet er udemokratisk og at det er vilt å se partipisken så tydelig i og med at mange representanter tidligere støttet privatskoledrift på Nesheim som et alternativ da den ble nedleggingsvurdert.

Ufine hint

Venstres Pål Koren Pedersen sa at han skjønte hvilke representanter Lyngvi-Østerhus siktet til, men ga uttrykk for at han mislikte måten han omtaler andre på. Han innrømmet glatt at Venstre har et annet syn på saken en flertallet, men trakk frem samarbeidsavtalen mellom fempartiene for å gå imot lånegaranti.

–Vi har hatt beinharde diskusjoner om økonomi i denne saken. Det er et flertall som sier at vi ikke kan ta den risikoen. Jeg vil minne opposisjonen om kaoset som kom i forrige periode, sa Pedersen.

Han sa det i denne saken er helt uproblematisk å støtte flertallet og at å være en del av et samarbeid handler om at man vinner noen saker og taper andre, men samlet sett går fremover.

–Venstre skulle gjerne sett et annet utfall i denne saken. Det er ingen hemmelighet. Nå må vi gå tilbake til lønnkammeret og se hvordan vi kan gjøre dette bedre ved neste korsvei, sa han.

Varaordfører Terje Østebø Eikin forklarte partiet er for privatskoler, men stemmer nei for å forholde seg til avtalen om økonomisk samarbeid. Et forslag fra Anders Kylland på vegne av Frp og Høyre om å utsette saken for behandling i oppvekstkomitéen, der intensjonen måtte være at skolen får til å bygge nytt med eller uten lånegaranti falt og dermed var søknaden om garanti avslått.