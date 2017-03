STEINERSKOLEN: Bystyret er på gli om garanti

Banken har senket kravene og politikerne er på gli i spørsmålet om kommunal lånegaranti.

Førstkommende torsdag blir søknaden fra Steinerskolen i Arendal om kommunal lånegaranti igjen tatt opp i formannskapet. Denne gang med en bønn om garanti for et halvparten så stort beløp som politikerflertallet sa nei til å garantere for i forrige runde i bystyret i februar. Da ble det nei til å stille en kommunal lånegaranti på åtte millioner kroner. Argumentene fra fempartiflertallet var kommunens økonomiske situasjon, mens opposisjonen mente at ideologiske grunner gjennomsyret avgjørelsen. Steinerskolen ønsker å bygge nye lokaler for å tilby bedre undervisningrom for sine elever og legger ikke opp til å utvide skolen. Til det er det behov for et banklån på i overkant av 30 millioner kroner.

Har halvert

I bystyremøtet torsdag denne uken kunne Høyres gruppeleder Geir Fredrik Sissener opplyse ordføreren om at banken har satt nye betingelser for å gi lånet til Steinerskolen og at kravet til kommunal lånegaranti er satt ned til fire millioner kroner. Han ville gjerne at bystyret behandlet saken allerede denne uken fordi det haster for skolen å ta en avgjørelse. Han gikk imidlertid med på at det er mer ryddig at bystyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre saken. Bystyremøtet ble avsluttet uten et slikt vedtak, men varaordfører Terje Eikin fra Kristelig Folkeparti opplyser fredag at saken kommer på formannskapets bord førstkommende torsdag.

En måned

Ifølge Sissener har skolen en måned på seg til å inngå en låneavtale med bankforbindelsen.

–Halvering av den kommunale garantien setter saken i et nytt lys. Forutsetningene er en ganske annen og det haster å få en avklaring på dette. Det er en samlet opposisjon og sikkert også store deler av posisjonen, som er interesserte i å få saken opp på nytt, sa han.

Andre først

Arbeiderpartiets Morten Kraft, tidligere banksjef, fortalte bystyret at han hadde vært i samtaler med bankens saksbehandler om lånespørsmålet. Han ga signalene som kan gi grunn til å tro at formannskapet i neste uke gir grønt lys for lånegaranti. Kraft opplyste at om Steinerskolen skulle gå konkurs er ikke kommunens penger det første som tas beslag i.

–Banken vil gå løs på aktiva før de går løs på kausjonisten, slik som bygninger og slikt. Kommunen kommer langt ut i rekka om det skulle gå så galt, sa han.

Ifølge politikeren vurderer banken også risikoen i prosjektet som liten.