Starter båtsesongen med ny båt

Mens andre bruker påska til å pusse båten, er Rune Gullhavs nyanskaffelse allerede på vannet og for aller første gang venter båtpåske for ham og familien.

For mange sørlendinger er påska synonymt med båtpuss, men noen få har allerede unnagjort pussejobben og ser frem til ei påske på vannet.

Båtpåske

– Båtsesongen startet ekstremt tidlig i år. Det har vært noen skikkelig tunge måneder, men jeg har holdt ut og gleda meg til denne dagen, gliser Rune Gullhav.

Han sitter fornøyd plassert foran roret i sin nyanskaffede cabincruiser og gleder seg over at båten er på vannet allerede før påska er i gang. De tunge månedene har en todelt forklaring. Gullhav har nylig hatt en sentral rolle i Arendal musikkteaters oppsetning av «The Producers» og i tillegg har han pusset, ryddet ut av og klargjort den gamle båten for salg. Ved siden av den vanlige fulltidsjobben naturligvis. Når ny båt er på plass og premieren er overstått er han godt fornøyd.

– Jeg har visst hele tiden at jeg kan puste ut når denne dagen kommer, så i år blir det båtpåske, slår han fast.

Hver fjerde sørlending

En nasjonal båtundersøkelse ble i 2012 gjennomført av Kongelig norsk båtforbund. Den viste at det da fantes 750.000 fritidsbåter i Norge. På Sør- og Vestlandet disponerer hvert fjerde hjem en båt, og over 1,7 millioner nordmenn var på sjøen i 2011. Omtrent på samme tid skaffet Gullhav og familien sin første båt.

– Nå har vi hatt fire båter på syv år. Jeg lider nok av trefotssyken, sier Gullhav og forteller om sin egen etter hvert nokså omfattende båthistorikk.

Det begynte med en Fevik 23 fra 1982, og har gradvis økt i fot og pris. Båten som nå er ferdig pusset og levert i innbytte hos Viknes på Krøgenes er en Joda 850 fra 2006. Gullhav forteller at de nå har fått båten de har drømt om å ende opp med, en Scand 29 Baltic fra 2014. Han vil imidlertid ikke svare på om nyanskaffelsen kommer til å kurere trefotssyken.

– Jeg har lært at båtfolk aldri skal svare på noe sånt, men det er klart jo større båten blir jo flere utfordringer blir det med båtplass og å legge til, sier han.

Billig hytte

Båten han nå har kjøpt har en prislapp på en drøy million og har alt det familien har sett etter i en båt. Egen kabin til foreldrene, separate sengeplasser til de to barna, TV så eldstemann kan se Tour de France under sommerferien og kjøkken med komfyr, kokeplate, kjøleskap og fryseboks.

– Det er mye penger for en båt, men det er en billig hytte. Vi har regna ut at vi bruker 35-40 døgn i båten i sesongen, og det er gjerne flere overnattinger enn man får tid til på hytta. Vi trives utrolig godt i båten om sommeren og synes det er en enorm frihet å kunne flytte seg fra sted til sted, sier han før han går i gang med arbeidet med å losse alt utstyr om bord før aller første tur i ny båt skal startes.

De to barna på ni og elleve er også godt fornøyde med båtsommer.

– I år fikk barna valget mellom båtsommer og å reise til syden, og de valgte båtsommer, så det viser at de også trives. De har sin egen jolle de kan frese rundt i og de syns det er jillt, sier han.