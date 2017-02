Smarte grep sender sykefraværet nedover

Arendal Eiendom KF mer enn halverte sykefraværet fra 2015 til 2016. Innesko til renholderne var ett av grepene.

Det kommunale eiendomsforetaket slet med sykefraværet for to år siden. Så høyt lå fraværet at daglig leder Øystein Sangvik ba organisasjonen sette i gang systematiske tiltak for å det ned. I flere måneder i 2015 lå fraværet på mellom ti og elleve prosent. Ved utgangen av fjoråret hadde fraværet stabilisert seg på rundt 4,5 prosent, noe som er halvannen prosent lavere enn det styret i eiendomsforetaket har satt som et samlet mål for kort- og langtidsfravær.

–Vi har fått gjort noe med sykefraværet og det synes vi er veldig hyggelig å prate om til andre, sier Sangvik.

Omorganisering, oppretting av en dialoggruppe for de åtte oppsynspersonene i foretaket, tett oppfølgning, samarbeid og ikke minst god opplæring og innkjøp av arbeidsutstyr er blant ingrediensene i suksessoppskriften. Da tallene ble presentert for administrasjonsutvalget i Arendal kommune i november i fjor fikk foretakets representanter applaus for snuoperasjonen. I desember viste tallene at sykefraværet var mer enn halvert fra 9,69 prosent i snitt 2015 til 4,32 prosent gjennom 2016.

Ny renholdshverdag

I den kommunale virksomheten, som teller rundt 140 ansatte, jobber rundt 115 med drift, vedlikehold og renhold i flesteparten av kommunens bygg som skoler, barnehager, helse- og omsorgsinstitusjoner og kontorer. Mange har en tøff arbeidshverdag som er krevende for kroppen. Spesielt på renholdsdelen i foretaket har nærværstallene hoppet godt oppover etter at ledelsen i KF-et tok grep og ba om å finne løsninger for å få flere til å holde seg på jobb. Ifølge renholdsleder Siv Eskedal i Arendal kommune blir færre syke av jobben sin etter omorganiseringen som fant sted i 2015 og i fjor. De ansatte jobber i tre egne soneteam og rullerer kompetansen sin mellom arbeidsstedene som spenner fra skoler, barnehager og sykehjem til idrettsanlegg. For at ikke jobben skal bli kjedelig bytter de ansatte team og bygg de vasker i tre ganger i året. Samtidig er det gjort grep slik at de av de 80 renholderne som jobber 80 prosent eller mer ikke jobber turnus med helger. Et annet grep som ble tatt var at foretaket kjøpte inn tre ulike typer jobbsko de kan velge mellom, fremfor å utføre jobben i eget skotøy.

–Akkurat det tror jeg de er mest glad for, det med sko og bortfall av jobbing i helgene, sier Eskedal.

–Det var mange som gikk på ulike typer sko, så vi kjøpte inn innesko som de ansatte kunne velge mellom. Renholderne går mye i arbeidet sitt, legger Ragnar Bakken, eiendomsdriftsleder i Arendal Eiendom KF til.

Tett oppfølgning, informasjon om regler og lover, forventningsavklaringer, mer bruk av maskiner, kursing i ergonomi og økt fokus på tilrettelagt arbeid har fått fraværet nedover.

Helse, miljø og sikkerhet

I 2016 ble eiendomsforetaket HMS-sertifisert av Veritas. Strenge regler ligger til grunn for å ha en slik sertifisering. Ifølge Bakken skaper det gode rutiner å jobbe for at denne sertifiseringen på helse, miljø og sikkerhet skal vedvare fra år til år. Ifølge Sangvik ble foretaket svar skyldig da det i sertifiseringsprosessen ble spurt etter hva den enkelte ansatte ute i organisasjonen vet om hva som foreventes av arbeidstakeren. Etter det ble det gjort mye opplysningsarbeid gjennom kursing og informasjonsmøter for de ansatte for å avdekke hva som fungerer og hva som ikke fungerer «på golvet». Organisasjonen gjorde også en kartlegging for å finne ut om de ansatte har nødvendig utstyr for å få gjort jobben i henhold til HMS-kravene. En av foretakets over tjue byggdriftere (vaktmester journ. anm.) Nils Jørgen Nyli forteller at håndteringen av alt av maskiner på eksempelvis Bjorbekktunet ble gjennomgått.

–Da gikk vi gjennom hvordan man bruker maskinene. Det er mange rare måter å bruke en maskin på, forteller han.

Ifølge Sangvik er det også gjort endringer i hvordan ansatte tilbys trening i arbeidstiden. Før ble alle invitert både i og utenfor arbeidstid.

–Det var ikke målrettet nok. Noen trenger tilrettelagt trening. Det er ikke alle det passer for å være med på spinning på treningssenteret, sier han.

Dialog

Et annet område som har fått høyt fokus i organisasjonen er at det skal være lett å si ifra til sine ledere om noe ikke er greit og går på helsen løs. Ifølge Eskedal er det faktisk et krav om at arbeidsgiver skal informeres om en arbeidstaker vurderer å ta ut sykemelding. Det er ikke sikkert at en sykemelding er nødvendig, men at arbeidet i en periode kan tilrettelegges for den enkelte.

–Leder før lege, sier vi her. Hvis man snakker med lederen kan vi finne oppgaver av midlertidig karakter og så trenger en kanskje ikke sykmelding, sier Bakken.

Eskedal sier at administrasjonen har blitt mye mer bevisste på muligheten for tilrettelegging og tilpasning for de ansatte i foretaket, men er klar på at det slett ikke er ulovlig å bli syk og at noen faktisk blir det. Hennes oppfatning er at ansatte i eiendomsforetaket generelt ønsker å gå på jobb. Foretakets daglige leder mener det er noe av det viktigste man kan gjøre som arbeidstaker.

–Det aller farligste er egentlig å være borte fra jobb. Da blir det mye vanskeligere å komme tilbake, sier Sangvik.

Han mener at tilpasningene for å få flere til å komme på jobb øker verdiene i Arendal Eiendom KF. Jo flere som jobber, jo flere oppgaver blir løst.

Nye stillinger

I renholdsavdelingen i foretaket er det mange ansatte som har høy alder. Flere har over 40 års fartstid og blir snart pensjonister. Allerede er det mange som har gått ut i pensjon og det åpner for nye stillinger i foretaket. I løpet av måneden vil foretaket utlyse flere nye stillinger, men det nøyaktige tallet er foreløpig ikke klart. De som i dag jobber i reduserte stillinger vil først få tilbud om å fylle opp til 100 prosent.

–Vi prøver først å øke stillingsprosentene. Det er mest praktisk å administrere 100 prosents stillinger, sier Eskedal.

Ifølge Bakken er det i dag ingen renholdsstillinger under 50 prosent, mens det er mange som av ulike grunner velger å jobbe 80 prosent.

–Målet er flest mulig på 100 prosent, sier Sangvik.