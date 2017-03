Slik vil kommunen bruke krisemillionene

Den ferske pengepotten på nær 7 millioner kroner fra regjeringen har fått raske ben å gå på.

Ledighetstallene for Arendal kommune var i februar over landssnittet. Dermed fikk kommunen ytterligere sysselsettingsmidler fra regjeringen. Nå har de kommunale foretakene Arendal Havn KF og Arendal Eiendom KF i samråd blitt enige med rådmannen om hva pengene skal gå til. Tiltakene er ikke nye av dato, men sto lenger ned på prioriteringslisten da kommunen gjorde tilsvarende tildelinger i fjor høst for til sammen 16,2 millioner kroner.

Rehabilitering

Pengene fra regjeringen er øremerket tiltak for å styrke sysselsettingen og aktivitet i privat næringsliv og er skrudd mot vedlikehold av kommunale bygninger. I en melding til formannskapet går det frem at seks prosjekter kan gjennomføres som følge av de statlige ekstra millionene.

Mest til boliger

Oppgradering av kommunale boliger med tre millioner kroner er det dyreste av prosjektene som nå kan settes i gang. Det skal gjøre oppgradering av tak utvendig, samt maling og utskiftning av kjøkken og så videre. Færvik bo- og omsorgssenter får 1,95 millioner kroner til nye vinduer og dører som er råteskadet. Stokken kirke på Saltrød skal få maling og nødvendig vedlikehold verdt en halv million kroner og kommunalteknikk får en halv million til Enøk-tiltak i forbindelse med verksted.

Fikser på Stinta

Ved Stinta skole skal det brukes 250.000 kroner til å fikse utvendige tretrapper og ganger, der det trekkes frem at det i tillegg til å være vedlikehold også handler om trafikksikkerhet for skolebarn. På Hastensund på Tromøy mener kommunen at det er på tide å gjøre vedlikehold og rehabilitere brygga og disponerer en halv millioner kroner til arbeidet.