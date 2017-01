Slik blir prisnivået i kommunen i 2017

Bystyret skrur opp kostnadsnivået for innbyggerne i Arendal i 2017. Her er en oversikt over tjenester og tilbud som kan gjøre dypere innhogg i privatøkonomien.

I begynnelsen av desember fikk fempartiene i bystyret gjennomslag for budsjettet for Arendal. Mens flere av opposisjonspartiene gikk inn for å redusere blant annet eiendomsskatten, gikk flertallet Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre inn for å opprettholde avgiftsnivået på eiendom. De fem partiene har også kalkulert med rundt én million kroner i økte inntekter fra eiendom på grunn av at nye eiendommer og boliger skal skattlegges. Samlet anslås inntektene fra eiendomsskatt til 110,4 millioner kroner i 2017.

75 kroner barnehageøkning

For å ha barn i kommunal barnehage er det bestemt at satsen økes med 75 kroner til 2 730 kroner, samt at satsene for redusert oppholdstid blir justert så det står i forhold. Har en husstand lavere enn 500 500 kroner i samlet inntekt skal kommunen tilby lavere pris på barnehageplass. Familier som har samlet inntekt på maks 428 000 kroner vil fra 1. august 2017 ha krav på gratis kjernetid i barnehagene med 20 timer hver uke. Å ha barn i skolefritidsordningen (SFO) øker marginalt for full plass fra 2 700 kroner til 2 725 kroner. Redusert plass inntil 11 timer i uken øker fra 2 100 til 2 125 kroner for SFO som har matservering, mens prisen blir 1 975 kroner for SFO som ikke serverer måltid. Skal barnet ditt på SFO en dag det egentlig ikke har SFO-tid øker prisen fra 230 kroner til 240 kroner.

Dyrere dusj og toalett

Etter at bystyret bestemte seg for å innføre vannmåler i alle husstander i Arendal innen 2020 har installasjonsjobben pågått. Samtidig har innføringen av vannmåler ført til at inntektene til kommunen går ned. Samlet har kommunen fått 7,5 millioner kroner mindre inn i 2015 og 2016 fordi det er det faktiske vannforbruket som betales for, i stedet for en avregning basert på antall kvadratmeter bolig. Utskiftning av gammelt ledningsnett og bruk av fondsmidler de siste årene for å dekke tapte inntekter gjør at kostnadene for vann, avløp, renovasjon og feiing gjør et hopp på 6,4 prosent neste år og frem til 2020 vil øke med mellom fire og fem prosent – en samlet økning på litt over 33 prosent. Bor en i middels bolig på 140 kvadratmeter i 2017 anslås gebyrøkningen til 4,85 prosent. For vann vil en da måtte betale 2 801 kroner i abonnement- og forbruksgebyr, til sammen 2 801 kroner. Det er 36 kroner mer enn i 2016. Satsen for vannavgift etter forbruk per kubikkmeter settes imidlertid ned med to prosent, til ni kroner og åtti øre. For avløp er det samlede gebyret satt til 5 094 kroner, en økning på 660 kroner. Et standard renovasjonsgebyr øker med 40 kroner i året fra 3 929 i 2016 til 3 969 i 2017, mens gebyret for å få feieren opp på taket annet hvert år holdes fast på 300 kroner i året. Skal feieren derimot kontrollere ditt nye ildsted må du ut med to prosent mer enn i 2016, da satsen øker fra 727 kroner til 742 kroner. Ønsker du at brannvesenet skal komme og sette fyr på huset ditt og på den måten gjøre rivingsjobben enkel for deg selv og til en øvelse for brannvesenet må du ut med 41 400 kroner.

Samme skøytepris

Arendal og omegn skøytebane på Myra er et populært utfartssted. For 2017 skal prisene holde seg på dagens nivå med 90 kroner for en familiebillett, 700 kroner for et sesongkort for voksne og 350 kroner for et sesongkort for barn. Kostnaden for å leie i kommunale anlegg og bygg skal også holde seg på samme nivå som i 2016, med eksempelvis 150 kroner timen for et klasserom på en skole, eller 2 250 kroner for et døgns leie. Nytt av året er at kommunen vil kreve inn leie for bruk av rom, baner og utstyr i Arendal Idrettspark og Sør Amfi. Eksempelvis vil det koste 1 5000 kroner i timen å leie begge banene i flerbrukshallen, mens leie av tennishallen vil koste 2 000 kroner pr. time. Kulturskoletilbudet holdes fast på 1 900 kroner i halvåret for scenekunst og drama, rytmisk samspill vil koste 515 kroner og instrumentleie vil ligge på 430 kroner som i 2016. For å dyppe legemet i Stinta svømmehall vil prisene være uforandret på 40 kroner for voksne og 20 for barn under 16 år.

Dyrere viten

For Vitensenteret Sørlandet skrus prisene noe opp. En familiebillett for tre personer øker med en femkroning, mens tilsvarende for fire personer blir ti kroner dyrere og vil koste 330 kroner. For familier på fem og seks personer vil prishoppet bli på henholdsvis 15 og 20 kroner fra 390 kroner til 405 kroner og 460 kroner til 480 kroner. Årskortet for en familie på fire kostet 1440 kroner i 2016, men vil fra 2017 ikke være mulig å kjøpe. For å leie auditoriet i biblioteket må lokale leietakere betale en femtilapp mer, 300 kroner og i tillegg 500 kroner for bruk av høyttaleranlegg og videofremviser. Utenbys leietakere av auditoriet må ut med en hundrelapp mer, 600 kroner med tillegg for eventuelt lyd- og videoanlegg. Prisene for å leie kursrom i Eureka-bygget i Kunnskapshavna øker også med alt fra seks til 36 prosent økning. Å leie eksempelvis kursrom 4 i tre timer øker fra 1 100 til 1 500 kroner i 2017.

Dyrere hjelp

For eldre og andre som trenger praktisk bistand, hjelp til vask av tøy, stryking og rulling og eventuelt leie av håndklær og sengetøy blir prisene også justert oppover. Generelt er økningen på fem prosent og en månedsavtale om vask av privat tøy og sengetøy vil eksempelvis koste 670 kroner i 2017 mot 639 kroner i 2016. Mattilbudet i kafeteria, middag hjem, frokost og kvelds øker med tre prosent og en avtale om alle måltider vil øke fra 3 785 kroner til 3 898 kroner. Det vil også koste to kroner mer å delta på aktivitetstilbudet rettet mot psykisk helse per gang. Kostnaden for et døgnopphold på korttids sykehjem skrus opp med en femmer til 155 kroner, mens transport skrus opp med to kroner for hver gang, til 48 kroner. Bruk av trygghetsalarm øker med mellom tre og fem prosent og blir høyest for dem som har høyest inntekt på over fem ganger grunnbeløpet. Disse får en økning på 30 kroner i måneden for alarmtjenesten, mens de som har inntekt under to ganger grunnbeløpet må ut med åtte kroner mer i måneden. For å bli transport til og fra dag- og aktivitetstilbud øker prisene med fem prosent og for å bli kjørt fem dager i uken må en i 2017 betale 1 102 kroner i måneden, mens det vil koste 221 kroner for transport én dag i uken.

Dyrere byggesak

Generelt økes ikke parkeringsavgiftene i Arendal i 2017, mens leieplasser på Tyholmen, Kastellveien og i Gamle Kittelsbuktvei øker fra 7 125 kroner i året til 7 250 kroner. Kommunen jobber fortsatt i retning av å sende ut færre papirfakturaer og øker prisen med ti prosent, fra en femtilapp til 55 kroner, mens avtalegiro og efaktura i 2017 også er gratis. Søker du om gravetillatelse må du ut med en femtilapp mer for hvert klarsignal og graver du i en kommunal vei må du ut med 165 kroner for hver kvadratmeter du ødelegger ut over ti kvadratmeter. For å få en oppmålingsingeniør ut på oppdrag øker prisen med 1oo kroner timen, til 1 000 kroner og merkantil- og oppmålingshjelp økes fra 700 kroner til 800 kroner timen. Det gjøres også en generell justering i byggesaksgebyrene i kommunen på åtte prosent. Det kraftigste gebyhoppet er på 27 prosent og omhandler saker der det kommer forslag til mindre endringer i politisk behandlede reguleringsplaner. I 2016 kostet dette 15 750, mens kostnaden i 2017 blir 20 000 kroner. For å få utlevert kart som viser eiendomsgrenser, vann- og avløpsforhold og andre kartbaserte tjenester øker prisene med fem prosent.