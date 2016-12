Skroter samtlige tilbud på skolebygging

Arendal Eiendom KF fikk seks tilbud på bygging av ny skole på Tromøy, men har avvist alle.

Dermed er det fortsatt i det blå hvem som får oppdraget med å bygge den nye 1-10 skolen på heia mellom Færvik bo- og omsorgssenter og Tromøyhallen. Grunnarbeidene pågår for fullt og forleden feiret rektor, ansatte og 500 elever at det endelig skal komme et nytt skolebygg.

Les også: Endelig kan de slippe jubelen løs

Vil ikke kommentere

Daglig leder Øystein Sangvik i Arendal Eiendom KF avviser at det er noen form for forhandlingsteknikk som utøves for å få lavest mulig pris. Kalkylen som ligger til grunn er at den nye skolen vil koste 280 millioner kroner å realisere.

–Dette er ikke en entreprise med forhandling, men jeg har ingen kommentar til selve prosedyren ved dette, sier Sangvik.

Skolestart 2019

Etter planen skal den nye skole stå ferdig til skolestart høstsemesteret 2019. Sangvik fastholder at ambisjonen fortsatt er at bygget skal stå klart til bruk innen da. I januar skal det lyses ut en ny anbudsinvitasjon. Sangvik sier at det ikke vil bli satt noen spesiell frist på den nye konkurranseutlysningen.

–Dette er en litt kjedelig julegave til de på Roligheten som allerede har feiret?

–Vi skulle gjerne ha unngått denne situasjonen som har oppstått, sier Sangvik.

Fikk råd

Etter det Arendals Tidende erfarer skal eiendomsforetaket ha bestemt seg for å skrote tilbudene etter råd fra konsulentselskapet Rambøll Norge as og eksterne advokater. Det skal være et samlet styre i eiendomsforetaket som har gitt støtte til ledelsen om å avvise tilbudene og å utlyse en ny konkurranse.