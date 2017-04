Må bygge Roligheten skole tre måneder raskere

I slutten av mars skulle det ha vært byggestart på Roligheten. Eiendomsforetaket har likevel mål om ferdig bygg til skolestart høsten 2019.

I anbudskonkurransen for skolen, som ble utlyst i fjor og avlyst like etter nyttår, ble det lagt opp til byggestart for den nye 1-10 skolen på Roligheten på Tromøy i slutten av mars i år. Arbeidene skulle ha vært i gang 23. mars, og allerede før jul i fjor feiret skolen at nå kommer endelig ny skole.

Les også: Endelig kan de slippe jubelen løs

For dyrt

Prislappen på anbudene som kom inn fra entreprenørene ble imidlertid vurdert til å være for høy og det kommunale eiendomsforetaket Arendal Eiendom KF bestemte seg for å sende oppdraget ut i ny konkurranse. Denne gang med en ramme på 215 millioner kroner fastsatt av bystyret. Hvorvidt det denne gangen kommer inn akseptable tilbud på skolebygget, som skal bygges for 630 elever og 80 lærere, vil ikke prosjektleder Terje Aasbø i eiendomsforetaket spekulere i.

– Det vil tiden vise når de nye tilbudene er mottatt og evaluert, sier han.

Kortere byggetid

I den første anbudsrunden ble det lagt opp til 24 måneders byggetid for skolen. I runden som pågår nå og har frist til 4. mai legges det opp til at entreprenøren som eventuelt får totaloppdraget for skolebyggingen må bygge tre måneder raskere. Aasbø avviser at kortere byggetid er et grep for å presse ned prisen.

– Nei, det er det ikke, lyder Aasbøs korte svar.

Han viser til at det er avlysningen i forrige runde og utlysningen av anbudet på nytt som er årsaken til innskjerpingen.

– Dette er gjort for å ha skolen klar til skolestart 2019. I forrige utlysning var det i byggetiden satt av ekstra tid for eventuelle forsinkelser, det er denne tiden som nå er kortet inn, forklarer han.

Byggestart i august

Om eiendomsforetaket får inn et tilbud som kan aksepteres før sommeren er det planlagt byggestart for selve skolebygget like før skolene går i gang igjen i august i år. Målet er at bygget skal stå ferdig 8. mai 2019, og dermed være klar til å ta imot sine første elever og skoleansatte ved skolestart dette året. Samferdselsanlegget og infrastrukturen rundt er allerede godt i gang med å klargjøres. Det skal etter planen være ferdig innen 1. juni i år.

Samme utlysning

Etter det Arendals Tidende har kunnskap om er anbudsgrunnlaget i den nye utlysningen så godt som identisk med grunnlaget entreprenørselskapene konkurrerte på i forrige runde. Ifølge Aasbø er det imidlertid gjort noe tilpasninger til nytt lovverk om offentlige anskaffelser som trådte i kraft ved nyttår.

– I tillegg til dette er mange av spørsmålene i forbindelse med forrige konkurranse innarbeidet i beskrivelsen, sier han.