Sjekk hvor mye snø som kom siste døgnet

Vårt område kan vente mer snødryss frem til lørdag ettermiddag.

Da skal snøværet som har ligget over Arendal og kystområdene de siste dagene etter hvert slippe taket, om meteorologene har rett. Ifølge yr.no vil det resten av fredag fortsatt blåse nordøst opp i stiv kuling 15 m/s og snø i Arendal. I tektsvarselet heter det skyet og snø, mens tabellene varsler maksimalt opp i en halv millimeter ned snø, avtagende frem mot midnatt.

Klarner opp

Også lørdag er det varslet litt snø frem til ettermiddagen hvor skyene skal lette og snøen gi seg, mens søndag og mandag møter arendalittene med henholdsvis til dels pent vær og pent vært, med lite vind.

Mest ved kysten

Ifølge yr.no har Arendal brannstasjon målt 11, 5 millimeter nedbør det siste døgnet, mens Torungen fyr meldte kl. 07 15,6 millimeter nedbør. Nedbøren er som kjent snø, og meteorolgiens tommelfingerregel er at 1 millimeter nedbør tilsvarer 1 centimeter snø når den er kald og lett. Omregnet vil det da si at det falt 15,6 centimeter snø på Torungen og 11,5 på Stoa. Det er altså forskjell på korte avstander innenfor kommunen i hvor dyp snøen ligger, og som varslet sa meteorologene at kyststrøkene ville få mest.

Hvor dypt?

