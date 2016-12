KAVALKADE 2016: Slik var nyhetsåret

Det har skjedd mye i Arendal i året som ligger bak oss. Her er et tilbakeblikk på noe av det vi har skrevet om i 2016.

Av: Grete Husebø og Linda Dyrholm

Januar:

Innvandring og integrering har preget lokale og nasjonale medier i hele 2016. Da 2016 startet var asymottaket for enslige mindreårige asylsøkere på Tromøy fortsatt i drift. Mottaksleder og Høyre-politiker Benedikte Nilsen tok sammen med representanter fra Voksenopplæringen til orde for at arendalspolitikerne burde inviteres på en integreringskonferanse og at den nyoppnevnte innvandrings- og inkluderingsministeren Sylvi Listhaug burde delta på en sånn konferanse. Anmodningen ble gitt til stortingspolitiker Norunn Tveiten Benestad da hun besøkte Arendal.

Januar var måneden da den aller første felles fylkesmannen for Aust- og Vest-Agder ble innsatt. I magasinet AT-Helg fikk du mulighet til å bli bedre kjent med Stein A. Ytterdah som mente fylkesmannen skulle opptre som en byråkrat med litt ekstra å by på.

Tidlig i januar brakte Arendals Tidende nyheten om at lekelandet på Myrene på gjenåpnet. I magasinet fikk du stifte bekjentskap med nordsjøarbeideren som mistet jobben og bestemte seg for å lage et levebrød ut av barn og lek.

Februar:

I februar ble fokus i Arendals Tidende satt på prestasjonspress i barneidretten. I en omfattende artikkelserie fortalte foreldre, idrettskretsen og idrettslag om hvordan de bekymret seg for at lek og moro stadig måtte vike for prestasjoner og tidlig spesialisering i barns idrettsliv.

– Holdningen til hva barneidrett bør innebære, særlig i mange idrettslag og særidretter, har endret seg de siste ti årene. Barn starter tidligere med organisert idrett, og dermed også spesialiseringen. Arendal er ikke et unntak. Klubbene har et ansvar for å snu trenden fremover, sa idrettsfaglig rådgiver i Aust-Agder idrettskrets Stein Bø-Mørland.

Jon Solli som leder Hisøy idrettslag fortalte at de stadig presses for å starte med treninger innen hver enkelt idrettsgren tidligere. – Når våre barnelag møtte de andre klubbene i serie- og aktivitetsspill i ti-årsalderen, tapte de med store sifre. Dette ønsket flere og flere foreldre og trenere å gjøre noe med. Da de andre klubbene begynte med å tilby lagidretter tidligere og tidligere, måtte vi til slutt gi opp vår modell. Nå tilbyr Hisøy lagidretter helt fra barna starter i 1.-2. klasse, fortalte Solli.

Mars:

I mars fikk du i Arendals Tidende vite at de tomme butikklokalene i byen skulle bli tema for et forskningsprosjekt som forhåpentligvis skal ende i nyttige verktøy for å skape mer liv i sentrumsområder over hele landet. Byplanlegger Elin Lunde fortalte hvordan området rundt Torvet skal være i fokus for prosjektet som enda pågår.

Utbyggingen av E18 og verning av den såkalte Bymarka var på ny gjenstand for debatt i år. Du fikk møte grunneier Svein Torje Ljøstad som fortalte hvordan han dyr kunne få problemer dersom løypenettverket rundt den nye motorveien ble som planlagt.

– Om det ble sånn vil det blant annet hindre meg i å kjøre opp til de områdene jeg jobber på hver dag, fortalte han.

Eldrup Andreas Hansen fra Staubø tok i mars til orde for en russefeiring for de eldre. Det mente han de fortjente etter et langt liv hvor de har bidratt til samfunnet og jobbet hardt. «Russedressen» besto blant annet av en lilla eksamenslue.

April:

Fortvilte foreldre på Birkenlund skole var tema i avisa i april. Foreldre til barn med behov for ekstra tilrettelegging sto anonymt frem i avisa og tok opp hvordan de mener skolen bryter loven når deres barn blant annet ikke bli etterlyst dersom de blir borte fra skolen i flere uker av gangen.

Denne måneden raste også kommunesammenslåingsdebatten for fullt. I april var det langt fra klart at spørsmålet om sammenslåing av Arendal med flere andre kommuner ville legges dødt. Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter tok til orde for at avstandene i en større kommune ville bli altfor store og Arendals Tidende utfordret byens bystyrepolitikere til å fortelle hva de ville stemt dersom de der og da måtte stemmer over hvorvidt en folkeavstemming skulle avholdes for å sjekke stemningen blant folk når det gjaldt kommunesammenslåing. Til tross for at flertallet svarte at de ønsket folkeavstemming ble den ikke avholdt. Istedenfor ble en innbyggerundersøkelse foretatt. 1200 arendalitter ble spurt og mens kun 28 prosent var for sammenslåing var hele 45 prosent imot. Resten hadde enda ikke gjort seg opp noen mening.

Mai:

Foruten vårlige fornemmelser kunne du i Arendals Tidende i mai bli bedre kjent med to lærere som har undervist i fire tiår. Jan Vidar «Bamse» Frivolld og Brynjulft Tjentland som går under tilnavnet «Fossilet» har til sammen undervist over 800 elever og i AT Helg fortalte de hvordan tekniske og digitale hjelpemidler har endret skolen. Samtidig mente de den nye tiden bringer med seg ensomhet blant flere elever enn tidligere og at det økte fokuset på psykisk helse i skolen er nyttig.

Juni:

20. juni kom sivilombudsmannens konklusjon i en sak Arendals Tidende tok opp. I 2015 viste det seg at den økonomiske situasjonen for Arendal kommune var i en krisesituasjon. Da Arendal kommunes politikere ledet av ordfører Einar Halvorsen skulle diskutere kriseløsninger i budsjettet lukket de dørene for publikum og presse. Saken ble klaget inn for Fylkesmannen som ikke fant grunn til å gjennomføre lovlighetskontroll og deretter for sivilombudsmannen. Da saken kom på sivilombudsmannens bord fikk Arendal kommune flengende kritikk og beskjed om å endre rutinene for å hindre at lignende lovbrudd skjedde igjen.

Helt på tampen av juni kom det også frem at en ny festival skulle arrangeres på Hove. Antimobbefestivalen som ble avholdt i august ble senere gjenstand for et stort økonomisk oppgjør og gjensidige politianmeldelser fra partene som sto bak.

Juli:

I inngangen til juli kan vi lese om filmskaper Stephan Hergel som landet drømmejobben i Dyreparken i Kristiansand der han går fra å være filmskaper til dyrepasser som regissør for TV2-serien «Dyrepasserne». Da vi besøkte Hergel på jobb i Dyreparken ble vi blant annet med inn til de så mye omtalte gepardungene, som ble landskjent i hele Norge da de ble født.

Videre utover måneden kunne du blant annet lese om det oppvarmede bassenget i gjestehavna som ble omtalt som verdenssensasjon, om den nyetablerte omsorgsbedriften «Prima omsorg» uten stoppeklokke og om unge mindreårige flyktninger som ikke vil flytte fra Hove.

August:

Helt i starten av august tar sommervikar MiRee Abrahamsen tempen på hvordan arendalittene har vært fornøyd med sommeren så langt. Regnet har kommet oftere enn tidligere år og mange har klagd på været i juli. Alf Jahnsen og Hans Magne Tysseland fra skalldyrbåten som ligger i Pollen er derimot fornøyde med sommeren, og mener at det har vært mye bra reke- og krabbevær så langt.

Avisa skriver om arendalsdama Sylvia Jacobsen som kurser lag, foreninger og organisasjoner fra hele landet i hvordan de kan jobbe med frivillige. Legg en plan og bryt ned noen barrierer for samarbeid og la de unge slippe til, oppfordrer hun gjennom reportasjen.

At de unge har pågangsmot og tør å satse kommer på det de brenner for kommer fram gjennom en reportasje om 15-åringen Julian Flaten som fikk 15 000 kroner til å lage en kortfilm. I magasinet 12. august kan du lese om omplassering av katter, dyrene ingen vil ha i en artikkel om kattehjemmet på Utsiktsveien.

Denne måneden skriver vi også om Ap-toppen som langer ut mot miljøpartiet, når kommunalplanlegger Nina Jerntoft mener at Miljøpartiet de Grønne i Arena like har nok fokus på miljøet.

September:

I månedens første AT-Helg settes det fokus på trafikksikkerhet etter at 17 menn og fem kvinner mistet livet i trafikken i juli måned. Bevissthet på blindsoner kan få dødstallene på norske veier ned, særlig når det kommer til lastebiler og tungtransport. I artikkelen kan du blant annet lese hva Kai Kristensen fra Agder Storbilskole mener folk kan bli flinkere til. I den samme utgaven treffer vi bussemannen fra Tromøy som ble valgt inn som internasjonal leder som president for Bus & Coach of the year jury. Også han snakker om trafikksikkerhet, og mener blant annet det er livsfarlig at folk har lov til å stå i midtgangen i bussen når den kjører på motorvei.

Torben Fjeldstad var klinisk død to ganger under en operasjon etter at han ble påkjørt av et vogntog og deretter dyttet ut i motsatt kjørefelt og frontkollisjon. I en artikkel 5. september kan du lese om hvordan han mener å ha blitt enda sykere og sengeliggende etter behandling av kommunehelsetjenesten i Arendal.

Oktober:

I starten av høstmåneden oktober kunne du lese at foreldre på Sandnes skole på Tromøy mener Arendal kommune sender barna ut på en farlig skolevei, og de nekter å sende barna ut på denne veien der de blant annet må krabbe over autovernet. Kommunen har befart veien og sier den er trygg nok å gå på.

I en lengre periode har bilister blitt omdirigert på Havstad i forbindelse med utbedring av tunellen der. Arendals Tidende ble med Statens Vegvesen og Kruse Smith på nattjobbing for å finne ut av hva de egentlig holder på med, og publiserte en lengre magasinsak om arbeidet midt i tunellen.

Denne måneden fikk leserne bli kjent med Laila Tjønnvåg som har viet livet til å hjelpe byens narkomane og løse fugler til å ha det bedre. Den hjertevarme og frittalende dama omtales som «mor» i byens tøffeste miljø, men innrømmer også at hun til tider blir redd.

November:

I en artikkel 1. november kunne du lese at skolebarn i Arendal blir forskningsprosjekt. Tre skoler i Arendal er med på prosjektet «Two Teachers» hvor en klasse år to lærere i norsktimene. Prosjektet skal finne ut av om elevene lærer mer når det er færre elever per lærer.

Arendal får et eget antimobbeteam gjennom en egen gruppe som skal være tilgjengelig i de vanskeligste mobbesakene blant barn og unge i kommunen, dette ble enstemmig vedtatt i bystyret. I det samme bystyret måtte Ap-politiker Gjermund Orrego Bjørndahl legge seg langflat og beklage etter å ha fått kritikk for det som oppfattes som personangrep i sosiale medier.

Arendals Tidende tok denne måneden turen til Oslo for å være med tromøyjenta «Raylee» inn i dansemanesjen til TV2-programmet «Skal vi danse». I magasinet 4. november kunne du lese om hvordan 19-åringen opplever å være en av favorittene i den populære dansekonkurransen.

18. november kunne du lese den gripende historien om Merete Haslund som mistet faren sin i den tragiske Alexander Kielland-ulykken i 1980 og ble farløs som 13-åring. Nå søker hun svar om hva som egentlig skjedde på plattformen. Hun medvirket blant annet i boka «Råolje» som ble lansert samme uke.

Kommunebudsjettet har blitt heftig diskutert, og Høyres ungdomspolitiker Erik Johan Lindøe skapte stor debatt etter sine uttalelser om urettferdig fordeling av midler mellom ungdom og voksne innen kultur, og mener at ungdommen glemmes i kulturbudsjettet.

I slutten av måneden fikk leserne bli med en tur inn i Arendal fengsel sammen med fengselsprest Rino Rudsli. Etter at pastoren fikk et kall for over 20 år siden har han viet livet sitt til å hjelpe narkomane og kriminelle til en bedre hverdag.

Desember:

Inn i julemåneden tar avisa deg med på en reise gjennom budsjettet med fokus på fempartienes politiske korrekturlakk. Gjennom en ni siders reportasje får leserne et godt og nyansert overblikk over de politiske partienes prioriteringer.

Antimobbefestivalen som ble avviklet i august på Hove endte opp i påstander om underslag og gjensidig anmeldelser fra de to involverte aktørene. I en reportasje i Arendals Tidende denne måneden snakker Anina Lauritsen ut om hvordan hun opplevde å bli beskyldt og anmeldt for svindel og underslag, og om hvordan en festival som skulle jobbe mot mobbing i stedet endte opp med motsatt effekt, og motanmeldelse om trakassering og mobbing gjennom sosiale medier.

Hjelp oss å hjelpe Aust-Agder har satt ut handlevogner i 17 butikker hvor de som har litt ekstra kan bidra etter evne. I magasinet 9. desember kunne du lese om hvordan alle som har lyst kan bidra med å gi en gave til noen som trenger det i jula. Men ikke alle har like gode intensjoner, og i en av butikkene ble handlevogna med gaver rett og slett stjålet.

Julemagasinet du nå leser er årets siste utgave fra oss. Vi ønsker med dette alle våre trofaste lesere en god jul, og ønsker nye og gamle abonnenter velkommen i 2017.