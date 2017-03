Røde og blå gikk i hvitt kvinnetog

Snø som lavet ned stoppet ikke feminister i Arendal fra å markere 8. mars.

Med parolene: Vi hilser våre medsøstre 8. mars, kamp mot all kvinneundertrykking, beskytt kvinner på flukt – krev trygge veier til Europa, ikke svekk kvinners stilling – forsvar likestillingsloven, kamp mot vold og voldtekt – rettsikkerhet for kvinner, atomnedrustning nå – forbud mot atomvåpen, solidaritet med verdens lesbiske og kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur møtte rundt 70 personer opp til kvinnedagstog i Arendal i ettermiddag.

Du må spille hele tiden, hvis ikke taper du

Tetris

Landets yngste bystyrerepresentant Marthe Næss Thomassen startet markeringen med en appell hvor hun fortalte at hun er stolt av å være kvinne. Hun trakk frem Harry Potter-stjerna Emma Watson som nylig ble kritisert for å påstå at hun er feminist samtidig som hun er avbildet på et bilde hvor brystvorta hennes kommer til syne. Stjerna har svart på kritikken med å spørre hva puppene hennes har med feministme å gjøre. Thomassen trakk også fem utsagnet fra Eu-parlamentet hvor en polsk politiker mente det er helt naturlig at kvinner tjener mindre enn menn.

– De er svakere, mindre og mindre intelligente, sa Jnusz Korwin-Mikke.

Thomassen sa i sin appell at hun føler feminisme er akkurat som å spille tetris

– Du må spille hele tiden, hvis ikke taper du, sa hun.

Ett tog

I 2015 ble 8. mars en omstridt kvinnedag i Arendal. Markeringen skulle finne sted for første gang på ti år, men det ble splittelse mellom personer med politiske holdninger fra høyre og venstresiden i politikken. I fjor gikk splittelsen så langt at to separate tog ble gått. Et av en gruppe fra venstresiden i Arendal og ett fra ungdomspolitikere som ønsket tverrpolitisk markering. Ungdomspolitikere fra høyresiden møtte i dag opp i det tradisjonelle toget, og markeringen ble avholdt uten store konflikter.

