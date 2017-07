Annonse:

En gjeng på syv damer har funnet ut at fellesområdene på Nyskogen sykehjem er for mye preget av rosa, blomster og blonder. Nå bygger de en brun pub hvor alle skal trives.

At prosjektet er underfinansiert kan man trygt si. Både når det gjelder minutter og kroner. Likevel har de seks kvinnene satt seg som mål å skape et typisk mannfolksted på bo- og omsorgssenteret som ellers er preget av blonder og blomster.

– Vi tar det litt innimellom, har man noen minutter ledig kan man male litt, og når man må løpe videre går penselen videre til neste person, ler primus motor Merete Kristiansen.

Med seg på laget har Kristiansen Aud Kjellstadli, Laila Thaule, Linn Mørch Larsen, Anette Winther, Anne Abrahamsen og tidligere leder Liv Simonsen.

Poppende idé

Det var da Kristiansen var sykemeldt i fjor høst hun fikk ideen.

– Jeg var hadde altfor mye tid til å sitte hjemme og fintenke og da kom ideen poppende. Vi hadde egentlig ikke plass, men dette ble brukt som et lager og nå har vi rydda plass, forteller hun.

Til tross for at Manglerud sykehjem i Oslo skapte overskrifter i fjor høst da det kom frem at de har både fotballpub og spa å tilby de eldre, bedyrer Kristiansen at det ikke er der inspirasjonen er hentet.

– Vi er livsgledesertifisert og skal resertifiseres nå. Dette skal være et sted hvor alle kan trives, og da prøver vi å finne ut hvordan det kan gjøres enda hyggeligere her, sier hun.

Billig pils

Rodney Karlsen er spent på hvordan livet på Nyskogen blir når en pub kommer på plass. Han mener den første betingelsen for at puben skal bli en suksess er at det ikke blir så dyrt å få seg en pils.

– Tror du det blir en bra pub midt i et sykehjem?

– Ja, altså det kommer an på hvem som styrer den, ler han.

Akkurat hvordan alkoholserveringen skal foregå har ikke damene klarhet i enda. De har ingen skjenkebevilling og kan ikke selge alkohol, men de har anledning til å servere. Pils må det vertfall være på en pub, det er ikke Karlsen i tvil om.

– En mann som drikker pils bryr seg ikke om hvordan sofaene er. De kan være laga av papir, men pils må det være! slår Karlsen fast.

Utfordringer

Å etablere pub på sykehjem gjøres ikke hver dag, og det er flere grunner til. For det første budsjetterer ikke arendals politikere pub-penger når det årlige budsjettet for kommunen skal vedtas. Kronene de ansatte har til rådighet er det som er kommet inn fra basarer som er avholdt. Utfordring nummer to er tid. De ansatte har nok å gjøre fra før av og ekstravakter kan ikke settes opp for å lage pub. Derfor må de be om hjelp. En arbeidsledig håndverker har hørt deres bønner og sagt seg villig til å ta resten av malejobben. Malingen som trengs har de fått av Fargerike. Og utestedet Castelle har sagt seg villig til å donere en bardisk. En av de pårørende på huset har sørget for at TV er på plass. Og ØIF mener at så lenge litt håndball kan vises på skjermen innimellom, så skal de kunne hjelpe.

Damene smiler bredt når de forteller om all hjelpa de har fått, men et par viktige moment gjenstår fortsatt. Noen chesterfieldsofaer og tiffanylamper må til for at puben skal bli skikkelig brun. Og enhver pub med respekt for seg selv trenger et persisk teppe, men der må de ansatte være løsningsorienterte.

– Når det gjelder teppet har jeg vært i kontakt med Durapart. Vi kan ikke sette inn tepper her, for det kan pasientene snuble i, så vi har tenkt å få trykket opp et teppe som vi kan lime på gulvet, gliser Merete.

Blinket ut rom

Siden arbeidet gjøres innimellom andre oppgaver og budsjettet er begrenset kan ikke damene være helt sikre på når puben skal stå ferdig, men over sommeren håper de den første fotballkampen kan rulle over skjermen mens pasientene nyter en kald halvliter. Arbeidet stopper imidlertid ikke der. Café skal etableres i naborommet og ny sansehage er på vei. De mener det er så mange negative oppslag om eldrehjem og sykehjem i mediene, at noe hyggelig må gjøres for å veie opp. Mandatet for det videre arbeidet er klart:

– For flere år siden blinka vi oss ut noen rom vi skal bo på en gang, og vi har bestemt oss for at det skal være så hyggelig å bo her at vi selv vil bo her når vi er gamle! smiler damene.