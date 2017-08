Lysere tider for Norsafe

Annonse:

Norsafe har sikret sin hittil største offshorekontrakt noensinne, og kan omsider se fremtiden lyst i møte etter fjorårets dramatiske nedgang.

Den tromøybaserte livbåtbedriften har vært gjennom flere stormer de siste 25 åra. I fjor måtte bedriften redusere bemanningen fra rundt 400 ansatte til 170 ansatte på grunn av offshorekrisen.

Tro og håp

Administrerende direktør Dag Songedal uttalte i en artikkel i Arendals Tidende i september i fjor at han likevel hadde håp for fremtiden.

– Vi har tro på at vi skal får flere jobber fremover. Den vanskelige situasjonen i offshorebransjen har vart lengre enn vi hadde trodd, men vi er likevel positive til fremtiden, det må jo snu en gang, sa han til avisa.

Og det fikk han rett i. Mandag sendte Norsafe Group ut en pressemelding om at de har sikret seg sin største kontrakt noensinne knyttet til levering av livbåter og daviter, som er en krantype, til ENI’s Coral South flytende LNG (FLNG – Floating Liquefid Natural Gas Definition) enhet lokalisert i området fire, cirka 50 kilometer fra kysten av Mozambique.

Ny sikring

Norsafe skal levere åtte frittfall-systemer, herav 5xGES 50 MKIII og 3xFES 45, med tilhørende daviter. GES 50 MKIII-livbåten tar opptil 70 personer og kan droppe fra opp til 47 meters høyde, mens GES 45 tar opptil 60 personer og kan droppe fra 40 meter. At denne ordren betyr mye for bedriften er det ingen tvil om. Sammen med andre ordre sikret i juli gir dette en ordreinngang for måneden på over 100 millioner kroner, sett i lys av dagens markedssituasjon er dette svært bra, opplyser selskapet i pressemeldingen.

Hardt arbeid

Songedal uttaler at han er svært fornøyd med at Norsafe har sikret denne prestisjefylte kontrakten for levering av livbåter og daviter til den første FLNG-enheten i Afrika.

– Det er et resultat av hardt arbeid og innsatsvilje fra våre ansatte globalt som har gjort at vi har lykkes med å sikre mange kontrakter i år, sier han, og legger til at bedriften vil fortsette å lytte til kundene og utvikle produkter og tjenester for å møte deres behov på en kostnadseffektiv måte.