Ny festival skal bidra til å skape liv i sentrum

Torsdag braker det løs i sentrum med matboder, secondhand-festival, byvandringer, pop-up konserter og restauranter på gateplan.

I forbindelse med byutviklingsdagene har Bynatt, IndieTown og Secondhandfestivalen inngått et samarbeid om å fylle byens gater og tomme lokaler med liv og røre over tre dager.

– Vi er tre selvstendige aktører, og for å gjøre det enkelt kan vi godt kalle det for «Byutviklingsfestivalen», sier prosjektleder for IndieTown Ine Larsen. IndieTown er et prosjekt gjennom Arendal kulturforum, der Ine også sitter i styret. Sammen med de to andre arrangørene skal de gjøre byen om til et stort bymarked.

– Kulturforum eier IndieTown, Arendal By AS eier Bynatt og Tone Louise Frydenlund står ansvarlig for secondhandfestivalen. Vi koordinerer oss så godt vi kan, og vi har forskjellige konsepter som passer godt sammen. Vi vil gi tilbud om å handle på en ny måte sammen med utnyttelse av byrom som ikke blir brukt, levende lokaler og DOGA-prosjektet, sier prosjektlederen.

Kreativ feiring

For to måneder siden ble hun ansatt for å dra i gang IndieTown og byprosjektet som hun klassifiserer som en stor feiring av alle gründere og de som prøver å kreere noe helt ned på det laveste nivået for å skape et levebrød.

– Det har blitt mye større enn jeg hadde trodd, og mye mer omfattende, men nå er vi helt i mål med planleggingen, kun gjennomføringen gjenstår, sier hun.

Bynatt skal ha sin base på Pigetorvet i Østregate, secondhandfestivalen nedover hele Torvgaten og IndieTown starter ved ARTendal ved inngangen til parkeringshuset. På Tovet vil det være pop-ut restauranter og musikk og pop-up konserter blant annet.

– Det blir handel på en helt ny måte, blant annet bagasjeromsalg der folk fyller opp bagasjerommene i bilen og kjører rundt og selger. Ifølge prosjektlederen er dette en ny og trendy måte å drive salg på.

– Folk fyller opp med vinylplater og annet som de selger fra bilen. I dagens samfunn kan det både vanskelig og dyrt å komme inn på et leiemarked med høye priser, noe som har resultert i at mye av handelen forgår mobilt, det er en enklere og billigere måte å tjene penger på, sier Ine.

– Her i Arendal har vi jo allerede Elduen, en leveringstjeneste via en el-sykkel som sykler rundt med masse bokser. Det er en mobil og kreativ måte som er med på å skape et behov for slike leveringstjenester som i tillegg er bra for miljøet. Det er som vi sier «veldig Indie», sier hun.

Ifølge den engasjerte dama kommer begrepet «Indie» fra independent og indierocken som ikke var knyttet opp til plateselskaper.

– Det er noe av det vi prøver å få fram i lyset. Det er mange som sitter hjemme i kjelleren eller på loftet og lager flotte ting som de ikke får vist fram. Vi ønsker å gi de en anledning til å feire alle som bidrar til å skape noe, sier hun.

Bankgården

Tilbudene på festivalen blir delt opp i stasjoner der blant annet Bankgården blir en av de mest sentrale stasjonene.

– Her skal vi ha en rådgivende stasjon for grundere der de kan få råd og veiledning av blant annet grunder- og etableringssenteret. Innoventi skal holde et seminar om grunderskap som skal bidra til å motivere folk til å tenke kreativt.

– Her blir det blant annet fokus på hvordan unngå å gå konkurs. Det skjer mye i Bankgården disse dagene, og på fredag kveld blir det en større konsert med The Dogs som et av høydepunktene, sier hun fornøyd.

Dette er noe av det du kan oppleve på byutviklingsfestivalen i sentrum:

Bynatt

Funky frokost

Byvandring

Mat og drikke

Underholdning

IndieTown

Håndverkere

Designere

Pop-up restaurant

Pop-up konserter

Co-working

Byutviklingsseminar

Secondhandfestival

Teater

Bondens marked

Bruk av tomme lokaler