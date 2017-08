Ønsker gangbro over Kystveien

Annonse:

31 år etter tunnelen ved Vindholmen ble erstattet med en skjæring ønsker beboere på Vindholmheia en gangbro velkommen.

Da politikerne i kommuneplanutvalget onsdag i forrige uke var på befaring på Vindholmen ble forslaget om gangbro fra Vindholmheia satt frem. Bakgrunnen er utbyggingsforslaget fra Arendal Fossekompani og Arendal Industrier, som eier det gamle industriområdet. Selskapet ønsker å bygge ut området med rundt 700 boenheter og tilrettelegge for litt næringsvirksomhet. I forslaget legges det opp til at Løkholmen like vest for området skal graves rundt, slik at den igjen blir en holme og friområde. Det å gjenskape øya er en av gulrøttene i den store planen, som legger opp til en kraftig utbygging av det attraktive sjøområdet.

Farlig vei

Lena Almenning bor på Vindholmheia og stilte på befaringen for å få sagt hva hun mener om trafikksikkerheten på Kystveien i dag. Det er grunn til å tro at også beboere på hele Engehaven-området vil trekke til det Løkholmen, når den blir rustet opp som et attraktivt friområde.

– Det er en farlig veikrysning her i dag og det er lett å lage en overgang der det var tunnel, lød hennes budskap til politikerne og barn- og unges representant i plansaker, Tone Merete Worren-Kløcker.

Hun kunne imidlertid ikke komme med noe løfte om det, men lovet å ta med seg innspillet videre i saksbehandlingen av områdeplanen for Vindholmen.

Også Knut Tveiten, Pensjonistpartiet, stilte spørsmålet om muligheten for å få til en gangvei over fra Vindholmheia for å gjøre sjøområdet ved og på Løkholmen mer tilgjengelig for almennheten og samtidig mer trafikksikker.

Skulle bli gode

I Agderposten i november 1986 kunne en lese at tunnelen skulle rives for å bedre trafikksikkerheten. Det ble vedtatt i bygningsrådet i gamle Arendal kommune et par år tidligere. Forholdene for både myke og harde trafikanter skulle med det bli svært mye bedre på hele strekningen fra Songe Torv til Krøgenes. Allerede i 1984 var det klart at Kystveien hadde stor trafikk både morgen og kveld og at å fjerne tunnelen ville gi plass til gang- og sykkelvei, samt at avkjørsler skulle samles for å få ned ulykkesrisikoen. Da hadde neppe planleggerne hatt spesielt i tankene trafikkveksten generelt og utbyggingen av boligområdet på Engehaven, Slettheia og Vindholmen, som ble vedtatt og satt i gang få år etterpå. Almenning påpeker at fotgjengerovergangen like ved avkjøringen til Enghaven er direkte farlig og at det har vært ulykker her. Når tilførselsveien til nye E18 står ferdig vil sannsynligvis trafikkbelastningen på Kystveien gå ned, og den gamle veien blir neppe hovedfartsåre for store, tunge og høye kjøretøy lenger, noe som kan gjøre det mulig å erstatte dagens uregulerte fotgjengerfelt med en gangbro.