Kanal kan komme i etapper

Fakta: Bilfritt Arendal – første etappe 2018: Etablere sykkelparkering og fjerne noe gateparkering på ferjeleiet Tyholmen.

Fjerne gateparkering på Rådhusbrygga, etablere strandpromenade (Del 1)

Stenge Kittelsbuktveien for kjøring, merke som gang-sykkelveg med kjøring til eiendommene tillatt

Rydde og merke sikker passasje for gående og syklende gjennom Kittelsbuktområdet

Møllebakken – Skilte kun tillatt kjøring til eiendommene i Mølleheia som ligger på vestsiden av Barbu vgs

Envegsregulere Hylleveien

Fjerne gateparkering i Bendixkleiv

Kollektiv som i dag

Taxi som i dag Bilfritt Arendal – andre etappe 2019: Bygge ny adkomst til p-hus vest fra Myrene

Beinveiskilting

Kirkebakken -Skilte kun tillatt kjøring til eiendommene etter kirken

Opparbeide byrommet på Jaktekaia

Stenge Teaterplassen for kjøring etter hotellgarasjen i hotellet. Kun varelevering og kjøring til hc-plass på NAV tillatt.

Markere Østregate mellom Munkegaten og Blødekjærsom sykkelgate

Etablere sykkelgate oppover i Østregate mellom Strandgata og Munkegata

Etablere gågate/sykkelgate i Torvgata Bilfritt Arendal – tredje etappe 2020-2023: Taxi delt opp på flere plasser (2020)

Opparbeide ferjeleie på Tyholmen som attraktivt kollektivpunkt med ventehus, grøntanlegg, bord og benker Del 2 (2020)

Opparbeide plassen oppe ved siden av kirken med avsettingsplass for skolen, noen korttidsplasser for levering til barnehagen + noen hc-plasser og grøntanlegg (2020)

Opparbeide Kanalplassen med kanal Del 1 (2020)

Frigjøring av skolegård Arendal vgs fra parkering. Parkering for skolen må skje i P-hus Tyholmen(2020)

Ruste opp Kittelsbukt med brygge og grøntanlegg og kanal Del 2 (2021)

Nytt p-hus Tyholmen og etablere muligheter for «Kiss an ride» (2021).

Rådhusbrygga, etablere strandpromenade Del 2 (2022)

Kollektivtunnel Barbu-Torvet (2022)

Kanal del 3 –partiet mellom Kittelsbukt og Kanalplassen (2023)

Bro over Pollen

Byrommet mellom Trefoldighetskirken og Kulturhuset er bilfritt og rustes opp Kilde: Gatebruksutvalgets rapport

Vannvei mellom mellom Pollen og Kittelsbukt kan være mulig når byen fyller 300 år.

En gjenåpning av kanal i Arendal kan skje stykkevis og delt. I juni leverte det politisk utnevnte gatebruksplanutvalget for Arendal sentrum rapport i forbindelse med utredning av fempartienes forslag om å gjøre Arendal til bilfri by. I rapporten til bystyret legges det frem mange forslag til løsninger. Utvalget har også funnet plass til en løsning for hvordan Arendal kan få tilbake kanal mellom Pollen og Kittelsbukt. Utvalgets arbeid har vært ledet av Arbeiderparti-leder Vanja Grut. Ole Glenn Tvermyr (Krf), Einar Krafft Myhren (Sv), Robert Myhren (H) og Torbjørn Nilsen (Frp) er medlemmer i utvalget.

Usikkert startpunkt

I rapporten åpnes det for at kanalarbeidet kan gå i gang på Kanalplassen fra 2020. Året etter kan Kittelsbukt stå for tur med opprustning av brygge, grøntanlegg og andre etappe av kanalen. I 2023 ser utrederne for seg at «the missing link», resten av kanalen mellom Kittelsbukt og Kanalplassen graves opp. Utvalgslederen er i tvil om det er på Kanalplassen arbeidet bør starte. En sliten Kittelsbukt trenger oppgradering først, mener hun.

– Jeg tror Kittelsbukt blir første steget. Ikke Kanalplassen, der er det jo ganske fint fra før. Noe av poenget med dette er at vi ikke bare skal fjerne biler og sette masse betongklosser rundt omkring. Vi skal gjøre det pent samtidig for å få folk til å få lyst til å gå til byen, at det blir mer attraktivt å være i byen i stedet for å gå på kjøpesentre rundt, sier hun.

Hun mener en kanalstart kan begynne i Kittelsbukt, deretter med utgraving fra Pollen før den siste biten av kanalløpet åpnes opp når broløsninger og trafikkutfordringer er på plass.

– Det er jo ikke slik at en ikke skal kunne kjøre inn i byen lenger, men privatbiler kan inn i parkeringshusene. Vi må selvfølgelig legge tilrette for varetransport og for funksjonshemmede, taxier og ikke minst kollektivtrafikk, sier hun.

Kommunale penger

I Kittelsbukt i dag kan det virke som kanalen er i ferd med å gjenåpne seg selv. Parkeringsplassen har et kraftig dalsøkk midt på. Ifølge Grut er det ikke sikkert at kanalløp her graves opp med en gang, selv om parkering gradvis forsvinner og det blir grønt, skjønt og tryggere for syklister og gående.

– Det er veldig mange som ønsker å rydde opp i bukta der. Klarer vi gjøre alle de tingene kan det bli et første steg. Kanskje vi ikke graver opp så mye ennå, men at vi i alle fall gjør det litt penere og kanskje får et vannspeil så en får en illusjon av kanal, sier hun.

– Et vannspeil er vel unødig bruk av penger om en skal grave det vekk igjen senere?

– Vi graver ikke nødvendigvis vekk, men bare litt dypere, sier Grut.

At kommunen må stille mange penger selv er årsaken til at kanalløpet ikke planlegges gravd opp og gatebruksplanen gjennomført i et jafs.

– Del en og del to er over kommunale budsjetter. Det må vi finne penger til selv. Kanaler blir sluttmålet. Det er ikke nødvendigvis at det blir sånn, men de legger opp til at det er det som kanskje vil bli innen 2023, når vi feirer jubileum, sier Grut.

Hun mener det er mange ting som må på plass før kanal kan komme. Ønsket om et vannspeil mellom Sparebanken Sør, Trefoldighetskirken og Arendal kultur- og rådhus krever at bilene må vekk og på sikt også taxiholdeplassen.

– Det er egentlig ganske naturlig at kanal kommer til slutt, sier hun.

Positiv holdning

Grut oppfatter den politiske holdningen til kanal som positiv. I forbindelse med budsjettbehandlingen i fjor åpnet også Fremskrittspartiet kanalløpet på gløtt. Arbeiderparti-lederen mener økonomien som er showstopper.

– Mange synes finansieringen er vanskelig å prioritere i budsjettene. Skal du få ekstern finansiering, for eksempel fra staten, er det ofte slikt at kommunen må legge inn en egenandel. Andre løsninger er jo at private kan sponse og hjelpe til. Hvor pengene kommer fra vet en ikke helt. I del en og to blir vi nødt til å finne noen penger i våre egne budsjetter og at en kan tenke litt kreativt om spleiselag mellom offentlig og privat, sier hun.

Ap-lederen er klar på at hun ønsker seg kanal i Arendal og tror det vil være kjempebra.

– Jeg vil gjerne ha kanal. Det vil tiltrekke folk og gjøre det mer attraktivt å være i byen. Jeg tror også mange ville bli stolte av det om vi klarer å gjennomføre det, sier hun.

– Og da lettere å si ja til bilfri by?

– Det henger jo veldig sammen. Skal du ha kanal kan du ikke ha så mange biler som kjører rundt omkring. Ting ligger jo veldig godt tilrette for det, mener hun.

Før og etter bypakke

Mange av endringene som skal legge til rette for kanal og bilfri by kan skje med budsjettet i Arendal kommune som utgangspunkt. Det handler om forberedelser som fjerning av gateparkering, stenging av veier, omreguleringer og tilrettelegging for kollektivtrafikk og myke trafikanter. Allerede neste år ser utvalget for seg å gå i gang med første trinn (se faktaboks). I 2019 håper utvalget å få på plass innkjøring til P-hus Vest fra Myrene med ny tunnel.

Les også: Denne streken kan spare deg for 700 meter

Da er ønsket å få på plass skilting av byens beinveier, lage bypark på Jaktekaia, gjøre deler av flere bygater til markerte sykkelgater. I 2019 er det også ønske om at Torvgata får status som gå- og sykkelgate. Fra 2020 til 2023 (se faktaboks) legger planen opp til de større investeringene, med penger som kan hentes fra bompenger i den såkalte bypakka. En helt ny kollektiv-, sykkel- og gangtunnel fra Barbu til Torvet kan være påbegynt i 2022. En slik tunnel er tenkt å komme ut i bygningen der blant annet Arbeiderpartiet har kontor ved Torvet i dag. Det kan medføre rivning og at partikontoret blir jevnet med jorden. Ideen bak er at bussturen til sentrum skal oppleves som mer effektiv og kortere, ifølge Grut.

Det er altså summen av alle tiltakene i gatebruksplanen og bypakka, som gjør at det kan bli fysisk mulig å åpne kanalen. Ifølge Grut ligger det ikke penger til kanal i den omstridte bompengepakken.

– Det ligger ikke inne. Det som er nytt med bypakkeordningen er at en kan finansiere kollektivtransport med bypakkemidler. Å finansiere kanal ligger ikke inne og det tviler jeg på kommer. Det blir nok mer det at en gjør ting samtidig når vi lager kanal. Når vi først fjerner parkeringsplasser og finner ut hvor bussen skal kjøre tilpasser vi slik at det blir lettere å grave opp kanaler og da er det ikke sikkert det trenger å bli de summene en snakker om. Vi vet jo heller ikke hva det koster, sier hun.

Ifølge en artikkel i Agderposten i fjor høst om at Kanalselskapet nå mener kanal er i ferd med å bli virkelig, anslås en kostnad på 80 millioner kroner.

Mange aktører

I arbeidet som har pågått med gatebruksplanen gjennom vinteren og våren har en rekke deltakere medvirket. Nødetatene, Arendal Næringsforening, byselskapet Arendal By AS, velforeningene på Tyholmen og Skytebanen, Ungdommens Bystyre, Kanalselskapet, Med hjerte for Arendal, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Arendal videregående skole, St.Franciskus skole, taxinæringen og havnefogden i Arendal. Statens Vegvesen er også en viktig samarbeidspartner for kommunen i arbeidet med gatebruksplanen, i og med at utredning av bilfritt sentrum berører areal- og transportplanprosjektet (Atp) og sentrumsplanen for Arendal. Fempartiflertallets mål med hele pakken er å gjøre sentrum av byen til landets beste å oppholde seg og bo i. Det mener de skjer ved å redusere biltrafikk og gateparkering, som øker trivsel, gjør byen tryggere, gir økt handel, skaper et attraktivt sentrum, bedre kollektivttrafikk, bedre tiltrettelegging for syklende og gående og generelt mer tilgjengelighet for alle.

Usikkert når

I løpet av høsten er målet at planen skal til behandling i bystyret. Grut er usikker, men sier det kan være aktuelt.

– Om den kommer i bystyret før jul eller etter jul det er vanskelig å si, men de har kommet ganske langt. Bilfri by har bare vært en del av det og så fortsetter en da med gatebruksplan for å bli ferdig med den, sier Ap-lederen.