Omsorg til salgs

Annonse:

Helen Salte Espeland gjør næring av å selge tjenester til eldre som det offentlige ikke kan levere. Sånn vil hun sikre at eldre bor hjemme lenger.

I januar i år startet et nytt kapittel for Helen Salte Espeland. Voldsom tinnitus hadde tvunget henne til å slutte i jobben som styrer i barnehage fordi hun ikke maktet å sitte på kontor lenger. Hun ville imidlertid fortsatt jobbe med mennesker, og begynte å tenke på å starte opp sin egen arbeidsplass. Sammen med mannen drev hun allerede et eiendomsutviklingsselskap som leverer blant annet vaktmestertjenester, og gjennom den jobben fikk hun nyss i at mange eldre ønsket noen de kunne kjøpe renholds- og omsorgstjenester fra.

– Jeg begynte såvidt med det for å se om jeg trivdes med å jobbe med eldre inn under Espeland eiendom, men 1. januar i år valgte jeg å starte opp som et eget enkeltpersonforetak, forteller hun.

Timer til salgs

Nå jobber hun flere dager i uka med renhold og omsorg for eldre. Hun gjør alt fra å vaske hus til å sette seg ned for en kaffekopp, gå en tur eller kjøre til butikken for å handle. Det meste av hjelpetjenester er til salgs for det antallet timer jobben tar.

– Ikke alle bor i nærheten av foreldrene sine sånn at de kan hjelpe dem. Eller kanskje familien skal på ferie. Noen eldre makter ikke å ta vare på seg selv lenger, men vil likevel bo hjemme så lenge som mulig. Da kan det være godt å vite at noen stikker innom og sørger for at de har det bra, sier hun.

Helen leverer tjenestene øst i Arendal, i Tvedestrand, i Risør og Vegårdshei. Nylig har hun også fått med seg Liv Anita Eriksen Solli på laget til å betjene kunder i Gjerstad kommune.

– Er det ikke disse tjenestene eldre skal få av det offentlige?

– De får gjerne akkurat det de må ha, men ikke noe ekstra. Hjemmehjelpen har mange å betjene, og det kan også være nye folk som kommer innom. Fra oss får de for eksempel renholdstjenester som de kjenner at ryggen eller helsa hindrer de fra å gjøre, eller de får den sosiale relasjonen hjemmehjelpen ikke har tid til å gi, sier Helen.

Etterspurt

Siden oppstarten i januar har de to damene hatt mer enn nok å gjøre. Helen jobber fortsatt litt i mannens eiendomsfirma og Liv Anita har en ett-åring hjemme frem til barnehagestart, derfor jobber hun kun når mannen er hjemme. Begge de to er imidlertid sikre på at de kunne hatt renholds- og omsorgstjenester til eldre som fulltidsjobb dersom de ville. Så stor er etterspørselen at de er på jakt etter flere som kan jobbe sammen med dem.

– Det starter gjerne med renhold. For det tar litt tid å bygge opp den relasjonen som gjør at de vil bruke oss til andre ting, men så blir vi kjent også kjøper de andre tjenester, sier Liv Anita.

– Å kunne gjøre noe for andre som de setter pris på er så herlig. Her om dagen var jeg på den årlige handleturen til Arendal med et ektepar fra Borøya. Da måtte de selvfølgelig innom både Kleppe og Jørgensen og dagen flyr av sted fordi vi har det hyggelig, sier Helen.

– Ja, jeg får så mye takknemlighet tilbake og det driver meg. Det merker kundene også, og vi vil at når vi er hos en kunde skal det bli en fin opplevelse, sier Liv Anita.

Fleksibelt

Akkurat hvor grensa for hvilke tjenester de leverer går er de ikke helt sikre på. Behovet blant de eldre er så variert. Etter en liten tenkepause kommer Helen opp med en slags fasit:

– Jeg kan ikke mekke bil, men jeg kan skifte spyleveske!

Etter snart ett års drift har de godt med kunder. Noen som kjøper tjenester innimellom, og noen som kjøper fast. Noen kjøper mange timer og mye hjelp, mens andre klarer seg med mindre. De poengterer at det ikke kun er eldre som kan kjøpe tjenestene deres.

– Vi stiller oss også disponible for dem som opplever sykdom eller skade hos barn eller omsorgspersoner. Når det pågår over lengre tid kan det være godt å ha noen som kan komme inn og hjelpe med de daglige oppgavene. Dersom vi har tid innimellom andre oppdrag tar vi også rene renholdsjobber, som å vaske ut før flytting for eksempel, sier Helen.