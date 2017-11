Setter farge på tilværelsen

Sopplukking er ofte forbundet med matsopp, men visste du at sopp også egner seg godt til å farge tekstiler?

Duften slår mot deg i det du tar steget inn i første etasje i det koselige, rødmalte huset på Tromøy. En søt, jordlig og fyldig lukt trigger minner om forseggjorte sauser, fløtebaserte eller med smør, og smaksløkene våkner til liv tidlig en lørdag morgen.

Stemmene, latteren og fotstegene i etasjen over tyder på mye aktivitet og god stemning.

-Det koker! hører vi plutselig. –Hvem sin kjele er dette?

Før vi har greid å karre oss opp til åstedet, har den skyldige allerede rukket å ta av kjelen og rører veldig forsiktig rundt i noe mørkt og klumpete. Ja, det ser ut som..tja..en gugge. Det viser seg at kjelen inneholder ”soppsuppe” med hvitt, naturlig garn av merinoull i. Ja, for vi har funnet veien til sopp og nyttevekstforeningens kurs i farging med sopp.

Fargeklang

Evy Stangeby har holdt på med soppfarging i tre til fire år. Hun har vært en ivrig sopp-plukker i over 50 år, vever mye på fritiden, og har nå kastet seg over soppfarging.

-Man får en mer helhetlig tilnærming til naturen når man farger sine egne tekstiler med naturlige komponenter. Det er noe helt eget i klangen med farger som gjør at alle passer sammen. Ingen farger skjærer med hverandre, forteller hun entusiastisk, samtidig som hun stolt viser frem fargekartet sitt som er montert på en kleshenger.

-Det historiske perspektivet er utrolig spennende, skyter Anne Huvestad inn.

-Hvordan våre forfedre brukte naturen, hvordan de forvaltet den, og ikke minst den enorme kunnskapen de må ha vært i besittelse av. Selv om produktene og metodene er naturlige, er det likevel mye du må kunne om for eksempel kjemi og diverse sammensetninger.

På bordet bugner det av bøker, gamle blader og mange – mange – typer sopp. Skjellpiggsopp, kanelslørsopp, rødskivekanelslørsopp, blodrødsopp. De fleste tørket og behørig sortert i bunker eller i poser. Sidsel Huvestad ler og sier:

–Det er kanskje ikke så lett å se forskjellen på sopptypene nå, men når du plukker de i skogen er det lett å skille de fra hverandre. Og så er det en tradisjon om at man ikke bruker matsopp til farging. Da får vi brukt elementene i det naturlige spiskammerset til det de fungerer best til.

Inspirasjon

-Vi henter inspirasjon fra både inn- og utland. Ja, for det å farge med sopp har fått en oppblomstring, og i utlandet er dette noe som er mye benyttet. Både i Australia, Canada og flere steder i Europa er dette et yndet tema. Evy plukker opp den ene boken etter den andre, blar raskt gjennom sidene til hun finner artikkelen om sin store heltinne; Miriam Rice.

–Det finnes et internasjonalt symposium som arrangeres hvert år for oss entusiaster, og i 2018 holdes dette nærmest på hjemmebane, nemlig i Oslo, forteller hun stolt.

Kontrollert kaos

Mens Evy energisk forteller, forberedes grytene både inne og ute til neste fase av prosessen. For når man skal farge eget ull, eller andre tekstiler for den del, må man gjøre ting i en viss rekkefølge, og damene er målbevisste og effektive. Det pekes og flyttes, måles og røres. Denne fasen er kritisk, for det må ikke være for store temperaturforskjeller mellom vannbadene. Når ulla så er klar, legges den forsiktig ned i ”gugga”, og der skal den koke i en time. Mot slutten av prosessen skal ph-verdiene måles med en papirstrimmel for å sørge for at alt er riktig.

-Det er fascinerende at ulla skal koke i det hele tatt, langt mindre i en time, sier Ingunn Hellerdal mens hun forsiktig fyller kjelen med merinoull.

-Jeg tror det kanskje ikke er temperaturen som er avgjørende, skyter Nancy Eriksen inn.

–Det er heller bevegelsene som er årsaken, og det er derfor ull i vaskemaskinen er en risikosport, avslutter hun.

Damene deler villig vekk sine erfaringer og sin kunnskap, og med både veteraner og nybegynnere i skjønn forening, lover det godt for god læring for alle parter. I tillegg blas det i bøker og googles over en lav sko.

–Jeg bruker mobilen min mye, og googler det jeg lurer på, det går litt fortere enn å bla i bøker, smiler Else Kalaoja lurt.

Glad i naturen

Gjennom hele høsten har damene samlet egen sopp som de har med på kurset. Til tross for ulike erfaringsnivå, har de en ting felles. Å ferdes ute i naturen, både for å oppleve den, men også for å gå på skattejakt.

-Jeg får en lykkefølelse når jeg ferdes i skogen, og det er som å gå på en skattejakt. Jeg finner jo gull!

Annes entusiasme smitter over på de andre, og energinivået stiger mange hakk.

–Det er som å være i et eventyr! Du roper hele tiden ”Jeg fant, jeg fant”! Etter hvert utvikler du ”soppøyne” – altså, at du ser sopp med en gang. Det kan være krevende å kjøre bil om høsten, kan du si, humrer Evy og rister lett på hodet. Søstrene Anne og Sidsel går ofte turer, men som Anne sier, de kommer ikke alltid så veldig langt.

-Vi tør aldri gå ut uten hodelyktene, for det er som regel mørkt før vi kommer oss hjem.

Men det er ikke bare for egen vinnings skyld damene synes det er viktig å lære seg å bruke naturen. Miljøet gir ressurser og viktig kunnskap, og det å lære seg å verdsette det naturen har å by på, kan gi mange minnerike opplevelser. Spesielt gledelig synes de det er å se at den yngre generasjonen er opptatt av å lære, og flere opplever at barnebarna er med på både plukking og rensing.

Kjemi

Mens damene prater putrer og koker kjelene med soppen og garnet i, og det føles som at undertegnede har boret nesen inn i en stor jordhaug. Fargene begynner å sette seg i ulla, og jeg får en anelse av fargespekteret som gjelder for dagens sopp-utvalg. Grønt, rødt, blått og lilla. Fine, duse og behagelige farger. Som så absolutt passer sammen. Anne har bestemt seg for at hun vil ha en sterkere blåfarge, og tilsetter salmiakk for å endre ph-balansen i soppsuppen sin.

-Det er jo egentlig bare kjemi det vi driver med, forteller hun. Den vanlige ph-verdien i fargesuppen er mellom seks og syv, men ph ni vil gi en sterkere blåfarge, legger hun til før hun dykker ned i kjelen med papirlappen som måler ph. Etter iherdig diskusjon om resultatet, blir det enighet om at det må mer salmiakk til.

-Utfordringen ligger i det man ikke vet. Hvordan er jordsmonnet der soppen er plukket, for eksempel. Det er jo dette som gjør det hele så spennende, avslutter Anne og måler til hun er fornøyd.

– Jeg kan nesten bli oppfattet som en heks her jeg står og rører i store gryter som lukter jord og andre uhumskheter, ler Evy.

Når jeg ser de flotte, innbydende og flotte fargene damene greier å trylle frem, er jeg tilbøyelig til å tro at hun har helt rett.

Se flere bilder fra samlingen her: