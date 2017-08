Nasjonalparken skal erklæres for åpnet

Annonse:

Søndag inviteres det til offisiell åpning av Raet nasjonalpark med et fullspekket program i Hove leirsenter og på Spornes, midt i hjertet av den nye nasjonalparken.

I 2013 startet arbeidet med å planlegge nasjonalpark for å verne om naturområdene i sjø og på land. Etter en lang prosess med avklaring av grenser og en rekke protester fra grunneiere er det endelig klart for den offisielle åpningen av Raet nasjonalpark som går fra Valøyene utenfor Fevik til Lyngør.

Storslagent

Fylkesmannen inviterer på vegne av klima- og miljøminister Vidar Helgesen til åpning av nasjonalparken. Her blir det stands, ulike aktiviteter for små og store ved Vitensenteret, Havforskningsinstituttet og Statens naturoppsyn. Videre blir det danseoppvisning, smakebiter av lokale delikatesser, teater og konserter med artister som Solveig Andersen og DIVAS, Raylee, Tvedestrand mannskor og kvartett bestående av Lars Andreas Haug, Arild Nyborg, Tom Rudi Torjussen og Oscar Andreas Haug. Det blir satt opp fergetransport fra sentrum til Hove med gratis fergebilletter, men for å sikre deg en billett må du være tidlig ute ifølge fylkesmannens prosjektleder for nasjonalparken, Thomas C. Kiland-Langeland.

– Fergebillettene må hentes på Arendal turistkontor, opplyser nasjonalparkforvalteren.

Under åpningsforestillingen på Spornes blir det storfint besøk og taler av blant andre miljøministeren, miljødirektør Ellen Hambro, fiskeridirektør Liv Holmefjord og ordførerne i Arendal, Grimstad og Tvedestrand.

– Folk kan parkere ved Hove leirsenter og deretter gå til fots langs ytre sti fra Hove ned til Spornes, forklarer Kiland-Langeland.

Skjær i sjøen

Veien mot den store åpningsdagen har vært lang, og langt ifra smertefri. Det har vært flere skjær i sjøen underveis i prosessen, der særlig grunneiere har reagert på restriksjoner og endringer i regelverk som følge av nasjonalparken. I mars 2016 gikk Kiland-Langeland ut og advarte kraftig mot å flytte grensene fra land og ut i havet av hensyn til grunneierne, og mente at konsekvensen kunne bli at det ikke ble noen nasjonalpark i det hele tatt. I dag er han likevel fornøyd etter at de kom fram til en formildende løsning som han mener alle kan leve med.

– Vi hadde et møte med alle gruppelederne i bystyret sammen med representanter fra miljødirektoratet. Vi fikk en god prosess og de hadde stor forståelse nettopp for de punktene jeg pekte på den gangen. Vi kunne ikke gjøre alle endringene, men noen ble vi enige om å gjennomføre. Jeg skulle selvsagt gjerne likt å ha med arealet innerst i Alvekilen, men alt i alt har vi fått et fint område. Det viktigste er at vi har fått en nasjonalpark med store og varierte områder som er typisk og representativt for sørlandskysten. Vi har fått litt i både pose og sekk med mange store og viktige naturverdier, forteller han til Arendals Tidende.

I desember 2016 ble Raet nasjonalpark opprettet av Kongen i Statsråd, som den første nasjonalparken i Agderfylkene.

Spiller på lag

Etter at områder som blant annet Lille Torungen er blitt en del av nasjonalparken har det kommet nye restriksjoner med hensyn til å verne om naturområdene.

– Hva vil dette bety for lokale arrangører? Vi så jo blant annet at Canal Street måtte flytte sin tradisjonelle fyrkonsert til Merdø.

– Det var på grunn av en observasjon av fuglearten Teist, som vi ikke har observert siden 1989. Nå er det sånn at Lille Torungen ikke var et sjøfuglreservat før det ble nasjonalpark. Hvis den hadde blitt det tidligere så hadde vi anbefalt å flytte fyrkonsertene før, men det det viktig å understreke at vi hadde en god dialog med Canal Street som var tydelige på at de ønsker å ivareta fuglelivet, forklarer han.

Han tror at publikum har stor forståelse for dette, særlig fordi Canal Street gjennom flere år har profilert seg som miljøfyrtårnbedrift. Om denne fuglearten velger å hekke på samme sted neste år, vil det bli en ny faglig tilrådning, ifølge prosjektlederen.

Det er ikke bare konserter ute i havgapet som skaper hodebry for nasjonalparkforvalteren, også båttrafikken kan bli en utfordring, særlig for fuglelivet.

– Det har vært en del søknader om båtrace, og alle har fått tillatelse til å gjennomføre, men lavtflying under racet ønsker vi å unngå, og det har vi ikke hatt noen problemer med. Et båtrace er en såpass kort tidsperiode at forstyrrelsene det utgjør er begrenset sammenlignet med den ordinære fritidsbåttrafikken. Det eneste vilkåret vi har satt er at de må holde en viss minsteavstand fra Lille Torungen slik at fuglene ikke blir forstyrret, og det har fungert greit. Vår erfaring er at både publikum og arrangør har vist stor forståelse for regelverket og at de ønsker å etterleve vilkårene. Det handler om å spille på lag, sier han.

Siste dag på jobb

Kiland-Langeland gleder seg til åpningsfesten, som han mener er en viktig markering på Agder. Det lokale produksjonsselskapet Blåsen kunsthall har bidratt til å produsere programmet, og nå krysser han fingrene for at været blir bra.

– Uansett vær blir det flott. Det kommer til å bli en fin dag, og det er godt å kunne markere at vi er i mål, sier han.

For ham er det også en spesiell dag fordi det er det siste oppdraget med nasjonalparken med ham i førersetet.

– Det er ikke jeg som skal fortsette som nasjonalparkforvalter. Noen andre har overtatt den rollen, og det er mitt eget valg. Jeg fortsetter hos fylkesmannen og skal først og fremst jobbe med klima, og hva vi i Agder kan bidra med for å redusere klimautslippene. Jeg har jobbet med dette parallelt en stund, og det skal det bli godt å kunne konsentrere meg hundre prosent om et prosjekt. Jenny Guldbrandsen overtok som naturparkforvalter fra 1. august, opplyser avtroppende prosjektleder.