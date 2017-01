Håper på kongelig nasjonalparkåpning

Åpningsseremonien for Raet Nasjonalpark blir i august.

Ifølge turistsjef Monica Lunøe Rand i Arendal kommune planlegges det for at Raet Nasjonalpark i de tre kommunene i Tvedestrand, Arendal og Grimstad skal åpnes like i forkant av Arendalsuka. Den nasjonale politiske festivalen arrangeres i år fra mandag 14. til lørdag 19. august.

Kongelig åpning

Mens prosjektleder for Raet Nasjonalpark, Thomas Christian Kiland-Langeland, fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder nøyde seg med å si at det planlegges åpning i august kanskje med kongelig besøk, letter Rand litt mer på sløret. Hun sier til Arendals Tidende at det er planer om at både Raet Nasjonalpark og Jomfruland Nasjonalpark i Telemark skal åpnes samme dag. Håpet er at kongehuset er representert ved begge åpningene, der Jomfruland Nasjonalpark åpnes offisielt på formiddagen, mens Raet Nasjonalpark offisielt åpnes på ettermiddagen – da er tanken trolig at kongehuset kan rekke å være med på begge.

I desember

Nasjonalparken i vårt område har hatt denne statusen siden 16. desember i fjor. Da vedtok kongen i statsråd å oppgradere statusen i tidligere landskapsvernområder i de tre kommunene til en felles nasjonalpark. Raet Nasjonalpark er en av fire maritime nasjonalparker i Norge, og inntil i desember var det kun de to områdene Færder og Ytre Hvaler Nasjonalpark på østlandet som hadde slik status.

Ideverksted

Over 90 deltakere fra alle de tre nasjonalparkkommunene var mandag tilstede på et ideverksted på et hotell i Arendal. Målet var å samle reiselivs- og besøksnæring i kommunene for å bli inspirert, knytte kontakter, dele kunnskap og legge til rette for helt nye samarbeid rundt mulighetene Raet Nasjonalpark gir.

–Raet Nasjonalpark er en god nyhet hvis vi klarer å utnytte mulighetene den gir oss, sa næringssjef Kåre Andersen i Arendal kommune til forsamlingen.