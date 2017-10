Nytt handelsområde på Stoa klart for åpning

Annonse:

Allerede i dag åpner Megaflis i sine nye lokaler på Stoa øst. 19. oktober følger Baker Jørgensen, Coop Extra, Jula og Burger King.

Nye arbeidsplasser, nye handelssteder og nye lokaler er stikkordene for området eiendomsutvikler Ole G. Ottersland kaller Stoa Øst 2.

Liker området

– Det er et spennende næringsområde og vi gleder oss sånn til å drive her, sier Gry Kartbråten.

Sammen med mannen Eirik Kartbråten har hun drevet Burger King i Vågsbygd utenfor Kristiansand det siste året, og nå skal de to sørge for at burgerkjeden kommer tilbake til Aust-Agder. De trekker frem nærheten til Arendal og Froland i tillegg til E18 som grunner for at nettopp Stoa Øst ble valgt. I tillegg gleder de seg til å kunne tilby kundene «drive trough», noe de mener de neppe ville fått til i Arendal sentrum.

Burger King kommer tilbake til Arendal årevis etter at kjeden la ned driften på Langbryggen, og blir foreløpig fylkets eneste restaurant i kjeden.

– Vi merker at mange folk er positive til at vi kommer tilbake til Arendal og det er veldig morsomt, sier Gry.

Massiv pågang

Kjedene som nå etablerer seg på Stoa har fått merke at arbeidsledigheten i Aust-Agder er høy. Til tross for at færre er ledige nå, enn på samme tid i fjor, er fortsatt 3,1 prosent arbeidsledige i Aust-Agder. Det tilsvarer 1.782 personer. Ledigheten i Arendal er 3,7 prosent. Burger King har ansatt 30 personer fordelt på omtrent tolv årsverk. Da de lyste ut stillinger i august fikk de 350 søkere.

Grillfest

Under åpningen 19. oktober planlegger Burger King å ha så godt som alle ansatte på jobb, og de håper det blir en skikkelig grill- og burgerfest.

– De som er ansatt her er på andre restauranter på Sørlandet og får opplæring nå, men jeg vet de gleder seg til å vise den nye arbeidsplassen til familie og venner, sier Gry.

Nesten klart

Like bortenfor det separate bygget hvor Burger King skal åpne, er varehuset Jula nesten åpningsklart. Den nyansatte varehussjefen Kenneth Grant Holtan viser stolt frem de enorme lokalene hvor alt fra gressklippere til juletrepynt er i ferd med å gjøres klart for salg.

– Det er gått veldig fint så langt. Vi har hatt nede en byggegruppe av folk fra andre Jula-varehus i landet og de som skal jobbe her etter åpning har også hjulpet til. Det var tidlig i prosessen klart at Jula skulle inn i bygget så jeg er godt fornøyd med hvordan lokalene har blitt utformet, sier den nyansatte varehussjefen som er flyttet fra Tromsø hvor han har jobbet seks år i Jula.

Han forteller at Jula har ønsket å etablere seg i Aust-Agder og at Stoa ble en naturlig plassering fordi området er i vekst. Konkurransen fra Biltema som allerede er godt etablert, og Rusta som planlegger åpning på Stoa Vest neste år er han ikke bekymra for.

– Jeg mener vi bare utfyller hverandre, og konkurranse er sunt. Jeg har jobbet på Jula-varehus tidligere hvor det har ligget rett ved siden av, og det har jeg bare gode tilbakemeldinger på.

18 arbeidsplasser

Jula har ansatt 18 personer på varehuset. Etter åpning vil de vurdere aktiviteten på butikken for å se om de kan ansette flere, eller må ha færre.

Under åpningen 19. oktober lover Holtan et storslått show.

– Det blir levende musikk ute på plassen for å trekke folk inn, taler og klipping av bånd, sier han.

Nytt og gammelt

Burger King og Jula er de to kjedene som blir helt nye for arendalittene på Stoa. I tillegg blir det en del flyttinger. Megaflis flytter fra dagens lokaler til Julas nabolokaler. Samtidig som butikken får flere kvadratmeter å boltre seg på, forteller Sondre Lindgren fra kjeden at de ansetter fire til seks nye personer. Baker Jørgenen flytter produksjonen fra dagens lokaler på Torvet, til nye lokaler på Stoa hvor de i tillegg skal ha et bakeriutsalg. Coop Extra som allerede har flere butikker i Arendal åpner ny butikk i tilknytning til Jula og Megaflis.