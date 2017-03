Nordea flytter til Barbu

I juni forlater banken bygningen som har huset arendalsbanker i åresvis.

Nordea i Arendal flytter fra bygget i Pollen til Eureka i Barbu.

Satser likevel

Med det kvitter banken seg med mange kvadratmeter som er brukt til hvelv, kundesenter og bankbokser. Områdesjef for Nordea på Sør- og Vestlandet Pål Ekberg understreker imidlertid at nedskaleringen kun gjelder kvadratmeter, og ikke virksomhet eller antall ansatte.

– Det som er gøy for oss er at vi har tatt et valg om å satse videre i Arendal som er en stor lokal by hvor vi har et bra nedslagsfelt. Vi har en lang tradisjon for å drive bank her. Først og fremst flytter vi fordi det er mer funksjonelle lokaler som passer måten vi jobber på i dag. Rådgivning blir det mer og mer av og det tradisjonelle bankkontoret er ikke like mye brukt. Med dette går vi fra et tradisjonelt bankkontor til fokus mot mer rådgivning. Dette betyr at vi får mer tid til å ha rådgivningsmøter med kundene våre om lån, sparing, forsikring og pensjon, forteller han.

Lang historie

Med flyttingen setter Nordea punktum for en lang bankhistorie i Tollbodgaten 1. Karl Ragnar Gjertsen som er konservator på Aust-Agder museum og arkiv Kuben forteller at bankhistorien i bygget trolig strekker seg helt tilbake til bankkrakket i Arendal i 1886. Han forteller at bygget som står der i dag trolig ble bygget rundt 1960 da en murgård fra 1800-tallet ble revet.

– Jeg mener å ha sett foto av denne gården med bankens navn på et stort skilt. Agdesidens Bank ble startet opp rett etter krakket i 1886. Innbydelse til banketablering var annonsert rett før Arendal Sparebank gikk konkurs i desember 1886, forteller han til Arendals Tidende.

Tomme lokaler

Nordea eier ikke selv bygget, det gjør Einar Johnsen Eiendom. De opplyser at bygget nå kan bli stående tomt i to år.

– Vi er åpne for nye leietakere, men vi har en kontrakt med Nordea frem til februar 2019, opplyser Arne Baardsen i selskapet.