Nå starter Norges største dugnad

TV-aksjonens arbeid i Arendal er i gang. Den landsdekkende innsamlingsaksjonen går i år til inntekt for Unicef. Organisasjonen vil gi barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan tilgang til skole. Ett av fem barn i områder rammet av krig og konflikt står i dag uten skolegang, og det skal glade givere i Arendal være med å arbeide imot. – Løfte i flokk

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl gleder seg til å bidra til prosjektet.

– Det handler om å ta barn og unge på alvor. Vi skal gi dem håp og kraft til gjenoppbygging. Derfor skal vi løfte i flokk og sikre at årets aksjon også blir verdens beste dugnad. Det er både givende, interessant og ikke minst lærerikt å delta i årets aksjon. Jeg oppfordrer alle til å ta del, sier han i en pressemelding. Mobilisering

I år igjen er det Anita Mørland som er aksjonsleder i Agder.

– Jeg tror årets tema utfordrer oss alle til å gjøre det vi kan, sier Mørland.

Onsdag forrige uke inviterte hun fylkesaksjonskomiteen bestående av folk fra skole, næringsliv, lag og foreninger og organisasjoner til inspirasjonssamling med mål om å få dem til å mobilisere sine nettverk. Onsdag kveld møttes kommunekomiteen for å lære om årets formål og forberede seg til å mobilisere bøssebærere, sjåfører og alle andre som bidrar til at aksjonen kan gå av stabelen i alle små lokalsamfunn. TV-aksjonen går i år av stabelen 22. oktober.

